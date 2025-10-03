  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中國新增K字簽證引「搶飯碗」等爭議，官媒批奇談怪論誤導公眾

03/10/2025

　　在特朗普政府宣布大幅提高美國企業引進外國技術人才成本之際，中國10月1日面向國際青年科技人才、首次推出「無僱主綁定」簽證--K字簽證。事件引發廣泛關注，尤其是引起了不少內地網民對就業競爭的擔憂，同時擔心中國會因此而變成移民國家。對此，《人民日報》發表評論表示，K字簽證政策的出台將對中國未來發展帶來深遠影響，部份誤讀誤解，以及發表一些奇談怪論，只會誤導公眾、引發不必要的焦慮。

 

K字簽證：STEM學科學士學位及以上，無需先獲得工作

 

　　9月29日，中國外交部發言人在例行記者會上表示，「為促進中外青年科技人才交流與合作，中方決定在普通簽證類別下增設青年科技人才簽證，即K字簽證。」

 

　　事實上，早在8月7日，K字簽證便正式寫入修改後的《外國人入境出境管理條例》。以往針對海外人才，中國簽發R字簽證，面向國家需要的外國高層次人才和急需緊缺專門人才。此次新增的K字簽證，主要簽發給從境內外知名高校或者科研機構科學、技術、工程、數學(STEM)學科領域專業畢業並獲得相應學歷學位證書(學士學位及以上)，或者在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。

 

中國新增K字簽證引「搶飯碗」等爭議，官媒批奇談怪論誤導公眾

新簽發的K字簽證面向外國青年科技人才。(AP圖片)

　　

　　K字簽證僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，但不要求國內有聘用或邀請單位。相較於現有的12類普通簽證，K字簽證將在入境次數、有效期、停留期方面為持證人提供更多便利。持證人入境後可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。K字簽證的申請資格已大致確定，但具體細節尚未公布。

 

民眾憂心：國內青年失業率高，加劇就業競爭

 

　　就在K字簽證正式實行的前一天，9月30日，「K簽證會讓外國人搶走我們的飯碗嗎」的話題衝上微博熱搜，緊隨其後的是「K簽證引爭議症結在於公平焦慮」。網民對K字簽證首先質疑的是，目前青年失業率超15%，國內人才市場不堪重負，K字簽證僅要求學士學位即可申請，很可能加劇就業市場競爭。

 

　　根據過往數據，2023年中國畢業生就業率為55.7%，2023年6月青年人失業率21.3%破頂後，國家統計局以統計調查工作「健全優化」，不再公布此數據。時隔半年重新公布，但將其分成三個年齡組的失業率，重新公布的2023年12月不包含在校生的16-24歲失業率為14.9%。來到2025年，8月16-24歲勞動力失業率為18.9%，已連升兩個月，為完善青年失業率統計方法並恢復公布這項數據以來的新高；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，較7月略增0.3個百分點，為今年3月以來新高。

 

中國新增K字簽證引「搶飯碗」等爭議，官媒批奇談怪論誤導公眾

今年8月16-24歲勞動力失業率為18.9%，已連升兩個月。(AP圖片)

　　

　　此外，網民還質疑：簽證有效期最長5年，每次停留180天，在無僱主約束下，如何防止變相移民？簽證的推出，正逢美國川普政府大幅提高H-1B工作簽證費用之際；去年71%的H-1B申請者為從事科技業的印度人，一些網民表示「不歡迎印度人來」。

 

官媒批奇談怪論誤導公眾，是不自信

 

　　對於上述爭議，許多官媒發文多次解讀政策，解釋「K簽」的「年齡限制」、「領域限制」以及「時代需求」，亦表示有關部門需要加強學歷背景審核、對於「知名院校」的標準要進一步明確。

 

　　《人民日報》「筋斗雲」專欄9月30日發出評論稱，在一些國家收縮內顧、排擠國際人才背景下，中國敏銳抓住這一重要機遇，及時推出政策，這對中國未來發展必將帶來深遠影響。一些人對政策存在誤讀誤解，發出一些奇談怪論，誤導公眾、引發不必要的焦慮。

 

　　文章指出，K字簽證簽發對象是外國青年科技人才，並非網上炒作的「低素質勞動力」。「這樣的人才十分緊俏、多多益善，何來衝擊就業？」對於移民問題，文章表示，K字簽證只是為外國青年科技人才來華工作、生活提供便利，豈能直接和移民劃等號。同時，增設簽證會有配套的管理制度。所謂「移民危機」不會出現。文章最後提到，有「安全風險」論者認為，K字簽證可能引入具有「潛在風險」的人，會給國家安全、社會治理造成衝擊。這是不自信。

 

中國新增K字簽證引「搶飯碗」等爭議，官媒批奇談怪論誤導公眾

河南鄭州的招聘會人頭攢動。(AP圖片)

 

　　《環球時報》也發表評論指出，K字簽證與美國H-1B簽證並不相同，後者普遍被認為是一種工作簽證，前者是為了促進中外青年科技人才的交流與合作，而非單純的就業許可。

 

　　前《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文說，雖然外國人在中國的數量目前很少，但在失業率上升之際，反對K字簽證的聲音也是正常，政府有關部門有必要說明其目的、如何執行，以及評估其實際效果，防止它走向偏差，以安人心，以正視聽。

 

撰文：經濟通通訊社記者丘敏華

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

27.440

異動股

01810

小米集團－Ｗ

55.000

異動股

01173

威高國際

0.054

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,867.23
    +347.51 (+0.747%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,739.13
    +23.78 (+0.354%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,881.83
    +37.78 (+0.165%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升95.625
變動率︰+1.907%
較港股︰+2.82%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升111.879
變動率︰+1.504%
較港股︰+1.80%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.808
變動率︰-0.910%
較港股︰-0.77%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.404
變動率︰-1.531%
較港股︰-5.55%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升142.935
變動率︰+1.929%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌133.465
變動率︰-1.312%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.435
變動率︰-2.209%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌39.875
變動率︰-3.567%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升160.830
變動率︰+6.299%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰跌72.480
變動率︰-2.803%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌102.050
變動率︰-3.197%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌125.463
變動率︰-6.020%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/10/2025 11:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/10/2025 11:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 27.440
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.000
  • 01173 威高國際
  • 0.054
  • 00804 鼎石資本
  • 4.400
  • 02418 德銀天下
  • 3.990
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 236.600
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.860
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 19.700
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 87.500
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.360
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.870
  • 00981 中芯國際
  • 90.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 185.100
  • 03750 寧德時代
  • 610.500
報章貼士
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 39.720
  • 目標︰$62.00
  • 00753 中國國航
  • 5.630
  • 目標︰$6.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 43.380
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/10/2025 09:03  《盤前攻略》美股三大指數齊創收市新高，恒指牛氣沖天大行籲謹慎

03/10/2025 08:49  【開市Ｇｏ】貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通

03/10/2025 07:52  《國金頭條》AI熱潮與減息預期推動，美股無視政府停擺再創新高

03/10/2025 07:53  雲鋒金融(00376)入股加密貨幣人壽保險公司Anthea少數股權兼訂戰略合作備忘

03/10/2025 07:55  紛美包裝(00468)董事會接受獨立調查報告結果，已終止所有未披露關聯方交易

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

03/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】富瑞料快手見紅底，摩通升國泰至中性惟仍看淡航空股

03/10/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 富融銀行推25厘超高息港元定存優惠吸客新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 消息指內地廉航春秋航空擬明年在港上市，籌數億美元新文章
人氣文章

新聞>專訪

蔡金強專訪｜中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

如何管理派息基金的風險？
人氣文章

生財有道

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀行1個月加至2.8厘
人氣文章

鬆一鬆．通通

【動物奇觀】地球上最「坦蕩蕩」嘅生物？連個心都可以畀你睇穿！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

秋日藝語：「光纖之父」高錕音樂劇、日本爵士鋼琴代表來港演奏！不能錯過港芭聯乘歐洲6大Ballet明星
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《風林火山》應該咁？不應該咁？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《風林火山》應該咁？不應該咁？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人逆齡 │ 呂良偉逆齡秘訣曝光，68歲零皺紋 + 生理年齡39歲 + 靠運動飲食保青春新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
職場凌霸 │ 蘇施黃被揭職場惡行：掟鉸剪失控、癌症後性情大變引熱議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2025 23:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道03/10/2025
定期存款 | 富融銀行推25厘超高息港元定存優惠吸客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處