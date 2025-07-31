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京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

31/07/2025

　　今年的京東在外賣賽道上野心勃勃，繼3月闖入外賣配送後，7月底正式在北京上線自營無堂食外賣店，搞起「自炒自銷自送」模式，以超低價殺入餐飲外賣市場，號稱要開出1萬家；另一邊砸出10億（人民幣．下同）現金招募「菜品合夥人」，宣稱一道招牌菜保底能賺100萬。

 

京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

京東旗下七鮮小廚7月底在北京東城區開出首店。（黃燕明攝）

 

　京東外賣推出的「七鮮小廚」在北京已經有門店，7月22日正式開業的，就在東城區廣渠門內大街的長保大廈，不設堂食。小記也買來親自嘗試一下。與傳統外賣門店不同，該店採用「外賣+自提」模式，所有菜品均由專業廚師在透明廚房內現炒現做。

 

主打「新鮮現炒」，透明廚房24小時直播炒菜

 

　　在京東APP上直接搜索「七鮮小廚」，點擊進去就能下單購買。簡單的綠色招牌設計，上面寫著「京東集團旗下」，主打不做預製菜，「新鮮現炒，又好又便宜」。從菜品品類上來看，七鮮小廚涵蓋了特色小炒、意麵小吃、炒飯炒粉、拌飯蓋飯、特色燒烤幾大品類，單價在10-30元之間，加上補貼，基本可以做到「20元以內吃飽吃好」。

 

京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

七鮮小廚主打透明廚房，乾淨衛生、不做預製菜。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

青椒小炒肉蓋飯20元以內，性價比高。（黃燕明攝）

 

　　進去商家一欄，還能看到後廚直播炒菜，畫面上可以看到有3個炒菜機器人運作，廚師準備炒菜需要的食材，放好在一邊，機器人會自動倒入鍋內，炒完之後，廚師把菜品打包，然後給機器人作清潔，之後再炒下一個菜。

 

「菜品合夥人」入選1道菜品能獲100萬元現金分成

 

　　京東昨日（30日）宣布，自上周啟動七鮮小廚「菜品合夥人」招募後，短短一周已收到超過6.6萬份報名，將盡快推出「菜品合夥人」全國大賽，並誠邀北京地區有場地資源的夥伴成為經營合夥人。京東並稱，七鮮小廚首店上線一周，日均訂單超1000單，3日複購率高於行業220%，帶動周邊3公里商圈數千家餐廳總體訂單環比增長12%。　

 

京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

七鮮小廚開放合作，公開尋找合作夥伴。（黃燕明攝）

 

　　何謂「菜品合夥人」？即商家出菜品配方並參與研發，七鮮小廚負責後續所有流程。為了招募優秀合夥人，京東官宣投入10億元現金，面向全國餐飲品牌與個體廚師為「1000道招牌菜」招募合夥人。每入選1道菜品，就能獲得100萬元現金保底分成，後續該菜品的銷售分成上不封頂。

 

美團「浣熊食堂」迎戰，承諾絕不自營

 

　　另一邊廂，美團「浣熊食堂」也在7月初推出，是美團推出的外賣集合店業務，採用集合店模式，美團開設門店設置多個檔口，吸引不同商家入駐，類似於餐飲美食城或大型中央廚房。如北京望京店就入駐了全聚德、雲海餚、老鄉雞、挪瓦咖啡等品牌。優點是消費者可通過「浣熊食堂」一個訂單購買多家餐飲品牌的產品，騎手一次性取送，顧客只需支付一筆配送費。疑似回應京東推出的「七鮮小廚」，美團最近發文承諾:絕不自營，絕不下場與商家競爭，只做好基礎設施建設，幫助商家對接所需資源，把流量、品牌、銷量都留給商家。

 

京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

七鮮小廚用戶可以下單後自提，但不設堂食。（黃燕明攝）

 

　　對比京東和美團兩家，可以發現，「七鮮小廚」的模式本質是「輕資產整合餐飲供應鏈」，通過讓利合夥人降低菜品創新門檻，與美團「浣熊食堂」的「共享廚房」形成差異化競爭。京東以「配方合作」突破商家資源壁壘，而美團以「品牌集合」強化線下場景。

 

京東人工智能餐廳經營5年關閉

 

　　說到踏足餐飲界，京東其實並非第一次，京東可以說是研發機器人輔助經營的先驅之一。多年前開過用炒菜的機器人炒菜的餐廳，名為京東X未來餐廳，這家餐廳在2018年11月10日正式開業，小記也去過參觀採訪。該餐廳從點餐、配菜、炒菜、傳菜到用餐、結算，智能機器人和人工智能後台貫穿餐廳運營全過程。消費者點餐後，中央廚房按照標準化食譜配菜，後台將炒菜任務分配給烹飪機器人，智能烹飪機器人進行菜品烹制，最後傳菜機器人會將烹制好的菜品送到餐桌前。當年可以說是非常有新意的經營方式，不過，在傳統餐飲面臨的房租、人工、食材三重成本大山前，X未來餐廳只經營了5年左右，2023年12月在大眾點評上已顯示關閉。

 

京城近觀｜外賣大戰拚到廚房，京東「七鮮小廚」首店開業

七鮮小廚中午的取餐區有不少騎手忙碌的進出。（黃燕明攝）

 

　　京東今年入局外賣，成為外賣大戰導火索，「七鮮小廚」能否成功破局，用「10元起送免運費」的性價比征服消費者，成為外賣大戰的最終贏家？

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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