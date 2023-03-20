《神州經脈》人行意外降準刺激A股成交增 LPR連續7個月不變

人民銀行上周五（17日）盤後宣布本月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，預計釋放的流動性5000億-6000億元（人民幣．下同），人行意外降準，刺激A股成交，兩市全日成交額達到10575億元，較上一交易日同時段增8.7%，時隔一個多月再次突破1萬億元，外資透過陸股通連續六日淨流入16億元。

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不過兩市行情卻沒有如成交般節節向上，科技股受AI浪潮的刺激領漲，但市值龐大的三大電信商卻趁勢大幅回調，對股市造成了一定壓力，滬綜指午後升轉跌，且跌幅持續擴大，報3234.91點，跌0.48%。深成指全日跌0.27%，創業板指軟0.08%。

人民幣兌美元中間價今報6.8694，較上個交易日升358點子，兩連揚，上個交易日報6.9052。在岸人民幣兌美元即期收跌166點子，全日在6.8711至6.9040之間波動。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今起至周三國事訪問俄羅斯，於《俄羅斯報》和俄新社網站發表題為《踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章》的署名文章，稱對俄羅斯的訪問是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅，期待同普京總統一同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。此外，國際刑事法院（ICC）早前對俄羅斯總統普京發逮捕令，中國外交部發言人汪文斌今日表示，國際刑事法院應秉持「客觀公正」立場，尊重國家元首依據國際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權。

2. 人行今日公布3月貸款市場報價利率（LPR）連續7個月維持不變，1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。花旗研報分析稱，人行自12月以來進行首次降準，更多是為向市場表明政府的政策支持態度，而非直接放鬆幣策。此次降準是為了防止流動性收緊，不是放鬆貨幣政策。短期內LPR或MLF利率不會下調。

3. 國務院總理李強主持召開國務院第一次全體會議，指本屆政府的每一位都要當好執行者、行動派、實幹家，堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行持續整體好轉，並要全面加強政府自身建設，把政治建設擺在首位，大興調查研究之風，認真落實機構改革任務等。

4. 近日鐵礦石價格大漲，國家發改委價格司赴青島港、唐山港開展調研，提醒告誡鐵礦石貿易企業依法合規經營，不得囤積居奇、哄抬價格，並稱會同有關部門積極研究採取供給保障、需求調節、市場監管等措施，遏制鐵礦石價格不合理上漲，促進鐵礦石市場平穩運行。

5. 為進一步加強交易系統接入服務應用管理，滬深交易所將對券商發起新一輪檢查工作，針對包括券商在內的相關單位規範部署、配置和使用交易所交易、行情接收服務、有效防範系統接入風險的情況進行檢查。若發現違反交易所業務規則和技術要求，可按有關規則採取相應自律監管措施或者紀律處分，包括對交易所授權行情機構採取終止提供行情信息、解除許可合同等措施。

6. 百度智能雲宣布，下周一發布文心一言雲服務及應用產品。百度16日發布生成式人工智能產品「文心一言」，並開始邀約測試，發布首日已有超60萬人申請測試。

7. 內地港口集裝箱空箱數量自2月下旬起增加，海關總署署長俞建華表示正關注空箱問題，主要原因是前一個時期新集裝箱投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空箱短期大量回流等，而大量空箱在中國港口蓄勢待發，某種程度上也反映出國際市場依然看好中國下一階段的出口能力。

8. 中央紀委國家監委網站通報，紫光集團前董事長趙偉國涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益犯罪，國家監委依據《中華人民共和國監察法》有關規定，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

撰文：經濟通中國組

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