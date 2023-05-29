《神州經脈》神舟十六明日升空 人幣續創半年低 A股滬強深弱

中國4月工業利潤同比跌幅輕微收窄，帶動滬綜指今早（29日）小幅高開，惟欠上升動力，滬綜指一度倒跌0.1%但仍守三千二關，隨著中字頭股盤中走強，午後維持窄幅偏升，最終全日小升0.28%，收報3221.45點。惟深成指回吐，全日跌0.8%，報10820.65點，創下去年11月以來半年新低。創業板指更跌1.14%，報2203.84點，創下去年5月以來一年新低。兩市成交9208億元（人民幣．下同），較上個交易日急增逾12%。外資今日通過陸股通轉為淨流入逾14億元，結束連續三日淨流出。

神舟十六號三名航天員桂海潮、景海鵬、朱楊柱（左至右）。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅低開後震盪回落，接連跌穿7.07、7.08關，最終收報7.0787，較上個交易日4時30分收盤價跌240點子，續創2022年12月1日以來近半年新低，全日在7.0566至7.0805之間波動。人民幣兌一美元中間價今報7.0575，較上個交易日升185點子，上個交易日報7.0760。

今日新聞精選

1. 中國載人航天工程辦公室宣布，神舟十六號載人飛船將於30日早上9時31分發射，飛行乘組由航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成，景海鵬擔任指令長。這是景海鵬第四次執行任務，將成中國迄今飛天次數最多的航天員。今次還首度有航天飛行工程師、載荷專家升空，分別是朱楊柱和桂海潮。預計神十六飛行乘組11月返回地球。另外，中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。

2. 首架國產大飛機C919於28日成功實現商業首航，標誌著C919正式進入民航市場，成為繼波音、空中巴士後，承擔國內幹線航線飛行的新機型。29日，C919繼續執行載客任務，上午11時許載135名旅客從上海順利飛抵成都。C919正式在上海虹橋-成都天府航線運行，每日一個往返航班。

3. 國家統計局公布，1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。4月份，規模以上工業企業利潤同比下降18.2%，降幅較3月份收窄1個百分點，連續兩個月收窄。國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據指出，4月工業生產繼續恢復，企業營收增長加快，利潤降幅繼續收窄，同時國際環境嚴峻複雜，需求不足制約明顯，工業企業盈利持續恢復面臨較多困難。下階段要著力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接水平，持續提振經營主體信心，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，推動工業經濟持續回升向好。

4. 美國商務部長雷蒙多5月25日至26日才與中國商務部長王文濤會面，27日就在美國底特律出席印太經濟架構（IPEF）貿易部長會議期間強硬表示，美國堅決反對中國對美光採取的行動，強調中方行為是在沒有任何事實依據下針對一家美國公司，顯然是經濟脅迫。美國不會容忍中國封殺美光科技的晶片，正與盟國密切合作，以應對包括所有美光禁令在內，所有關於中國非市場性做法的挑戰。

5. 湖北省武漢市財政局和武漢長江資產經營管理有限公司上周五（26日）在當地官方報章《長江日報》第10版上刊登整版債務催繳聯合公告，列出259家欠債企業和單位及其金額，要求企業單位償還截至2018年末尚未償還欠款，其中包括多家地方國企和武漢轄下的區財政局，欠債金額合共逾3億元。欠款者最低欠1萬多元，最多則為武漢東風輕型汽車公司，欠款本金達2354萬元。A股上市的東風汽車迅速澄清，與東風武漢輕型汽車公司無任何股權關係和業務往來，與武漢市財政局、武漢長江資產經營管理有限公司均無債權債務關係。

6. 對於《華爾街日報》報道指，中國政府歐亞事務特別代表李輝訪歐期間提出一項協議，協議中讓俄羅斯保留其現在佔領的烏克蘭部分領土。中國外交部發言人毛寧回應稱，烏克蘭外長已公開表示他與各方接觸的情況，「沒有哪一個國家表示，李輝特代做了《華爾街日報》報道中所做的表述」。

7. 中國國家文物局日前公布8大類藝術品的限制出境名家名單，包括張大千、齊白石、徐悲鴻、吳冠中、豐子愷等41位於1911年後已故的中國近現代藝術家的書畫作品，一律不准出境，另有158人代表作不准出境。文物局表示，為加強文物保護工作，防止近現代珍貴文物流失，完善文物出境審核標準體系，修訂了1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單，由過往只針對書畫類，擴大至陶瓷、雕塑、織繡、扇子、璽印、煙壺及漆器，合共八大類作品。

8. 國家外匯管理局局長潘功勝要求，外匯局各級黨組織和人民銀行有關部門要更好統籌發展和安全，客觀、準確評估當前金融風險整體形勢，特別是複雜多變的外部環境和風險，強化系統觀念、底線思維，敢於鬥爭、善於鬥爭，不斷提升開放監管能力和風險防控能力，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，切實維護金融穩定和國家經濟金融安全。

撰文：經濟通中國組

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