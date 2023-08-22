  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《京城近觀》李嘉誠的御翠園，北京樓市的22載

22/08/2023

　 　 北京豪宅「御翠園」即將開售，引來市場高度關注，一方面它是由香港首富李嘉誠旗下長實集團興建，另一方面，該項目從2001年拿地至今，經歷了22年漫長的開發周期，實屬罕見，目前地塊價值已暴漲超50倍，而預售價與此前吹風價相比，降低近一成左右，又惹來李嘉誠也「割價」的議論。


　 　 該項目將於明年年底交房。《經濟通通訊社》記者來到項目現場實地，發現房子大體已經蓋完，高層的玻璃已掛好，但仍未全部完工，長實在盡力完成其在北京的最後工程。

 

五環內唯一在售新房，和記地產否認定價低於二手價

 

　 　 「御翠園」由長江實業旗下和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司開發。北京市住建委官網信息顯示，「御翠園」位於朝陽區姚家園東里1號院，備案名「逸翠園」，今年7月18日獲預售證。銷售人員直稱：「我們項目是目前五環內唯一在售的新房，暫時還不知道會不會特別搶手，但關注的人挺多。」

 

李嘉誠旗下長實集團開發的御翠園即將上巿，開發期長達22年，引來巿場熱議。

李嘉誠旗下長實集團開發的御翠園即將上巿，開發期長達22年，引來巿場熱議。(黃燕明攝)

 

　 　御翠園預售範圍包括9幢住宅，準許銷售面積為93212.24平方米，最高擬售均價為每平方米99744.99元(人民幣．下同)、最低擬售均價為每平方米90672.35元。與此前吹風價相比，御翠園定價降低近一成左右，基本與附近二手樓持平，甚至有一定程度倒掛。比如，周邊的觀湖國際均價約每平方米10萬元，泛海國際均價約每平方米12萬元。


　 　 御翠園定價低於預期引發市場關注，更有人把其定價和其在香港的親海駅項目相提並論，認為李嘉誠正在加快賣樓，以防範被捲入房地產市場下行風險。對此，和記地產發言人回應，內地房產開售價格需由政府批覆，相關政府部門會審慎考量項目地理位置、同區樓盤售價等多方面實際因素，及結合實際調研情況釐定房產項目適當售價。御翠園附近的「壹亮馬」項目每平方米價格約9.8萬元，因此不存在「定價低於同區二手價引爭議」。  

 

不能控制因素令開發周期長達22年



　 　 「御翠園」所在的姚家園項目地塊總面積約40萬平方米，由和記黃埔於2001年時以7億元的價格拿下，當時的樓面價僅每平方米1750元。然而，該地塊出讓後，直至2005年6月才開始動工，並於當年11月開盤銷售。目前，該地塊已有2006年至2013年入市的「逸翠園」、2012年至2013年入市的「御翠尚府」兩個項目，此次即將預售的「御翠園」項目則為該地塊最後被開發的部分，也是目前和記黃埔在北京的最後一個項目，開發周期長達22年。

 

御翠園距離高鐵站北京朝陽站約1公里，周邊商業配套完善。

御翠園距離高鐵站北京朝陽站約1公里，周邊商業配套完善。(黃燕明攝)

 

　　 「御翠園」項目共26幢樓，此次即將預售的9幢樓包括3幢16至18層樓的高層及6幢低密聯排產品。其中3幢高層的擬售均價分別為每平方米96465.86元、每平方米99744.99元和每平方米98046.3元，6幢低密聯排產品的擬售均價範圍在每平方米90672.35至92372.54元之間，超過拿地價格51倍以上。


　 　 開發周期長達22年，項目定價是買入時項目樓面價的逾50倍，引發坊間對長實集團違規「捂盤惜售」的爭議。有人認為這是典型的囤地，並質疑是否合法。有內地網民認為北京政府應該按照規定收回有關土地，或者要求長實集團補上20年的地價差值。

 

　 　 和記地產發言人則回應，項目開發及建設期較預期緩慢，乃由於一些包括配合當地規劃變更、相關基建如地鐵改道、政府之拆遷進度等諸多不能控制因素，以致項目建設有所調整。發言人亦指出，御翠園為逸翠園項目二期，逸翠園多年前已分別於2005年及2011年開售，並非「22年後才開售」。 

 

御翠園房子大體已經蓋完，但仍未全部完工，工人仍在作最後的趕工。

御翠園房子大體已經蓋完，但仍未全部完工，工人仍在作最後的趕工。(黃燕明攝)

 

  　　與目前身陷財困、一眾依靠高周轉、高槓桿的內地房企相比，李嘉誠「慢工出貨」式賣房策略，不知是否帶來一些啟示。

 

 撰文：經濟通駐京記者黃燕明

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.520

異動股

01919

中遠海控

7.430

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.520
  • 01919 中遠海控
  • 7.430
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 86.950
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.000
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 64.800
  • 目標︰$71.30
  • 01024 快手－Ｗ
  • 62.500
  • 目標︰$72.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.610
  • 目標︰$3.09
  • 01910 新秀麗
  • 26.600
  • 目標︰$29.00
  • 09885 藥師幫
  • 59.700
  • 目標︰$65.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.350
  • 00700 騰訊控股
  • 319.000
  • 00001 長和
  • 41.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.480
  • 00941 中國移動
  • 64.800
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 64.800
  • 目標︰$73.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 298.800
  • 目標︰$330.20
  • 00763 中興通訊
  • 25.400
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2023 16:22  《盤後部署》恒指重上18500才扭轉跌勢，潤電有望挑戰18元

22/08/2023 17:14  百度(9888)次季經調整淨利潤增44%至80億人幣，勝預期

22/08/2023 16:41  快手(1024)次季經調整利潤26.94億人幣，勝預期

22/08/2023 16:13  【香港要聞】謝展寰:周四起禁日本10都縣水產品進口，明日刊憲

22/08/2023 12:28  吉利汽車(00175)中期純利升1.2%，不派息

22/08/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒３４億元，買中移動沽盈富

22/08/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】潤啤績後被多間大行降目標，花旗睇好澳博

18/08/2023 12:01  《嚟緊炒Ｄ乜》美團下周派成績單，中短線目標價１５０銀

22/08/2023 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３７０，一個月拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》數字經濟要發力，滬指觸底反彈，人幣即期收復7.3
人氣文章

新聞>香港要聞

謝展寰:周四起禁日本10都縣水產品進口，明日刊憲
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》李嘉誠的御翠園，北京樓市的22載
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

共用辦公室壽終正寢！與Uber、Airbnb被譽為美國共享經濟三巨頭，WeWork為何會死得咁慘？
人氣文章

嘉‧點健康．利嘉敏

快活保養 | 血型、消化系統與運動偏向有關連！A、B和AB 血型的人喜歡哪些運動？哪一種偏愛瑜伽、Pilates？
人氣文章

時事要聞

港7月通脹1.8% 電價年升9.9%
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

在滿月將至之際，戴上Piaget、Van Cleef & Arpels和Hermès 瀰漫詩意的「月相錶」，與月亮相遇！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

建盞市場亂象叢生！鑑定宋代建盞要看哪幾方面？新晉藏友如何保護自己免受騙？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

名牌時裝愈貴才愈有市場？Phoebe Philo將面世的個人品牌亦會以「態度」去彰顯身份？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廿四節氣 | 立秋後宜吃苦味食物降熱天邪氣！養生素菜：消暑豆豉苦瓜小炒
人氣文章
情願不情願也要做？單為生育的性愛，只會成為夫妻關係的缺口
人氣文章
便秘關肺脾胃腎事！中醫分析4大便秘類型！一早飲溫水、按穴幫助排便！推薦2款食療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 18:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事22/08/2023
《神州經脈》數字經濟要發力，滬指觸底反彈，人幣即期收復7.3
人氣文章香港要聞22/08/2023
謝展寰:周四起禁日本10都縣水產品進口，明日刊憲
人氣文章中國故事22/08/2023
《京城近觀》李嘉誠的御翠園，北京樓市的22載
人氣文章財經熱話22/08/2023
【收市短打】港股七連跌後回升 反彈可持續？李振豪：中長線陰霾未除（有片）
人氣文章國際動態22/08/2023
美國對27個中國實體解除出口管制，剔出未驗證清單
人氣文章FOCUS22/08/2023
【FOCUS】「賺錢之神」謀鹹魚翻身，ARM上市背後藏暗湧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金