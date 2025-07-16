鏈博會 | 鏈博會開幕副總理何立峰致辭，英偉達黃仁勳穿唐裝亮相

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）今日上午在北京開幕，中國貿促會會長任鴻斌主持開幕式。中國國務院副總理何立峰在開幕式上致辭；首次參加鏈博會的英偉達(NVIDIA)CEO黃仁勳脫下標誌性的黑色皮衣，身穿深色唐裝亮相。

鏈博會今日在北京開幕，中國國務院副總理何立峰致辭。（AP圖片）

何立峰表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，堅決反對人為地將經貿問題政治化、意識形態化、泛安全化。中國將踐行真正的多邊主義，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，促進各方加強溝通、共謀發展。中國願意同各方共享機遇、共商合作、共促發展。

何立峰倡議，深化分工協作，正視各個國家資源稟賦以及經濟發展水平的差異性，加強宏觀經濟政策協調，構建基於各國比較優勢的產業鏈、供應鏈體系。他指出，當前一些國家以去風險為由干預市場，以加徵關稅和限制措施等手段，搞所謂的製造業回流，產業鏈供應鏈的重複建設增多，拉低了全球經濟整體的運行效率。

他認為，經濟的高效循環，離不開要素的流動暢通，人為破壞國際分工，只會推高企業的成本，阻礙世界經濟的發展。中國將堅定不移的維護產業鏈供應鏈全球公共產品的屬性，與各國共同構築優勢互補、合作共贏的生產分工體系。

中國將繼續完善高水平對外開放體制機制

他並指，要共同把握變革的機遇，擴大國際科技交流合作，加強創新合作與成果共享，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘。中國是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用舞台。中國將加快構建以先進製造業為支撐的現代化產業體系，與各方加強合作，促進全球產業鏈供應鏈數字化、智能化、綠色化的轉型升級。他呼籲企業家積極順應大勢，更好地把握機遇，並稱中國將繼續完善高水平的對外開放體制機制，為各國企業提供更多的市場機遇、投資機遇和增長機遇。

何立峰倡議各國深化分工協作，共享變革機遇。（AP圖片）

中國正致力成長為超大體量消費大國

他強調，中國是全球產業鏈供應鏈的重要環節，一直以實際行動保障全球產業鏈供應鏈的穩定運行；中國以更強大的配套能力、更穩定的產能供給，促進全球產業鏈、供應鏈不斷降本增效。中國產業體系持續完善，為全球產供鏈穩定運行提供了重要支撐；中國開放的大門越開越大，為全球產供鏈的穩定運行開拓了廣闊的空間。與此同時，中國堅持對外開放的基本國策，正在推進高水平對外開放，帶動更多發展中國家深度參與全球價值鏈。

此外，中國是全球第二大消費市場和進口市場，擁有全球最大規模的消費人群，隱含著巨大的投資和消費的潛力。中國加力建設全國統一大市場，開展提振消費專項行動，致力於推動中國在製造大國的堅實基礎上成長為超大體量的消費大國。何立峰稱，「這些都將為各國企業帶來更加廣闊的增量市場」。

黃仁勳讚中國的DeepSeek、阿里等產品推動全球AI發展

黃仁勳在開幕式上表示，人工智能已經徹底地改變了各行各業，中國公司在人工智能產業當中發揮了重要的作用。中國的開發者、創業者正在推動AI的快速創新，現在有100萬名開發者投身這一領域，像DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax（稀宇科技）、百度，他們開發的產品都是世界級的，推動了全球人工智能的發展。

黃仁勳指中國公司在人工智能產業當中發揮了重要的作用。（AP圖片）

黃仁勳在開幕式上一度嘗試用中文開場，他說，「我在美國長大，學到了很多漢語。」然後他又自嘲中文不好，不想折磨在場聽眾，隨即切換成英語模式。黃仁勳表示，英偉達始於GPU，在發展的過程中打開了通用計算的大門，為人類的AI奠定了基礎，「自AlexNet以來，我們也是一直把AI計算從業務拓展到了系統網絡和軟件，並且是以10萬倍提升了AI計算的性能，也就是比摩爾定律快了1000倍。如今，NVIDIA已成為驅動全球AI生態的計算平台。」他提到，2016年他親自參與為OpenAI贈送全球首台DGX-1超算的細節，當時OpenAI還是一家不起眼的初創公司。

AI正改變每個行業，中國的大模型推動全球AI快速發展

黃仁勳表示，AI正在改變每一個行業--從科學研究和醫療健康到能源開發、交通運輸和物流管理。AI為騰訊微信、阿里巴巴淘寶、字節跳動抖音等中國標誌性平台提供動力；AI驅動著小米的自動駕駛與智能手機；AI賦能百度的AI搜索和美團極速便捷的智能配送服務；AI還為推想醫療科技的醫學影像診斷系統提供支持，助力全球20多個國家的醫療水平提升。中國有超過150萬名開發者在NVIDIA平台上開發，將他們的創新變為現實。由中國孕育並開源共享的DeepSeek、阿里巴巴通義千問、騰訊混元、MiniMax、百度文心一言等世界級大模型，正在推動全球AI快速發展。

他認為，中國的開源AI是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與這一AI革命。開源同樣是保障AI安全的關鍵，有助於推動國際社會在技術標準、性能基准和安全防護措施方面的協作。今天AI也是基礎設施，就像是電一樣，以及過去的互聯網一樣，AI也在重塑供應鏈，徹底改變生產與物流方式。

黃仁勳脫下標誌性的黑色皮衣，穿上深色唐裝，一樣有型。（AP圖片）

與會者與黃仁勳自拍。（AP圖片）

AI下一波浪潮將是機器人系統，未來十年工廠將由軟件和AI驅動

黃仁勳表示，中國已有數百個項目運用NVIDIA Omniverse模擬數字孿生，用於設計和優化工廠和倉儲。而機器人在NVIDIA Omniverse虛擬世界中進行訓練，以便能夠在物理世界中與人類安全協作。AI的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界，在未來十年中，工廠將由軟件和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智能產品。AI將成為每個行業、企業、產品和服務的核心。AI引發了一場新的工業革命，並為中國卓越的供應鏈生態系統帶來了新的增長機遇。NVIDIA將繼續與長期的合作夥伴以及眾多新朋友攜手，在AI時代共創繁榮未來。

此前，英偉達官宣獲得H20芯片對華的出口許可，未來還將會推出一款完全兼容的RTX PRO系列芯片。

百多個國家、地區和國際組織的各界代表等逾千人出席開幕式

第三屆鏈博會由中國貿促會於7月16日至20日舉行，主題為「鏈接世界、共創未來」，聯合國貿發會議、聯合國貿法會、世界知識產權組織、國際貿易中心、國際商會等5家國際組織擔任支持單位。泰國擔任主賓國，山東、廣東擔任主賓省。本屆鏈博會設置先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等6大鏈條和供應鏈服務展區。75個國家和地區651家企業和機構參展，集中展示各鏈條上中下游關鍵環節的新技術、新產品、新服務，其中境外參展商佔比達35%，英偉達為首次參展。

開幕式上，中國貿促會同與會工商界代表共同發布了《第三屆中國國際供應鏈促進博覽會北京倡議》。南非副總統保羅．馬沙蒂萊、泰國商業部常務副次長艾卡闡．斯達瓦拉瀾、美國英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勳、國際商會秘書長約翰．丹頓、英中貿易協會主席古沛勤、中國工商銀行董事長廖林現場致辭，來自世界100餘個國家、地區和國際組織的政商學等各界代表1100多人出席開幕式。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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