  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰

25/05/2023

　　人民幣持續貶值，昨日（24日）止跌的人民幣即期匯率（CNY）今早（25日）再貶，大幅低開近300點子即失守7.05及7.06關，其後維持低位徘徊，盤中一度低見7.0757，全日以近低位收報7.0686，較上個交易日4時30分收盤價跌268點子，創2022年12月1日以來近半年新低。人民幣兌一美元中間價報7.0529，較上個交易日升31點子，止兩連跌，脫離近半年低位。

 

（資料圖片）

 

　　外資恐慌今日再大幅流出近96億元（人民幣．下同），續創7個月低位，連續三日淨流出，累計超220億元。滬深股市延續頹勢，滬綜指今早低開後跌勢加重，盤中一度低見3168.57點，惟午後接近收市時跌幅大收窄，最終全日僅收跌0.11%，報3201.26點，三千二關失而復得，但仍創下今年1月13日以來指數新低。深成指收跌0.22%，報10896.58點，也創去年12月以來新低。兩市全日成交8569億元，按日增加5.4%。

 

今日新聞精選

 

1. 商務部表示，25日至26日，中國商務部部長王文濤將參加APEC貿易部長會，期間將與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。針對「美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查」一事，商務部發言人束珏婷稱，有關審查是維護中國國家安全的必要措施，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業各類產品服務進入中國市場。另外，全球市值最高的半導體巨頭英偉達的首席執行官黃仁勳在接受英國《金融時報》專訪時警告稱，美中之間圍繞芯片展開的不斷升級的斗爭可能會讓美國科技業「蒙受重大損失」，並強調中國是科技業重要且無法被取代的市場。

 

2. 中城信國際首席經濟學家毛振華25日在上海舉行的中誠信—穆迪2023年中信用風險展望研討會上表示，國內經濟內生增長動力依然欠缺，或將制約後續經濟復甦，但考慮到低基數和穩增長政策等因素影響，年度經濟增速依然可達到5.7%左右。他並表示，「我不認可關於房地產任何樂觀的分析」，長期大規模的房地產投資已經使得中國房地產總量超過需求，各種指標、人口、拐點、城鎮化的衰退、房產稅都會如期到來，影響房地產市場，房地產產業將永遠告別中國的主要產業，跨地區的大的地產商都將以資不抵債形式在社會慢慢消失。

 

3. 內地兩大車企開戰，長城汽車宣布，已於4月向相關部門舉報比亞迪部分車型排放不達標，比亞迪迅速回應，稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，強調產品及相關檢測符合國家標準。比亞迪公司品牌及公關處總經理李雲午間在社交帳戶評論：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明！阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠！」

 

4. 上海期貨交易所理事長田向陽在第二十屆上海衍生品市場論壇表示，今年將加快推出組合保證金制度、大宗交易機制，進一步提升市場參與便利性，並將加快上市氧化鋁期貨、集裝箱運價指數期貨、合成橡膠期貨與期權、天然氣期貨與期權等品種。穩步推動黃金期貨國際化，加大境外推廣範圍和力度。中國證監會副主席方星海在同一場合表示，將加強初級產品期貨市場監管和監測監控，加大對市場操縱等違法違規行為的打擊力度，做好期現貨市場聯動監管，遏制過度投機炒作；並將繼續穩步擴大期貨特定品種開放，拓寬QFII、RQFII投資範圍，吸引更多境外機構充分參與中國初級產品期貨品種定價。

 

5. 據《上海證券報》報道，國家金融監督管理總局25日已就促進專屬商業養老保險發展有關事項在業內徵求意見，擬將專屬商業養老保險由試點業務轉為常態化業務，符合一定條件的機構均可開展。

 

6. 中國互聯網協會發文稱，要警惕「AI換臉」、「AI換聲」新騙局，加強防範，加強個人信息保護意識，不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人。如果有人自稱「家人」、「朋友」、「老師」、「領導」通過社交軟件、短信、電子郵件等以「手機掉水裏了，學校需要緊急交輔導班學費」、「人在境外旅游需要幫忙買機票」、「給領導辦私事需緊急轉帳」、「遭遇車禍需要馬上手術」、「情況特殊，需要過橋資金拆借」等各種方式和理由誘導轉帳匯款，務必第一時間提高警惕，不要僅憑單一溝通渠道未經核實就直接轉帳匯款。

 

7. 國內收數公司巨頭湖南永雄資產管理集團日前遭警方「圍剿」，引發外界關注。湖南永雄25日凌晨在微信公眾號發布「告全體員工書」，稱安徽警方於上月起跨省執法，將集團4家分公司179名員工強制帶到安徽並採取刑事強制措施，其中3名員工涉嫌尋釁滋事罪被批捕。由於經營困難，集團決定25日起停業。湖南永雄在信中否認集團存在違法犯罪行為，強調個別員工的違規違法問題僅僅是其個人問題，絕不是有組織的集團行為。湖南永雄隨後發布《關於撤銷告全體員工書的情況說明》，及後告全體員工書與《情況說明》均刪除。

 

8. 據外電引述消息人士透露，被視為今年總統大選潛在候選人、阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）要求中國擴大雙邊本幣互換計劃，希望借此遏制突破100%的通脹率和阿根廷披索的新一輪暴跌。報道指，馬薩將於下周一（29日）前往北京，與中方官員續簽並重新磋商互換協議。目前尚不清楚他希望擴大的幅度以及可以自由使用的額度。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,850.50

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

93.180

最大成交額股票

滬511880

銀華日利

100.798

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 126.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 31.350
  • 00700 騰訊控股
  • 322.400
  • 03968 招商銀行
  • 36.000
股份推介
  • 00968 信義光能
  • 8.340
  • 目標︰$8.37
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.880
  • 目標︰$4.40
  • 00836 華潤電力
  • 17.600
  • 目標︰$19.00
  • 00123 越秀地產
  • 8.720
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 7.140
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.650
  • 00700 騰訊控股
  • 322.400
  • 00941 中國移動
  • 64.400
  • 00939 建設銀行
  • 5.090
  • 00388 香港交易所
  • 294.000
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 17.240
  • 目標︰$19.50
  • 00302 中手游
  • 1.970
  • 目標︰$2.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 24.700
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/05/2023 16:15  恒指低收369點報18746，東方海外瀉7%，比亞迪挫逾5%

25/05/2023 15:00  國泰航空：不同意空中服務員工會立場，網傳英文內部信屬偽造

25/05/2023 13:59  《Ａ股焦點》長城汽車舉報比亞迪排放不達標，股價「兩敗俱傷」

25/05/2023 12:03  石藥集團(01093)首季純利升1.7%至14.3億人幣

25/05/2023 09:33  《異動股》小米升逾4%，首季經調整利潤按年增長13%

25/05/2023 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行

25/05/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米至１５﹒５，滙證降東方海外至減持

19/05/2023 17:40  《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀

25/05/2023 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８３３２，隔夜拆息回落至３﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈　新能源車點部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

【美債危機】美國債務上限「死線」臨近　部署黃金、美債避險？
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

新手媽媽注意！哺乳期患乳腺炎點算？乳汁留滯4大原因！中醫︰中藥+火針助消炎
人氣文章

著數速遞

一田購物優惠日5.24開搶！百貨、超市都有平！1折震撼價掃行李箱、平底鑊/$100任揀4件！/OSIM按摩椅激減$1.5萬/$78食日本肥後蜜瓜
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

識人好過識字系列！超氣派「名人會所」皇朝會開餐！食盡蜜燒銀鱈魚、菜甫牛崧意形米！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

勞斯萊斯灣仔全新陳列室開幕！一道低調奢華的風景，感受私密貼心的訂製服務
人氣文章

Beauty

五十多歲看起來像三十多歲！Jennifer Lopez 新電影《The Mother》熱播，凍齡外貌和身形再次震撼觀眾！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

記住這些典型香氣的細節，你也可以成為威士忌專家！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
後知後覺的不倫戀：付出過感情的第三者，真的能理智地分開嗎？
人氣文章
「鬼剃頭」點止脫髮！最細僅3歲！ 9成患者40歲前發病！眉毛腋毛鬍鬚甩光！
人氣文章
夏天出汗可養陽！常吃生冷，傷心傷脾胃！消暑「淮山節瓜瑤柱雞腳湯」，健脾袪濕兼生津
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2023 18:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/05/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事25/05/2023
《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰
人氣文章財經熱話25/05/2023
小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈　新能源車點部署？
人氣文章財經熱話25/05/2023
【美債危機】美國債務上限「死線」臨近　部署黃金、美債避險？
人氣文章香港要聞25/05/2023
港鐵東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站
人氣文章中國故事25/05/2023
【債務風險】昆明財政疑雲敲警鐘　城投債風暴揭幕
人氣文章FOCUS25/05/2023
【FOCUS】債限談判牽扯黨爭　聯儲陳年紀要藏玄機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金