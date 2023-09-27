《神州經脈》人行續發力調控，工業利潤負轉正，傳許家印監視居住

人民銀行罕見於今早（27日）披露貨幣政策委員會例會信息，要求加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節。滬深股市經歷兩連跌後，今早受醫藥、光伏板塊拉漲帶動而小升，午後隨著恒大主席許家印被中國當局控制的消息發酵，金融股出現恐慌情緒，不過滬綜指最終全日仍升0.16%，報3107.32點，深成指升0.44%，創業板指升0.82%。

（資料圖片）

兩市全日成交7165億元（人民幣．下同），按日上升7.6%，北上資金午後有所流出，陸股通全日淨流入收窄至18億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開後一度收復7.29，但很快回吐，在7.3區間震盪，收報7.3088，較上個交易日4時30分收盤價跌69點子，全日在7.2880至7.3099之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1717，較上個交易日升10點子，續創8月14日以來近一個半月新高，較市場預測強近1400點，上個交易日報7.1727。

今日新聞精選

1. 人民銀行罕見地於今日早間披露貨幣政策委員會例會信息。會議要求，持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調節。關於利率，會議要求，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降；關於房地產，會議明確，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸利率落地見效。關於匯率，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

2. 今日上午《彭博》引述知情人士指，中國恒大(03333)主席許家印本月稍早被警方帶到指定地方監視居住。內媒《觀察者網》隨後引述接近恒大的知情人士指出，事情發生在幾天前，許家印現時身處北京一處居所，已被限制部分行動自由。

3. 美國將3家中國企業新增至涉及維吾爾族強迫勞動的實體清單，包括新疆天棉基業紡織、新疆天山毛紡織股份及新疆中泰集團，目前名單上共有27家公司。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上回應稱，中方已多次表明，所謂「新疆存在強迫勞動」完全是反華勢力為抹黑中國炮制的世紀謊言，同新疆各族人民各項權益得到切實保障的事實完全相反。美方有關做法擴大對中國企業的打壓範圍，破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展，破壞國際貿易規則和市場秩序，中方對此堅決反對。

4. 國家統計局公布，8月規模以上工業企業利潤實現由降轉增，同比增長17.2%，是自去年下半年以來，工業企業當月利潤首次正增長。首8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額46558.2億元，同比下降11.7%，降幅比首7月收窄3.8個百分點。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，隨著一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不斷顯現，工業生產穩步回升，產銷銜接狀況好轉，工業企業營收逐步改善。

5. 「史上最嚴」減持新規出台一月後，滬深交易所公布更清晰、細化的執行標準，其中包括：上市公司存在破發、破淨情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持公司股份；明確二級市場減持範圍包括集中競價交易和大宗交易，並將減持時間區間從6個月縮短至3個月。

6. 內媒早前引述消息指，特殊再融資債券或在今年下半年重啟發行，內蒙古率先拉開此序幕。內蒙古政府近日公開的再融資一般債券（九期至十一期）信息披露，擬發行金額總共663.2億元，募集資金全部償還2018年之前認定的政府負有償還責任的拖欠企業帳款。用於償還存量債務的再融資債券一般被市場稱為特殊再融資債券。

7. 鐵路國慶黃金周運輸今日正式啟動，自9月27日至10月8日，為期12天，全國鐵路預計發送旅客1.9億人次，日均發送旅客1583萬人次，9月29日為客流最高峰，預計發送旅客超2000萬人次。另交通運輸部門預計，中秋、國慶8天假期期間，全社會跨區域人員流動量達20.5億人次，日均2.57億人次，比2019年同期日均增長11.5%，比2022年同期日均增長58.8%。此外，國家移民管理局預計，中秋、國慶假期期間，全國口岸日均出入境旅客達158萬人次，較去年同期增長約3倍，是2019年同期的90%。

8. 歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯表示，歐盟對中國電動車發起的反補貼調查，對象亦包括從中國合資企業銷往歐盟的歐美車廠。中國商務部長王文濤與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基會談，強烈不滿歐盟將對中國電動車發起反補貼調查，強調中國電動車快速發展，依靠的是研發創新、自由競爭和完備的產業體系，批評歐方的調查是貿易保護主義行為，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定，敦促歐方以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易磨擦。

撰文：經濟通中國組

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