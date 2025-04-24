王毅晤伊朗外長，籲國際社會團結一致堅持多邊主義

美伊核會談前夕，中國外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談，雙方就伊朗核問題的最新進展深入交換了意見。王毅表示，中方支持伊朗與包括美國在內各方開展對話，通過協商談判維護正當合法權益。

王毅指出，當今世界亂象頻生。美國濫施關稅盡失人心，自我孤立於國際社會。國際社會比任何時候都需要團結一致堅持多邊主義，維護國際關係基本準則。中方願同伊方一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，不斷鞏固各領域友好合作，深化在國際和地區事務中的協調配合，共同推動上海合作組織、金磚機制等發揮更大作用，為維護兩國共同利益、促進地區和世界和平穩定作出更多努力。

阿拉格齊贊賞中方在推動伊朗核問題政治外交解決上發揮的重要積極作用，願同中方就此保持密切溝通協調。伊方高度重視發展對華關系，支持中方維護自身核心利益。面對美國濫施關稅、大搞霸凌，伊方將繼續同中方堅定相互支持，共同反對單邊主義、霸權主義，共同維護多邊主義。

伊朗與美國將於周六(26日)在阿曼舉行第三輪核會談。

撰文：經濟通中國組

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