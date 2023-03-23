胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富 李嘉誠與黃崢並列第五

胡潤研究院今日公布2023全球富豪榜，中國榜單方面，農夫山泉(09633)創辦人鍾睒睒雖然財富下降4%，但仍以4650億元(人民幣．下同)身家蟬聯首富，全球排名則為第15位，與去年相同。主要是在香港上市的農夫山泉業績穩步增長，目前市值4500億元，而鍾睒睒名下另一家A股上市公司萬泰生物(滬:603392)業績較上一年度大幅提高，目前市值超過1100億元。

農夫山泉創辦人鍾睒睒蟬聯中國首富（資料圖片）



騰訊(00700)創辦人馬化騰財富下降25%，以2600億元位列第二，排全球第31位，比去年下降3位。主要是騰訊受去年內地遊戲收入及疫情影響雲業務拖累，去年第三季度營收1400億元，按年下降3%。



第三位的字節跳動創辨人張一鳴財富下降31%，至2500億元，全球排名34，比去年跌11位。字節跳動全球月活躍用戶超過25億，去年上半年營收逾2600億元，去年全年營收預計6000億元，按年增長56%，淨利潤預計1500億元。



第四位是寧德時代(深:300750)創辦人曾毓群，其財富下降34%，至2350億元，全球第37位，比去年跌13位。寧德時代是目前中國最大鋰電池生產企業，去年前三季度完成銷售額超過2000億元，按年增長近200%。但受到新能源汽車行業大環境影響，寧德時代過去一年股價下跌明顯，目前市值較去年同期有所回落，接近1萬億元。



黃崢財富增長63% 中國富豪中增幅最多



第五位的拼多多創辦人黃崢，財富增幅為中國富豪之中最多，達63%，至2100億元，超過阿里巴巴(09988)創辦人馬雲，排在全球第39位，比去年飆升54位。主要得益於過去一年在中概股市場的優異表現和拼多多的股價恢復。



長和系創辦人李嘉誠及其家族財富下降6%，至2100億元，與拼多多並列第五位，全球排名同為39，比去年跌2位。李嘉誠所掌權的長和、長實兩家主要上市公司已將投資版圖擴展至囊括地產、零售、電訊、基建、港口及能源等領域。另隨著富衛保險再次衝擊上市，其次子李澤楷財富大幅增長至600億元，位列全球第255位。



第七位是網易(09999)創辦人丁磊，財富下降18%，至1800億元，全球排第46位，比去年下降9位。去年網易完成總營收965億元，歸屬股東淨利潤達到228億元，較上一年同期均有所增長，而收入的主要來源還是在遊戲業務。網易市值近4000億元。



美的(深:000333)創辦人何享健及其家族與丁磊並列第七，財富下降25%，至1800億元，全球排名與丁磊同為46位，比去年下降11位。去年美的整體業績較為平穩，前三季度營業收入逾2700億元，按年增長3.4%；歸母淨利潤245億元，按年增長4.3%。



馬雲財富減32% 排中國第九



阿里巴巴創辦人馬雲排在第九，財富下降32%，至1700億元，全球排名52，比去年跌18位。主要因為阿里巴巴市值及獨角獸公司螞蟻集團的估值在過去一年均有所下降，目前阿里巴巴市值1.6萬億元。



牧原(深:002714)創辦人秦英林、錢瑛夫婦財富下降18%，至1550億元，位列第十，全球排第59位，比去年跌13位。去年牧原生豬出欄逾6100萬頭，按年增52%，其研發的智能化設備的應用提高了豬場的生產效率。



恒地(00012)創辦人李兆基與秦英林、錢瑛夫婦並列第十，全球排名並列第59位，財富下降12%，至1550億元。今年2月，恒基地產與興業銀行簽訂300億元綠色及可持續發展戰略合作協議，在綠色建築、零碳智能園區以及ESG體系建設等領域攜手響應雙碳目標。



2023胡潤全球富豪榜上榜門檻10億美元，上榜人數3112人，比去年少269人，減少人數歷來最多。中國共有969人上榜，全榜最多，美國以691人排第二，印度以187人排第三，德國取代英國以144人排第四。

撰文：經濟通記者林小莉

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