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《神州經脈》社保基金去年蝕5%，恒大股債停牌，財政部書記換人

28/09/2023

　　今日（28日）是中秋、國慶長假前A股最後一個交易日，成交保持淡靜只有7172億元（人民幣．下同），和上日成交水平相若。滬深股市保持個別窄幅上落，滬綜指收市升0.1%，報3110.48點，三千一稍高位置徘徊，總算沒有穿整數關，深成指升0.05%，創業板指跌0.12%。

 

內地中秋國慶長假明起展開，共8天。（駐京記者黃燕明攝

 

　　不過在放假效應下，北上資金在下午加速撤離，全日淨流出超過50億元。

 

　　總結整個月，陸股通淨流出375億元，雖然較上個月的走資程度大幅收窄，但已反映資金對中國未來經濟狀況仍不樂觀，期待當局採取措施加大經濟刺激力度，有分析預期下月應再進一步調降政策利率。全月滬綜指下跌0.3%，連續兩個月下跌，但仍守住三千點底線。以整個第三季來看，7月各項經濟數據均不理想導致8月出現小股災，滬指全季累挫2.86%，回到去年底水平。

 

今日新聞精選

 

1. 最近多重跡象顯示中國政府著手就中國恒大(03333)留下的萬億債務炸彈進行「拆彈」，繼債務重組叫停、許家印被監視居住、一眾高管被抓之後，最新動向是恒大系港股及境內債停牌，以及開始允許爛尾房業主暫停還貸。恒大在湖北武漢的一處樓盤項目恒大時代新城發聲明，指業主可以在對應貸款銀行申請延緩還貸直至交房，最長可至2024年12月31日。

 

2. 廣東省韶關市委書記陳少榮、市長陳志清日前與碧桂園控股集團黨委書記、總裁莫斌座談。陳少榮表示，希望碧桂園積極助力韶關樓市信任鏈修復，不辜負韶關百姓多年來對碧桂園品牌的信任和支持。莫斌表示，未來，在市場沒有出現大的變化之前，集團在韶關所有投資收益都將優先用於韶關房地產市場開發。

 

3. 中秋、國慶假期將至，交通運輸部指假期首日全國高速公路流量或將突破歷史最高值，預計將達到6600萬輛次。假期客運量將持續高位運行，全社會跨區域人員流動量將達20.5億人次，日均約2.57億人次，比2022年同期日均增長58.8%。深圳邊檢總站預測，假期期間，深圳各口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員約72萬人次，客流峰值或將突破80萬人次。此外，國內航線燃油附加費10月5日起加至70元及130元。

 

4. 全國社保基金理事會發布2022年社保基金年度報告，面對資本市場超預期波動和基金短期回撤壓力，2022年社保基金投資虧損5.07%，扣除非經常性損益後的投資虧損率為4.53%，是自2018年後首次錄得浮虧，不過當年表現仍算跑贏大市。自成立以來的年均投資收益率7.66%，截至去年底社保基金資產總額為28835.21億元，超過九成為國內投資資產。

 

5. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開後再度失守7.31關口，之後震盪回升，收報7.3002，較上個交易日4時30分收盤價升86點子，為本周新高，全日在7.2960至7.3130之間波動。官方中間價在中秋、國慶長假前最後一個交易日大幅回調。人民幣兌一美元中間價今報7.1798，較上個交易日跌81點子，撇除9月26日無升跌，止9月11日以來大半個月連升，創9月14日以來兩周新低，與市場預測仍偏離逾1440點，接近監管今輪過濾以來最大水平。環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，人民幣國際支付份額由7月3.06%升至8月的3.47%，創新高；國際排名維持全球第五，距日圓的3.68%佔比，差距明顯收窄。

 

6. 珠海萬達商管連續三次申請來港上市均無進展，其於今年6月28日向港交所呈交的IPO申請，將是其在與機構投資人的對賭協議到期前最後一次挑戰上市。據外電引述知情人士指，大連萬達告訴投資人，萬達商管可能會在明年IPO，但如果獲得監管部門批准且市場條件有利，萬達商管仍有可能在今年上市。大連萬達已向投資人提出一項提案，萬達商管如果未能成功上市，集團將提供補償，以換取投資人免除還款要求。

 

7. 中共中央組織部官員今日出席財政部領導幹部會議，並宣布中央決定，前山西省委書記藍佛安任財政部黨組書記，同時免去劉昆的財政部黨組書記職務。有報道指藍佛安亦將接替已過退休年齡的劉昆出任財政部部長。另外，國務院任命陳華平為中國證券監督管理委員會副主席，同意其不再擔任深圳證券交易所理事會理事長職務。中央組織部通知，陳華平任中國證券監督管理委員會黨委委員，免去其深圳證券交易所黨委書記職務。

 

8. 據《財聯社》報道，中證協向券商下發對網下投資者及其管理的配售對象處理方式的核查表，要求券商核查其推薦的配售對象是否持續符合適當性要求，並做出相應的處理舉措，若不達標，券商可建議採取「暫停或注銷IPO網下投資者註冊」、「暫時保留註冊」等舉措。中證協表示，將於10月13日之後適時按照券商處理意見對投資者帳戶予以處理，若處理意見為「暫停或注銷IPO網下投資者註冊」，則該網下投資者及其管理的所有配售對象IPO網下詢價業務權限都將被暫停。

 

撰文：經濟通中國組

 

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