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李尚福:尊重和平共處、合作共贏為中美正確相處之道

05/06/2023

　　國務委員兼國防部長李尚福，在新加坡香格里拉對話會上發表主題演講。對於中美關係，李尚福指中美關係事關全球戰略穩定，相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。


　　李尚福表示，中美關係的意義早已超出雙邊，影響全球，如果中美發生激烈的衝突對抗，那將是世界不可承受之痛，中方認為大國應該有大國的樣子，不能為一時之私挑起陣營對抗，應顧全大局，以交流合作化解分歧，回應各國期待，應不忘歷史，汲取經驗教訓。


　　李尚福指出，中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作，中方一直尋求與美建立新型大國關係，但需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌企穩。


　　另外，早前中國方面拒絕中美雙方防長會晤的請求，據美國國防部稱，美國國防部長奧斯汀與李尚福當日在新加坡香格里拉對話期間有握手，但沒有進行「實質性交流」。

解放軍艦機從不到別國附近，各國要管好自己的軍機和軍艦

　　中國戰機5月底在南海上空攔截美國偵察機，李尚福對此表示，有關問題都發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近，是因為中國的軍機和軍艦從來不會到其他國家的領空和領海附近，做所謂的航行霸權。


　　李尚福質疑，前往別國領空領海是要做甚麼，與自身利益又有甚麼直接關係，他認為最好的辦法就是各國的軍機和軍艦，都不要到其他國家的領海和領空，管好自己的人，管好自己的軍艦，管好自己的飛機。

若果有人分裂台灣，中國軍隊不懼任何對手

　　在台灣問題方面，李尚福指，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則，任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的，如何解決台灣問題，這是中國人自己決定的事情，不受外國勢力干涉，「台獨」分裂活動愈猖獗，中國的反制措施就愈堅決，一切外來干涉必將以失敗告終。


　　李尚福表示，中國必須統一，也必然統一，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。

 

撰文：經濟通中國組

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