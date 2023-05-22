港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天
22/05/2023
澳門政府宣布，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於5月23至26日赴澳考察。行政長官賀一誠代表澳門表示熱烈歡迎和感謝，澳門政府將全力配合，妥善作出安排，並預祝考察工作取得圓滿成功。
撰文：經濟通採訪組
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
22/05/2023
澳門政府宣布，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於5月23至26日赴澳考察。行政長官賀一誠代表澳門表示熱烈歡迎和感謝，澳門政府將全力配合，妥善作出安排，並預祝考察工作取得圓滿成功。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 17:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2023 16:40
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