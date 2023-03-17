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《神州經脈》習近平下周訪俄　首2月FDI增速降　德勤罰沒2億

17/03/2023

　　海外銀行危機緩解，加上外資連續多日買入A股，滬深股市周五（17日）高開高走。能源和地產板塊聯袂勁揚，滬綜指全日升0.73%，全周累計升0.6%；深成指升0.36%；醫藥醫療股集體調整，創業板指跌0.36%。兩市總成交額為9731億元（人民幣．下同），比上一個交易日大增15.2%。外資透過陸股通淨流入71.83億元，連續五日淨流入。

 

（資料圖片）

 

　　人民幣兌美元中間價今報6.9052，較上個交易日升97點子，上個交易日報6.9149。在岸人民幣兌美元即期收漲253點子，止兩連跌，全日在6.8606至6.8968之間波動。

 

今日新聞精選

 

1. 《黨和國家機構改革方案》16日公布，19項工作近半涉及金融及金融監管領域，包括組建中央金融委員會及中央金融工作委員會；設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列，不再保留國務院金融委。《路透》引述國有金融機構人士稱，這相當於把原來屬於國務院的最高金融監管機構整個搬到中央去，以後中央金融委就是中國金融監管的最高領導機構。

 

2. 中國外交部發言人華春瑩宣布，應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平將於本月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。中國外交部發言人汪文斌表示，習近平此次訪俄，是為了和平而去，將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。他又指，在烏克蘭問題上，中方的主張是勸和促談，中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。

 

3. 中國商務部公布，今年首2月中國實際使用外資（FDI）金額2684.4億元，同比增長6.1%，折合397.1億美元，增長1%，增速相較1月顯著放緩9個百分點。從行業看，服務業實際使用外資增長10.1%。高技術產業實際使用外資增長32%。從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟實際投資同比分別增長11%和11.8%。

 

4. 中國財政部對德勤和華融依法作出行政處罰。沒收德勤北京分所違法所得並處罰款總額2.1億元，暫停德勤北京分所經營業務3個月，給予德勤總所警告。財政部指，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題，而德勤存在嚴重審計缺陷。德勤相關審計報告的14名責任人分別被處以吊銷註冊會計師證書、暫停執業6個月及1年，以及警告的行政處罰。華融旗下有8家公司各被罰款10萬元，並有19名華融相關公司年度財務會計報告責任人被罰款1萬至5萬元。

 

5. 上海迪士尼樂園宣布，為更好地管理客流和保障樂園內遊客體驗，17日早上8時起全渠道暫時停售年卡，但不影響有效年卡正常使用和續期。有內地傳媒向上海迪士尼樂園客服查詢，客服回應稱，會不會有新的年卡推出，以及年卡會不會再上線，目前沒有接到通知。

 

6. 英國政府出於安全考慮，禁止在政府的手機上使用字節跳動旗下TikTok，即時生效。中國駐英國大使館發言人批評，英方出於政治目作出有關決定，最終只會損害英方自身利益。新西蘭國會宣布本月底起在所有國會設備上屏蔽TikTok，議員訪問任何國會的應用程式前必須卸載TikTok。美媒引述消息人士指，TikTok與潛在買家之間的對談正在升溫。另《福布斯》引述知情人士報道，美國聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）正在調查字節跳動對記者的監控。

 

7. 百度16日召開人工智能(AI)聊天機械人「文心一言」新聞發布會後1小時內，排隊申請「文心一言」企業版API調用服務測試的企業使用者已達3萬多家，申請產品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量飆升百倍。平安證券點評指，百度文心一言吹響了國內大模型應用的號角。伴隨著文心一言的催化，國內AIGC產業鏈將迎來空前的市場機會。

 

8.  中國證監會黨委16日召開會議指出，要推動註冊制改革走穩走深走實，堅定擴大制度型開放。同日中證監網站公布，全面實行股票發行註冊制下首批10家主板企業IPO獲批復。

 

撰文：經濟通中國組

 

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