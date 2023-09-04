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習近平：擴電信、旅遊等領域開放，開展負面清單談判

04/09/2023

　　國家主席習近平在北京向2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會發表影片致辭，他稱：「全球服務貿易和服務業合作深入發展，數字化、智能化、綠色化進程不斷加快，新技術、新業態、新模式層出不窮，為推動經濟全球化、恢復全球經濟活力、增強世界經濟發展韌性注入了強大動力。」他表示，中國願同各國各方一道，以服務開放推動包容發展，以服務合作促進聯動融通，以服務創新培育發展動能，以服務共享創造美好未來，攜手推動世界經濟走上持續復甦軌道。


　　習近平表示，將打造更加開放包容的發展環境。擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，積極開展服務貿易和投資負面清單談判，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，在國家服務業擴大開放綜合示範區以及有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港，率先對接國際高標準經貿規則。放寬服務業市場准入，有序推進跨境服務貿易開放進程，提升服務貿易標準化水平，穩步擴大制度型開放。

深化同共建「一帶一路」國家服務貿易和數字貿易合作

　　習近平稱，中國將拉緊互利共贏的合作紐帶。加強同各國的發展戰略和合作倡議對接，深化同共建「一帶一路」國家服務貿易和數字貿易合作，促進各類資源要素跨境流動便利化，培育更多經濟合作增長點。


　　他稱中國將強化創新驅動的發展路徑。加快培育服務貿易數字化新動能，推動數據基礎制度先行先試改革，促進數字貿易改革創新發展；建設全國溫室氣體自願減排交易市場，支持服務業在綠色發展中發揮更大作用；推動服務貿易與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展，釋放更多創新活力。


　　他又表示，中國將著力擴大國內需求，加快建設強大國內市場，主動擴大優質服務進口，鼓勵擴大知識密集型服務出口，以中國大市場機遇為世界提供新的發展動力，以高質量發展為全球提供更多更好的中國服務，增強世界人民的獲得感。


　　今年服貿會9月2日至6日舉行，以「開放引領發展，合作共贏未來」為主題，超過80個國家和國際組織設展辦會，逾2400家企業線下參展，將持續發揮擴大開放、深化合作、引領創新的重要平台作用，為全球服務業和服務貿易的發展凝聚共識、增強信心、匯聚合力。


　　2022年，中國服務進出口總額近6萬億元(人民幣．下同)，同比增長12.9%，規模創歷史新高，連續第九年位居全球第二。今年1－7月，中國服務貿易繼續保持增長態勢，服務進出口總額36669.1億元，同比增長8.1%。

撰文：經濟通中國組

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