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《神州經脈》內地加大招商引資力度　滬指、人幣即期四連挫

29/03/2023

　　中方官員為留外資，在中國發展高層論壇後會見蘋果、三星及光刻機巨頭ASML等外企高層，惟此舉僅提振部分股票板塊，而隨著中字頭急速回調，滬綜指總結全日跌0.16%，錄得四連跌，報3240.06點，深成指則升0.13%，創業板指僅揚0.09%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交9811億元（人民幣．下同），按日減少2.3%，跌出萬億大關，惟陸股通恢復淨流入逾43億元。人民銀行周三（29日）進行2000億元7天期逆回購，周三淨投放1330億元，連續三日放水4540億元。

 

　　人民幣兌美元中間價今報6.8771，上個交易日跌22點子，三連跌，並創自3月17日以來近兩周新低，上個交易日報6.8749。在岸人民幣兌美元即期（CNY）周三上午高開80點子後走勢轉弱，盤中一度倒跌199點失守6.89關，尾盤跌幅減少，最終收報6.8883，較上個交易日4時30分收盤價跌38點子，四連挫，且創自3月22日以來一周新低。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院副總理何立峰昨在廣州出席招商引資活動時表示，中國將加大力度吸引和利用外資，聚焦重點領域和關鍵環節深化改革，堅定推進高水平對外開放，著力落實支持在華外資企業發展的各項政策。他強調，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，當前經濟明顯企穩回升，各方面積極性正在不斷激發，各項支持政策正在有力有序有效實施，外資企業擴大對華投資恰逢其時。

 

2. 先正達集團高達650億元、有望成為近十二年以來A股市場最大規模IPO的上海科創板上市，在召開上市審議會議的前一天被上交所臨時取消。先正達方面回應稱，不清楚具體情況，以監管公開信息為準。有投行人士認為，不排除因先正達募資規模較大，監管層出於市場穩定考慮而暫緩。

 

3. 人民銀行公布，2023年人民銀行系統預算數254.12億元，比2022年執行數減少27.98億萬元，下降9.92%。其中住房保障支出（類）住房改革支出（款）包括住房公積金、提租補貼和購房補貼三項，預算25.19億元，比2022年預算執行數增加2523.67萬元，增長1.01%。

 

4. 人民銀行行長易綱周三在博鰲亞洲論壇表示，目前中國的綠色貸款餘額已超過22萬億元，約佔整個貸款餘額的10%；綠色債券亦超過2.5萬億元。他認為，實施碳達峰碳中和需要「胡蘿蔔」加「大棒」，胡蘿蔔即人行的激勵機制--碳減排支持工具，以1.75%低息為金融機構提供再貸款，以支持企業碳減排項目，自2021年11月推出以來已發放3000多億元再貸款、支持將近6000億元相關項目，相當於在去年帶動減排1億噸。

 

5. 渤海銀行株洲分行2021年擅自劃扣恒大譽苑、北大資源天池項目預售監管資金，導致項目復工復產資金不足，房屋逾期難交付，被株洲市住建局要求整改及返還相關資金，惟一直未有整改到位。湖南住建廳因此暫停與渤海銀行及其所轄基層經營單位的商品房預售資金監管合作。渤海銀行方面回應稱，事涉恒大地產對公項目，之前恒大地產項目「爆雷」，涉事分行為保證項目而挪用恒大監管帳戶內的資金，後未有及時歸還，目前已經著手解決問題。

 

6. 比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，今年1、2月，全球及中國汽車市場整需求較去年稍為轉弱，但集團依然保持強勁增長，預料首季度銷量增長逾80%。王傳福又指，全球對乘用車的需求旺盛，目前集團只出口到歐洲、東南亞和南美，因只有美國生產的電動車才能夠拿到當地政府的補貼，目前沒有計劃進入美國乘用車市場。

 

7. 中國煤炭工業協會昨發布行業發展年度報告，去年全國規模以上煤炭企業營業收入4.02萬億元，按年增19.5%；利潤總額1.02萬億元，按年增44.3%，再創歷史新高。煤炭供應方面，去年全國原煤產量45.6億噸，按年增長10.5%；全國煤炭進口量2.93億噸，按年降9.2%；出口煤炭400萬噸，按年增長53.7%；煤炭淨進口2.89億噸，按年降9.8%。

 

8. 外電引述知情人士指，美國國家安全顧問沙利文在上周五（24日）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅通話，雙方希望緩解最近幾個月來不斷加劇的緊張局勢。另美國國務院證實「中國組」負責人上周訪問中國幾個城市，包括在北京與中方同行會面。中國外交部發言人毛寧回應稱，美國國務院東亞局助卿幫辦華自強此次來華是同美國駐華使領館進行內部交流，期間外交部美大司的負責人應約與他就中美關係溝通。至於蔡英文今啟程出訪中美州並將過境美國，毛寧表示，中方已經多次就蔡英文「過境竄美」問題向美方提出嚴正交涉，中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

 

撰文：經濟通中國組

 

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