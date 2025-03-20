神州經脈 | LPR續穩，青年失業率四個月高，華為推闊折疊機

滬深股市今日（20日）略顯沉悶，滬綜指全天小幅調整，收跌0.51%，兩連跌，報3408.95點，深成指軟0.91%，創業板指挫1%。兩市成交持續縮量，全天交易額僅1.44萬億元（人民幣．下同），較上個交易日再減250億元或約2%。保險板塊領跌，全日挫逾3%，另白酒、家電等跌幅居前；海洋經濟、軍工股升幅靠前。

內地3月LPR繼續維持不變。（資料圖片）

雖然美元回到階段低點附近，但人民幣即期接近7.22附近時購匯盤偏多。民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2383，較上個交易日4時30分收盤價跌20點子，兩連跌，創3月17日以來新低，全日在7.2246至7.2396之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1754，較上個交易日跌57點子，創1月20日以來兩個月新低，和市場預測偏離擴至近650點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平17日至18日在貴州考察調研兩天後轉到雲南，19日下午在麗江市先後考察了麗江現代花卉產業園、麗江古城，了解當地因地制宜發展特色農業、加強歷史文化遺產保護利用、鑄牢中華民族共同體意識等情況。習近平在麗江古城考察期間不時同當地民眾和遊客交流，並稱文旅產業要走一條持續、健康的發展之路。在麗江現代花卉產業園期間則同現場村民和技術人員交流，讚揚「你們這個事業搞得很興旺，符合現代農業發展方向」。

2. 人行今日公布的3月貸款市場報價利率（LPR）一如預期持穩，1年期和5年期以上利率分別維持在3.1%和3.6%，連續第五個月不變。市場人士認為，鑑於七天逆回購政策利率未動，且在銀行負債成本仍然居高的環境下，單獨下調LPR的時機並不具備；預計降息窗口可能在二季度打開，屆時會引導LPR報價跟進下調。

3. 中國出入境管理局決定即日起為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行的，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367）即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常出行。此外，局方即日起提供來往內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，以向有關部門和企業證明其通行證與居住證的關聯關係。

4. 華為發布業界首款闊折疊機--華為Pura X，售價介乎7499元至9999元。Pura X採用獨特的16:10比例闊型屏設計，顯示面積相比普通直板手機提升超過30%，並擁有1:1智趣外屏，高頻操作毋須展開屏幕。Pura X還是首款全面搭載純血鴻蒙HarmonyOS 5.0的移動設備，並首發搭載AI眼動翻頁功能，當用戶看到頁末時會根據用戶眼球運動自動翻頁。華為並宣布，首款鴻蒙電腦將於今年5月亮相。

5. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新統計顯示，2025年2月，人民幣國際支付佔比從1月的3.79%上升至4.33%，連續四個月穩居全球第四大活躍貨幣。美元、歐元、英鎊仍然是全球前三大活躍貨幣，其中美元的全球支付佔比從1月的50.17%下滑至48.95%，歐元從21.98%上升至22.25%，英鎊從6.91下滑至6.89%；第五位日圓從3.7%下滑至3.68%。

6. 2025中關村論壇年會將於3月27日至31日在北京舉辦，主題為「新質生產力與全球科技合作」，3月27日上午舉辦開幕式暨全體會議，邀請國家領導人、外國政要、國際組織負責人致辭，全球頂尖科學家和知名企業家發表主題演講。今年年會將突出科技前沿，圍繞AI大模型、具身智能、量子科技、生物醫藥、6G、腦機接口等前沿領域，舉辦多場專業論壇和重大成果發布活動，深入探討前沿科技和產業發展趨勢；並將突出成果共享、人才交流、開放合作。

7. 英國《金融時報》引述知情人士報道，歐盟委員會正初步調查中國是否向比亞迪匈牙利工廠提供補貼。若比亞迪被發現受惠於不公平的國家補貼，歐盟可能迫使其出售部分資產、減少產能、償還補貼或因違規而要繳付罰款。

8. 國家統計局今日發布2月份分年齡組失業率數據，當月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，創四個月高點；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.3%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.3%，均創自2023年12月有記錄以來的最高水平。統計局周一（17日）公布，2月全國城鎮調查失業率5.4%，創兩年最高水平，1-2月平均值為5.3%；2月31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，為半年最高水平。

撰文：經濟通中國組

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