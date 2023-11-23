中植集團披露資不抵債逾2000億元，向投資者致歉

已爆雷的中國民營資產管理巨頭--中植集團22日向投資者發出《致歉信》並披露，集團聘請了中介機構進行了全面清產核資，初步盡調發現，按照中介機構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約2000億元（人民幣．下同），同時債務規模約為4200億元-4600億元，換言之，中植目前資不抵債約2200億元-2600億元。







中植在《致歉信》中稱，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。目前集團已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低手發整體債務規模。



中植表示，由於集團資產體量龐大，產業分布複雜、經營主體和項目主體眾多，大量代持企業資產、關聯融資及對外擔保事項還須進一步延伸審計進行核查確認，最終資產負債狀況可能還會根據核查情況予以調整，將及時向投資者通報相關信息。



此外，中植還提及，將理清歷史脈絡，對於可能存在的侵佔集團和投資者利益的行為零容請忍，一經發現和證實，無論企業還是個人，一律依法追究相關責任並追回相關財產。



中植系持股5%以上的A股約18家



中植集團為中植國際及中融信託的股東，今年6月下旬，中植系四大財富公司恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富代銷的定融產品相繼出現逾期，7月後全面停兌，8月關聯信託公司中融信託的資金池產品也開始難以接續。中植系債務危機自此正式引爆。



2021年底，中植集團創始人解直錕突然心臟病發離世，享年61歲，其後公司由其外甥，兼中融信託董事長劉洋接手管理。儘管解直錕本人十分低調，但身上總有著「知名歌手毛阿敏丈夫」、「中央匯金公司總經理之弟」等標籤。



公開資料顯示，中植集團爆雷時持股在5%以上的A股上市公司共有約18家，包括：准油股份(深:002207)、宇順電子(深:002289)、康盛股份(深:002418)、美吉姆(深:002621)、美爾雅(滬:600107)、融鈺集團(深:002622)、凱恩股份(深:002012)、*ST寶德(深:300023)、鼎龍文化(深:002502)、超華科技(深:002288)、*ST金洲(深:000587)、法爾勝(深:000890)、眾業達(深:002441)、達華智能(深:002512)、青島金王(深:002094)、*ST猛獅(深:002684)、美麗生態(深:000010)、易聯眾(深:300096)。

撰文：經濟通中國組

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