神州經脈 | 財新PMI優，滬指回升，宇樹否認螞蟻中移動投資

4月首個交易日，滬深股市三大指數漲跌不一，滬綜指收升0.38%，收報3348.44點，止兩連跌，深成指微跌0.01%，創業板指跌0.09%。滬深兩市全天成交額1.13萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加893億元或7%。

（宇樹科技官網圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2687，較上個交易日4時30分收盤價跌171點子，創3月4日以來一個月新低。人民幣兌一美元中間價報7.1775，較上個交易日升7點子，和市場預測偏離仍超800點。

今日新聞精選

1. 3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得51.2，較2月上升0.4個百分點，創2024年12月來新高，顯示製造業生產經營活動繼續加快擴張。3月就業指數升至略高於榮枯線水平，為2023年9月來首次擴張。財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前就業市場依然較為低迷，通縮壓力客觀存在，歸根結底在於國內有效需求不足，市場主題樂觀預期不強。同時，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力，呵護經濟持續向好。

2. 小米汽車3月交付量逾2.9萬輛，公司表示有信心達成3.5萬輛全年目標之際，曝出3月29日晚一輛小米SU7在內地高速公路碰撞爆燃，車內3名女大學生身亡。小米公司發言人今日中午在微博公布致命車禍細節，並稱第一時間成立了專項小組，積極配合調查、取證等各項工作。小米指事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速行駛，遇路障即提醒並減速，駕駛員接管車輛進入人駕狀態，以時速約97km/h與水泥樁碰撞。碰撞發生後，小米立即與車主取得聯繫，了解非車主本人駕駛。

3. 據報機器人獨角獸公司--宇樹科技計劃引入新投資方，包括螞蟻集團和中國移動，目前雙方還在溝通具體投資份額。不過，據《新京報》引述宇樹科技創始人王興興回應，「新聞不實」。宇樹上一輪融資是2024年9月，由北京機器人產業投資基金領投，深創投、美團龍珠、紅杉中國、中信證券、源碼資本等14家知名投資機構跟投。當時宇樹科技估值80億元。

4. 外資公募摩根士丹利基金管理（中國）有限公司近期完成了工商變更，註冊資本從6億元增加至9.5億元，增幅58%。增資完成後，由摩根士丹利國際控股公司全資持股。

5. 中指研究院報告指出，2025年1-3月，TOP 100企業拿地總額2895.8億元，同比增30.6%，增幅較上月擴大3.9個百分點。核心城市優質地塊競拍熱度較高，300城住宅用地出讓金同比增長兩成多。

6. 國內航班燃油附加費徵收標準將於2025年4月5日零時（以出票時間為準）起進行調整，調整後的標準為：成人旅客：800公里（含）以下航段每位旅客收取10元，800公里以上航段每位旅客收取20元，相較於調整前分別降低了20元和10元。

7. 國家稅務總局新聞發言人黃運在新聞發布會上透露，近期擬在全國推廣離境退稅「即買即退」，境外旅客在退稅商店購物時，只需提供信用卡預授權擔保，即可在現場即時取得退稅款，進一步提升境外旅客購物離境退稅的便利度。

8. 據《財新》報道，多家銀行的個人信用消費貸產品迎來利率上調，4月1日起年化利率上調至3%以上。據悉，上周相關部門召集部分銀行開會，提示消費貸利率過低的風險。多位銀行人士指出，「好多住房抵押的按揭貸款利率都在3%以上，純信用無抵押的消費貸利率低至2.6%左右，定價是不太合理的。」

撰文：經濟通中國組

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