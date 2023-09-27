據報恒大下月底若無債務重組計劃，一批債權人撐清盤

據《路透》引述兩名知情人士稱，若中國恒大集團(03333)下個月底前未能提交新的債務重組計劃，一些海外債權人計劃加入清盤呈請。



恒大周日表示，鑒於附屬公司恒大地產集團正在被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。報道引述兩名消息人士稱，一班恒大債券持有人對此感到驚訝，並要求與恒大舉行會議以尋求澄清。消息人士稱，如果恒大未能在10月30日之前提交新的債務重組計劃，該債券持有人團體將支持此前針對恒大提出的清盤呈請。

報道指，考慮此舉的債權人數字及其所持恒大債券規模不詳。



恒大旗下房車寶的投資者Top Shine Global於2022年6月在香港提交了清盤呈請，指因恒大沒有履行回購房車寶股份的協議。7月，恒大清盤呈請聆訊被推遲至10月30日，以等待恒大與債權人就債務重組計劃進行投票的會議結果。該會議定於10月中旬舉行，惟恒大最新披露的信息令會議及其結果受到質疑，目前尚不清楚與境外債權人的會議是否會按計劃進行。

撰文：經濟通中國組

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