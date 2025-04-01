  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

神州經脈 | 財新PMI優，滬指回升，宇樹否認螞蟻中移動投資

01/04/2025

　　4月首個交易日，滬深股市三大指數漲跌不一，滬綜指收升0.38%，收報3348.44點，止兩連跌，深成指微跌0.01%，創業板指跌0.09%。滬深兩市全天成交額1.13萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加893億元或7%。

 

神州經脈 | 財新PMI優，滬指回升，宇樹否認螞蟻中移動投資

（宇樹科技官網圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2687，較上個交易日4時30分收盤價跌171點子，創3月4日以來一個月新低。人民幣兌一美元中間價報7.1775，較上個交易日升7點子，和市場預測偏離仍超800點。

 

今日新聞精選

 

1. 3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51.2，較2月上升0.4個百分點，創2024年12月來新高，顯示製造業生產經營活動繼續加快擴張。3月就業指數升至略高於榮枯線水平，為2023年9月來首次擴張。財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前就業市場依然較為低迷，通縮壓力客觀存在，歸根結底在於國內有效需求不足，市場主題樂觀預期不強。同時，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力，呵護經濟持續向好。

 

2. 小米汽車3月交付量逾2.9萬輛，公司表示有信心達成3.5萬輛全年目標之際，曝出3月29日晚一輛小米SU7在內地高速公路碰撞爆燃，車內3名女大學生身亡。小米公司發言人今日中午在微博公布致命車禍細節，並稱第一時間成立了專項小組，積極配合調查、取證等各項工作。小米指事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速行駛，遇路障即提醒並減速，駕駛員接管車輛進入人駕狀態，以時速約97km/h與水泥樁碰撞。碰撞發生後，小米立即與車主取得聯繫，了解非車主本人駕駛。

 

3. 據報機器人獨角獸公司--宇樹科技計劃引入新投資方，包括螞蟻集團和中國移動，目前雙方還在溝通具體投資份額。不過，據《新京報》引述宇樹科技創始人王興興回應，「新聞不實」。宇樹上一輪融資是2024年9月，由北京機器人產業投資基金領投，深創投、美團龍珠、紅杉中國、中信證券、源碼資本等14家知名投資機構跟投。當時宇樹科技估值80億元。

 

4. 外資公募摩根士丹利基金管理（中國）有限公司近期完成了工商變更，註冊資本從6億元增加至9.5億元，增幅58%。增資完成後，由摩根士丹利國際控股公司全資持股。

 

5. 中指研究院報告指出，2025年1-3月，TOP 100企業拿地總額2895.8億元，同比增30.6%，增幅較上月擴大3.9個百分點。核心城市優質地塊競拍熱度較高，300城住宅用地出讓金同比增長兩成多。

 

6. 國內航班燃油附加費徵收標準將於2025年4月5日零時（以出票時間為準）起進行調整，調整後的標準為：成人旅客：800公里（含）以下航段每位旅客收取10元，800公里以上航段每位旅客收取20元，相較於調整前分別降低了20元和10元。

 

7. 國家稅務總局新聞發言人黃運在新聞發布會上透露，近期擬在全國推廣離境退稅「即買即退」，境外旅客在退稅商店購物時，只需提供信用卡預授權擔保，即可在現場即時取得退稅款，進一步提升境外旅客購物離境退稅的便利度。

 

8. 據《財新》報道，多家銀行的個人信用消費貸產品迎來利率上調，4月1日起年化利率上調至3%以上。據悉，上周相關部門召集部分銀行開會，提示消費貸利率過低的風險。多位銀行人士指出，「好多住房抵押的按揭貸款利率都在3%以上，純信用無抵押的消費貸利率低至2.6%左右，定價是不太合理的。」

 

撰文：經濟通中國組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02432

越疆

73.650

異動股

02221

創業集團控股

0.030

異動股

09660

地平線機器人－Ｗ

6.400

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02432 越疆
  • 73.650
  • 02221 創業集團控股
  • 0.030
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 6.400
  • 03893 易緯集團
  • 0.144
  • 03330 靈寶黃金
  • 7.700
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 75.500
  • 目標︰--
  • 00340 潼關黃金
  • 0.840
  • 目標︰--
  • 00667 中國東方教育
  • 4.930
  • 目標︰$6.90
  • 03788 中國罕王
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 01183 澳能建設
  • 0.148
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 348.000
  • 00981 中芯國際
  • 44.300
  • 00001 長和
  • 44.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.800
  • 00005 滙豐控股
  • 88.750
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 84.000
  • 目標︰$98.00
  • 00300 美的集團
  • 75.500
  • 目標︰--
  • 01588 暢捷通
  • 6.580
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

01/04/2025 16:20  恒指收升87點報23206，醫藥石油板塊領漲，小米意外跌半成

01/04/2025 16:30  【特朗普新政】澳總理堅稱生物安全和藥品補貼制度不容談判

01/04/2025 14:11  《異動股》小米跌半成，SU7輔駕高速公路撞水泥樁據報致3死

01/04/2025 10:50  《異動股》石藥升11%和黃醫藥升9%，關注醫藥會議相關股爆升

01/04/2025 16:12  【國際要聞】吉隆坡市郊天然氣管道疑洩漏爆炸，至少112傷

01/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９９億元，買盈富基金沽小米

01/04/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通下調中石油目標逾一成，三大行績後獲升目標

01/04/2025 16:28  《財資快訊》美電穩報７﹒７８０８，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新PMI優，滬指回升，宇樹否認螞蟻中移動投資新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中海外 | 去年盈利派息大減，大行看法分歧股價急挫，內房普遍績差未可沾手？新文章
人氣文章

新聞>香港政情

香港政情 | 林定國：美國制裁是赤裸裸霸權欺凌，對自己毫無影響新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

蘋果淪為AI賽道吊車尾！Apple為何陷入落後困境？拆解AI增強版Siri延後推出的真正原因！
人氣文章

政經范局．范強

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了
人氣文章

手機情報站．徐帥

vivo V50 5G：延續蔡司攝影體驗，AI 3D柔光系統全新進化
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《人生切割術》第二季熱播！記憶分離達至真正Work-life balance？出色視覺效果帶觀眾坐上情緒過山車
人氣文章

Art & Living

巴塞爾藝術展「⽣命對話 Every Wish Lasts」: 反思生死，踏上⼀趟自我內省的旅程
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

高古玉賣得滿堂紅？名氣大了，藏品價值自然水漲船高
健康好人生 Health Channel
人氣文章
那種「超級食物」對身體最好，被讚頌的薑黃是否適合所有人？新文章
人氣文章
腸癌 │ 21歲紐西蘭女生確診結直腸癌，拍影片分享經歷，初期症狀與腸胃無關
人氣文章
67歲女星患4期黑色素癌，病情不樂觀，全身腫瘤增多，恐剩3個月命新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 18:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事01/04/2025
神州經脈 | 財新PMI優，滬指回升，宇樹否認螞蟻中移動投資
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

全世界都不就著他，小特寶可要生氣了

01/04/2025 14:23

大國博弈

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處