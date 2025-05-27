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傳商務部與比亞迪等車企討論「零公里」二手車等問題

27/05/2025

傳商務部與比亞迪等車企討論「零公里」二手車等問題

 

　　據《財聯社》今日午後報道，記者從多家汽車產業鏈公司獲悉，部分車企、下游公司及行業機構接到相關部門通知參與研討會，主要議題是促進二手車流通高質量發展，對「零公里」二手車及進一步促進二手車流通消費相關內容進行研討。

 

　　《路透》亦引述消息人士報道，中國商務部將與行業協會以及比亞迪和東風汽車等汽車製造商於下午舉行會議，討論新出現的從未開過的二手車銷售趨勢。

 

　　「零公里」二手車指的是從未在路上行駛但已完成註冊的二手車，這些車通常是經銷商為了減少庫存壓力而將新車註冊為二手車出售。這種做法在中國市場引發了價格競爭與質量擔憂，因為消費者可能無法享受新車質保，且車輛可能存在電池衰減、部件磨損等隱藏風險。

 

　　長城汽車董事長魏建軍近日接受內媒專訪時揭露了行業裏的「零公里二手車」亂象，稱有非常多二手車商都在賣這些車。魏建軍表示，「這是現在的一種怪象，所謂『零公里二手車』就是指上完牌照就算完成了註冊，好像是賣出去了，但又回到二手車商手裏」，還指「現在你可以到甚麼懂車帝、瓜子二手車、閒魚等平台去看，有三四千家都在賣，是非常亂的」。

 

撰文：經濟通國金組

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