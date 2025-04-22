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神州經脈 | 滬指衝擊三千三，政治局會議料無激進刺激，人幣走低

22/04/2025

　　A股三大指數今日（22日）全天走勢分化，滬綜指收升0.25%，報3299.76點，3300點得而復失，指數連升兩日；至於深成指則跌0.36%，創業板指跌0.82%。香港復活節假期結束，滬深股通重開，今日兩市全天成交1.09萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加486億元或4.7%。

 

神州經脈 | 滬指衝擊三千三，政治局會議料無激進刺激，人幣走低

花旗認為，4月底將召開的中央政治局會議不會出現大水漫灌式激進策略。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3145，較上個交易日4時30分收盤價跌265點子，創4月16日以來近一周新低，全日在7.3000至7.3150之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.2074，較上個交易日跌19點子，和市場預測偏離851點。

 

今日新聞精選

 

1. 天主教教宗方濟各21日離世，享年88歲。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，中方對方濟各去世表示哀悼。近年中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往。中方願同梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。對於中國政府會否派代表參加方濟各的葬禮，郭嘉昆回應稱，「目前我沒有可以提供的消息」。

 

2. 據《路透》引述文件報道，越南貿易部在上周二（15日）下發即時生效的指令，打擊向美國和其他貿易夥伴非法轉運貨物的欺詐行為。該指令沒有明確指出轉運欺詐的來源國，不過越南從中國進口近40%的商品，美國曾公開指摘中國利用越南作為轉運中心（洗產地）來逃避美國關稅。

 

3. 外電指波音一架已塗裝「廈門航空」的737 MAX客機，21日已離開浙江舟山波音交付中心並飛回美國本土，是波音第二架原擬交付予中國航企但被「退回」美國的飛機。在18日，另一架原擬交付廈門航空的737 MAX客機離開中國，21日回到西雅圖波音機場。據航空顧問機構IBA估計，單架737 MAX市場價值約5500萬美元，在中國對美國進口產品加徵125%關稅後，若完成交付，將對買方造成巨大稅負壓力。

 

4. 《路透》引述消息指，華為計劃最快於5月開始，向中國客戶大規模出貨其新款AI芯片昇騰910C（Ascend 910C），報道更指出，部分已率先交付。英偉達早先公布，原本被允許對華出口的H20芯片也需要向美國政府申請出口許可。報道引述分析認為，在英偉達H20受限之後，華為昇騰910C有望成為中國AI模型主要硬件平台。

 

5. 花旗認為，基於長遠布局，4月底將召開的中央政治局會議將繼續堅持「高質量發展」政策框架，不會採取大水漫灌式激進策略。至於具體舉措，預計將重申「穩股市樓市」承諾；提出1.5萬億元左右的額外財政刺激，重點放在出口商救助等方面；並有針對性的貨幣寬鬆，尤其是針對出口商的流動性支持等。花旗並認為，會議對遏制「內捲」及相關行動計劃可能的表述值得關注。

 

6. 美團自研第四代無人機近日通過民航局審查，獲得了全國首張低空物流全境覆蓋運營合格證。取證後，美團無人機可在全國範圍內開啟常態化商業運營，成為國內首個被民航局批准可在中國全境開展物流運輸的低空運營人。

 

7. 京東外賣4月11日啟動的「百億補貼」再次引致平台故障。今日有不少網民在社交平台反映，在京東外賣下單後，出現商家無法接收訂單信息、訂單長時間滯留處理狀態等問題。京東外賣對此致歉稱，因今日午高峰下單量暴增，導致系統短暫故障，目前已全面恢復；為表歉意，所有超時20分鐘以上的外賣訂單全部免單，又對今日系統故障期間所有下單用戶額外發放一張10元無門檻優惠券。京東外賣平台4月16日也因同樣原因「崩了」。

 

8. 廣東省統計局公布，一季度，廣東實現地區生產總值33525.51億元，同比增長4.1%，低於全國的5.4%。一季度，全省規模以上工業增加值同比增長3.9%，增速比1-2月份加快1.1個百分點，其中3月增長5.5%。一季度，全省固定資產投資同比下降6.2%，降幅比1-2月份收窄2.2個百分點。一季度，全省社會消費品零售總額同比增長2.5%，增速比1-2月份加快1.5個百分點，其中3月增長5.8%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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