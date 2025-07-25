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反內捲｜中央「反內捲」提振市場信心，內捲行業料迎價值重估

25/07/2025

反內捲｜中央「反內捲」提振市場信心，內捲行業料迎價值重估

內地汽車、鋼鐵等行業「內捲」問題嚴重，引來中央出手治理。（AP圖片）

 

　　內地多個行業「內捲」情況嚴重，產能過剩、盈利惡化等問題亟待解決。自2024年7月中央政治局會議首次提出防止內捲式惡性競爭起，相關行業持續推進「反內捲」行動。有分析認為，反內捲將是對抗通縮環境，推動國內統一大市場的重要抓手，而在反內捲政策托底下，市場信心有望改善，相關企業的股價、估值回歸可期。

 

　　內捲式競爭是指經濟主體為了爭奪有限市場，不斷投入大量資源，卻沒有帶來增長的惡性競爭現象；反內捲即反對超低價、同質化競爭，以及反對不公平的補貼政策和地方保護政策。

 

　　面對難以自律的行業惡性競爭，政府出手介入。2025年3月，政府工作報告對綜合整治內捲式競爭作出相關安排，要求破除地方保護和市場分割，打通市場准入退出、要素配置等制約經濟循環的卡點堵點。7月初的中央財經委會議更首次將反內捲納入國家經濟治理框架，要求依法依規治理低價無序競爭，推動落後產能有序退出，並首次提出統一政策行為尺度，規範地方招商政策。

 

價格法27年來首次修正，強調治理內捲式競爭

 

　　至近日，實施了27年的《價格法》提出首次修正，由國家發改委、市場監管總局研究起草的《中華人民共和國價格法修正草案（徵求意見稿）》對外公開徵求意見，主要內容為完善低價傾銷的認定標準，規範市場價格秩序，治理內捲式競爭。

 

反內捲｜中央「反內捲」提振市場信心，內捲行業料迎價值重估

行業「內捲」，目前光伏組件價格已從高位下跌了66%。（AP圖片）

 

　　在重點行業中，光伏、鋰電、汽車、鋼鐵、水泥的內捲情況相對突出，其中新能源行業因在政策帶動下高速增長，過快擴張而導致產能過剩；傳統鋼鐵、水泥行業雖在上一輪供給側改革後格局有所改善，但因近年房地產需求大幅下滑，行業供過於求情況延續。

 

內捲行業價格從高位大跌，上市公司利潤弱於全國水平

 

　　據群益金鼎證券整理數據，光伏和鋰電產品價格在2022年11月達到高點後持續下跌，截止目前光伏組件和鋰電池價格分別自高點下跌了66%和50%。另外，鋼材價格在2021年5月見頂，水泥價格在2021年9月見頂，此後震蕩走弱，截至目前兩者分別從高點下跌了48%、45%。

 

　　由於產品價格快速下降，2024年內捲行業上市公司的盈利能力明顯下降，顯著弱於全國工業企業利潤總額3.3%的降幅。其中，光伏、鋼鐵等行業2024年行業利潤總額出現虧損；而鋰、電池化學品、水泥、乘用車等行業利潤總額降幅分別達95%、77%、31%和36%。利潤顯著下滑，行業迫切需要反內捲措施來改善競爭環境。

 

反內捲｜中央「反內捲」提振市場信心，內捲行業料迎價值重估

鋼鐵、水泥行業因近年房地產需求大幅下滑，供過於求情況延續。（AP圖片）

 

　　多個行業近日都出台了反內捲措施。其中，光伏行業方面，由於需求增速放緩，行業供過於求，目前產業鏈各個主要環節均處於虧損狀態，行業格局亟待改善。工信部7月初召開座談會，14家光伏企業及光伏行業協會參與，會議提出整治光伏行業無序競爭。有參會人士透露，國家相關部門已走訪主要光伏企業，要求盡快上報成本價格，後續不得低於成本價銷售，否則重罰。《人民日報》6月底亦曾發文談反內捲，提到「面對市場供需失衡，國內十大光伏玻璃廠商決定集體減產30%」。

 

傳收購過剩產能、控制售價，刺激硅料硅片漲價

 

　　光伏產業鏈集中度最高的環節是硅料。近期市場傳言硅料企業將成立一個類似硅料OPEC的委員會，將由頭部企業收購行業過剩產能，目前正在談判。若該措施落地，硅料環節競爭格局有望明顯改善。另有傳言指相關部門要求硅料不得低於成本價銷售，龍頭企業的挺價區間在每噸4.5萬-5萬元。

 

　　受消息面影響，7月以來硅料現貨價格已經上漲40%，並帶動硅片現貨價格上漲24%，組件價格暫未上調。

 

　　鋼鐵行業方面，3月初已有傳中國將推動鋼鐵產業減量重組，八一鋼鐵當月底表示收到減產通知文件，粗鋼產量即日起減少10%。中國鋼鐵工業協會6月發布題為《維護產業鏈整體利益　共同抵制「內捲式」競爭》的文章，控訴車企近年為「極致降本」不斷要求鋼廠降低汽車板價格，還在鋼鐵等上游供應商供貨後延遲支付貨款、拖延帳期，導致鋼廠資金壓力倍增，呼籲鋼鐵和汽車產業共破內捲，以科技創新推動產業鏈健康可持續發展。

 

車企承諾對供應商支付帳期減至60天，有車企已調整

 

　　汽車行業的內捲情況最為人詬病，不但鋼廠發文控訴部分車企將融資壓力和成本轉嫁給上游供應商，經銷商亦發出倡議，呼籲車企縮短返利兌現帳期，並改善複雜、模糊的返利政策。比亞迪、吉利汽車、廣汽集團、賽力斯、長安汽車、一汽、東風汽車、理想汽車、小鵬汽車、小米汽車等隨即在6月相繼宣布，將供應商支付帳期統一至60天內。

 

反內捲｜中央「反內捲」提振市場信心，內捲行業料迎價值重估

車企價格戰影響上游供應商資金周轉和利潤。（AP圖片）

 

　　工信部7月9日開通「重點車企踐行帳期承諾線上問題（建議）反映窗口」後，陸續有車企調整供應商帳期。理想汽車近日表示，已於7月中旬完成對所有直採供應商的帳期調整，合同帳期60天，按月度支付，每月有兩次統一支付期；絕大部分採用電匯結算，僅少量使用銀行承兌。

 

群益金鼎：反內捲將是對抗通縮環境重要抓手

 

　　群益金鼎證券指出，中央正在大力整治內捲式競爭，反內捲將成為有持續性的市場題材。從短期看，市場集中度高、處於虧損狀態、國央企佔比大的行業能更有能力有意願執行反內捲措施，改善當前不利局面，相關行業將最先啟動，如硅料、鋼鐵等。中長期看，反內捲將是對抗通縮環境，推動國內統一大市場的重要抓手。國內商品價格自2021-2022年見頂後已經連續多年下跌，相關企業股價和估值均處於歷史低位，在反內捲政策托底下，市場信心有望改善，估值回歸可期。

 

撰文：經濟通記者林小莉

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