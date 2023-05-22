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港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天

22/05/2023

 

　　澳門政府宣布，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於5月23至26日赴澳考察。行政長官賀一誠代表澳門表示熱烈歡迎和感謝，澳門政府將全力配合，妥善作出安排，並預祝考察工作取得圓滿成功。

 

 

撰文：經濟通採訪組

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