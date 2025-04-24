  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

王毅晤伊朗外長，籲國際社會團結一致堅持多邊主義

24/04/2025

王毅晤伊朗外長，籲國際社會團結一致堅持多邊主義

 

　　美伊核會談前夕，中國外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談，雙方就伊朗核問題的最新進展深入交換了意見。王毅表示，中方支持伊朗與包括美國在內各方開展對話，通過協商談判維護正當合法權益。

 

　　王毅指出，當今世界亂象頻生。美國濫施關稅盡失人心，自我孤立於國際社會。國際社會比任何時候都需要團結一致堅持多邊主義，維護國際關係基本準則。中方願同伊方一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，不斷鞏固各領域友好合作，深化在國際和地區事務中的協調配合，共同推動上海合作組織、金磚機制等發揮更大作用，為維護兩國共同利益、促進地區和世界和平穩定作出更多努力。

 

　　阿拉格齊贊賞中方在推動伊朗核問題政治外交解決上發揮的重要積極作用，願同中方就此保持密切溝通協調。伊方高度重視發展對華關系，支持中方維護自身核心利益。面對美國濫施關稅、大搞霸凌，伊方將繼續同中方堅定相互支持，共同反對單邊主義、霸權主義，共同維護多邊主義。

 

　　伊朗與美國將於周六(26日)在阿曼舉行第三輪核會談。

 

撰文：經濟通中國組

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00875

從玉智農

0.640

異動股

02601

中國太保

21.650

異動股

03626

HSSP INTL

14.800

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,093.40
    +486.83 (+1.229%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,484.77
    +108.91 (+2.026%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,166.04
    +457.99 (+2.741%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升31.383
變動率︰+4.232%
較港股︰+3.57%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.921
變動率︰+1.352%
較港股︰-0.99%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.870
變動率︰+1.142%
較港股︰+0.44%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升72.852
變動率︰+0.968%
較港股︰+0.90%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.270
變動率︰+2.828%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升17.670
變動率︰+2.494%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.470
變動率︰-3.248%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌8.930
變動率︰-18.670%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升93.530
變動率︰+7.345%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升162.130
變動率︰+6.559%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升78.100
變動率︰+5.870%
IBM
International Business Machines Corp
按盤價(USD)︰跌229.330
變動率︰-6.579%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2025 19:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/04/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/04/2025 19:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00875 從玉智農
  • 0.640
  • 02601 中國太保
  • 21.650
  • 03626 HSSP INTL
  • 14.800
  • 03323 中國建材
  • 4.010
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.600
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.720
  • 目標︰$19.70
  • 02899 紫金礦業
  • 17.240
  • 目標︰$19.26
  • 01818 招金礦業
  • 18.680
  • 目標︰$22.50
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 225.000
  • 目標︰--
  • 01797 東方甄選
  • 11.660
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.800
  • 00700 騰訊控股
  • 471.000
  • 00005 滙豐控股
  • 85.400
  • 00941 中國移動
  • 81.000
  • 00001 長和
  • 42.950
報章貼士
  • 02378 保誠
  • 83.100
  • 目標︰--
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 90.700
  • 目標︰$110.82
  • 00027 銀河娛樂
  • 28.150
  • 目標︰$38.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/04/2025 17:06  《盤後部署》特朗普口風多變恒指廿天線阻力大，五一出遊熱買攜程

24/04/2025 17:41  港交所斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業

24/04/2025 15:27  【關稅戰】外交部：中美沒就關稅進行磋商或談判，談不上達成協議

24/04/2025 10:13  【關稅戰】瑞銀下調港股評級至「中性」，關稅風險或抑制市場情緒

24/04/2025 13:46  【外圍經濟】特斯拉3月歐盟註冊量按年降36%，連續3個月暴跌

24/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒８７億元，買阿里沽中移動

24/04/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】泡泡瑪特績後獲多行升目標，大摩目標中移動９０元

24/04/2025 16:31  《財資快訊》美電穩報７﹒７５８４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方澄清關稅談判未展開，商務部見外企，波音被停收新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從剝卦看美國關稅戰的結局：誰是最後贏家？（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

我要失業了
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語 │創業者必學的20個關鍵英文詞彙及專業表達投資提案應用範例
人氣文章

政政經經．石鏡泉

無譜加又唔加
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

粵菜大廚坐鎮灣仔新上海食府！遠年陳皮意大利黑醋骨、脆皮乳鴿伴鴿蛋 、鮑汁關東遼參葱油拌麵，滬菜濃油重醬遇上粵菜鮮清
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

捱夜健康風險並非來自睡眠不調？最新研究：晚間飲食或是元凶！營養師教飲食5件事配合生理時鐘
人氣文章

Fashion

天氣乍暖還寒，穿搭重點就是它！2025春夏外套推薦：Bottega Veneta 巴恩風工裝、Prada百搭防風外套
健康好人生 Health Channel
人氣文章
缺鐵症 │別因便秘停止服用鐵丸！營養師指導如何選擇合適的鐵質補充劑避免副作用 新文章
人氣文章
青筋浮現恐心臟衰竭？醫生揭示10個身體部位警示健康問題 新文章
人氣文章
深圳航空航班延誤：女乘客因體味衝突大打出手，空姐介入遭咬傷，涉事者被拘捕
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/04/2025
港交所斥資63億元向置地購入交易廣場多層樓面作永久總部物業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 瑞銀下調港股評級至「中性」，關稅風險或抑制市場情...

24/04/2025 11:19

關稅戰

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處