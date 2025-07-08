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神州經脈 | 滬指逼近三千五，債券南向通擴容，中美傳將再會談

08/07/2025

　　A股全日（8日）衝高，滬綜指盤中曾見3499.89點，離三千五僅一步之遙，全日升0.7%，收報3497.48點創近三年半新高，前次收盤高位為2022年1月24日的3524.11點；至於深成指今日亦漲1.47%，創業板升2.39%。滬深兩市全天成交1.45萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增2452億元或20%。

 

神州經脈 | 滬指逼近三千五，債券南向通擴容，中美傳將再會談

（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1732，較上個交易日4時30分收盤價升15點子，止兩連跌，全日在7.1698至7.1780之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1534，較上個交易日跌28點子，較市場預測偏強近240點。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行和香港金管局宣布了數項債券通優化擴容的措施，包括擴大南向通參與機構範圍，加入券商、保險公司、理財及資產管理公司；優化離岸人民幣債券回購業務，允許回購期間債券再質押使用等。

 

2. 國家主席習近平7至8日先後到山西陽泉、太原考察調研，對山西各方面取得的成績給予肯定，對下一步工作提出要求：重點要抓好能源轉型、產業升級和適度多元發展；推動煤炭產業由低端向高端、煤炭產品由初級燃料向高價值產品攀升，同時著眼於高水平打造中國重要能源原材料基地，配套發展風電、光伏發電、氫能等能源，構建新型能源體系。

 

3. 中國外交部宣布，應國務院總理李強邀請，澳洲總理阿爾巴尼斯將於7月12日至18日（周六至下周五）對中國進行正式訪問。澳洲政府指，阿爾巴尼斯此次將到訪北京、上海和成都，包括在北京與李強舉行中澳總理年度會晤，以及會見中國國家主席習近平和全國人大常委會委員長趙樂際。外交部發言人毛寧介紹，中方願同澳方一道以此訪為契機，加強溝通，增進互信，拓展務實合作，推動中澳全面戰略夥伴關係向前發展。

 

4. 美國總統特朗普公布對十餘國的關稅通知函，將新關稅生效日從7月9日延後至8月1日，其中日韓將被徵25%關稅，老撾、緬甸關稅達40%。中國外交部重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益。另外，美國財長貝森特預計未來幾周內將與中方對口官員會面，探討議題是否能夠超越貿易進入其他領域；中方對此無正面回應。

 

5. 中國安防設備龍頭海康威視表明已入稟法院，就加拿大政府上月底指令其當地子公司停業的命令提出司法覆核，並與加拿大司法部長達成協議，訴訟期間讓當地業務回復正常運作，公司相信通過司法可得到公平結果。拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）上月底宣布，經安全與情報機構多層審查，認定海康威視持續運作將損害國家安全，所以下令關閉該公司當地業務，並禁止加拿大政府及國有機構採購該公司產品。

 

6. 國家發展改革委、工業和信息化部、國家能源局發布《關於開展零碳園區建設的通知》，支持有條件的地區率先建成一批零碳園區，同時有計劃、分步驟推進各類園區低碳化零碳化改造，為實現碳達峰碳中和目標提供堅實有力支撐。其中提出，國家發改委將統籌利用現有資金渠道支持零碳園區建設，鼓勵各地區對零碳園區建設給予資金支持，通過地方政府專項債券資金等支持符合條件的項目。鼓勵政策性銀行對符合條件的項目給予中長期信貸支持。支持符合條件的企業發行債券用於零碳園區建設。

 

7. 國家衛健委等七部門聯合發布《關於加快推進普惠托育服務體系建設的意見》，明確發展「1+N」的托育服務體系，即是以托育綜合服務中心為樞紐，以托育機構、社區嵌入式托育、幼兒園托班、用人單位辦托、家庭托育點等為網絡的托育服務體系，目標是在2025年，實現每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數4.5個，新增普惠性托位66萬個；到2030年，普惠托育服務體系基本建立。

 

8. 乘聯分會公布，2025年6月，全國乘用車市場零售208.4萬輛，同比增長18.1%，環比增長7.6%；其中，新能源乘用車市場零售111.1萬輛，同比增長29.7%，環比增長8.2%。出口方面，6月乘用車出口48萬輛，同比增長23.8%，環比增長7.3%；其中，新能源乘用車廠商出口19.8萬輛，同比增長116.6%，環比下降1%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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