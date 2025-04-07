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神州經脈 | 中央匯金穩市，滬指狂瀉7%，商務部召開美企圓桌會

07/04/2025

　　關稅颶風席捲全球股市，今日（7日）滬深股市遭遇「黑色星期一」，滬綜指收盤暴跌7.34%，創2020年2月以來最大單日跌幅，收報3096.58點，失守三千一關。創業板指收跌12.5%，創史上最大單日跌幅；深成指亦挫9.66%。

 

神州經脈 | 中央匯金穩市，滬指狂瀉7%，商務部召開美企圓桌會

中國商務部昨日在北京召開美企圓桌會。（商務部網站圖片）

　　　　

　　A股三大指數大跌之際，午後中央匯金出手穩市。匯金公告稱，堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行。與中央匯金增持ETF消息一致，寬基ETF成交額顯著放大。截至收盤，全市場22隻寬基ETF成交額超過10億（人民幣．下同），合計成交額達1165億元。滬指臨收盤前，跌幅輕微收窄。滬深兩市全天交易額1.59萬億元，較上個交易日增量4502億元或四成。

 

　　全球貿易戰引發股市暴跌，市場進入避險模式，短期人民幣料承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3149，較上個交易日4時30分收盤價跌106點子，四連跌，創1月20日以來兩個半月新低，全日在7.3007至7.3192之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1980，較上個交易日跌91點子，三連跌，創2024年12月3日以來四個月新低，與市場預測偏離擴至近1200點。

 

今日新聞精選

 

1. 在美國總統特朗普宣布對華加徵對等關稅次日、即清明節連假首日，中國國務院關稅稅則委員會等多部門連出七招反制，包括自4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅；即日（4日）起對中重稀土相關物項實施出口管制等。特朗普迅速譴責中國的報復性關稅措施，指「中國下錯了棋」，認為報復關稅是中國絕對承受不起的一個錯誤，又誓言其經濟政策「永遠不會改變」。

 

2. 據《彭博》引述知情人士報道，中國高層官員們在清明假期密集開會，統籌應對美國特朗普政府的關稅措施並討論前置相關政策。官員們商議了消費、生育、出口轉內銷等相關補貼，還討論了股市平準基金的細節；討論並涉及將部分已經儲備好的政策在更早的時間公布。另外，中國官媒昨發表評論員文章指，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台，強調中國一定能夠化危為機、行穩致遠。

 

3. 人民銀行公布，中國3月末外匯儲備32406.65億美元，較上月增加134.41億美元，增幅為0.42%。中國3月末黃金儲備7370萬盎司，較上月增加9萬盎司，為連續第五個月增持黃金。國家外匯管理局表示，2025年3月，受主要經濟體宏觀經濟數據、財政貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

 

4. 美國對等關稅來襲，摩根士丹利發表研究報告指，連同2月至3月加徵的20%關稅，以及原有關稅，美國對中國的加權關稅稅率最高達65%，為全球最高之一。大摩列出30家對等關稅重災中資股，指全部股份的美國相關收入佔比都達30%以上，當中以泉峰控股的77%最高，另外多家香港大型股或恒指藍籌股都在名單之內，例如萬洲國際、比亞迪電子、聯想集團、中遠海運，而藥明系三家股份-藥明康德、藥明生物、藥明合聯齊被點名。

 

5. 中國在4月4日強力回應美國最新的對等關稅後，4月6日，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激主持召開美資企業圓桌會。特斯拉、GE醫療、美敦力等20餘家美資企業代表參會。凌激強調，中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。

 

6. 瑞銀估算在本次「對等關稅」加徵生效後，美國對自中國進口商品的加權平均從價關稅稅率可達63%左右，這或會拖累中國2025年出口增速5個百分點，拖累中國GDP增速1.5個百分點左右。群益金鼎證券上海代表處認為，美國對華最新加徵的稅率超出預期，因此將中國2025年出口金額同比增速預測（按美元計）調整為：悲觀假設下為-15%，中性假設下為-10%，樂觀假設下為-7%；2024年中國出口金額增速為5.9%。

 

7. 交通運輸部的最新數據顯示，清明假期三天，預計全社會跨區域人員流動量約7.9億人次，創清明假期出行量新高；日均2.64億人次，比去年同期增長7.1%。經文化和旅遊部數據中心測算，2025年清明節假期3天，全國國內出遊1.26億人次，同比增長6.3%；國內出遊總花費575.49億元人民幣，同比增長6.7%。據國家移民管理局通報，今年清明節假期全國邊檢機關共保障621.2萬人次中外人員出入境，日均207.1萬人次，較去年同期增長19.7%。

 

8. 美國總統特朗普4日宣布將TikTok不賣就禁的期限再延遲75日。字節跳動翌日強調，與美國政府未達成任何協議，雙方在很多關鍵問題上仍存分歧。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，關於涉及到TikTok的問題，中方此前已多次闡明了原則立場。中方將依據中國的法律法規處理相關問題，美方應為中國企業在美經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

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