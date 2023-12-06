《神州經脈》穆迪降多家央企民企評級，社保基金投資股票比例明確

國際評級機構穆迪昨日（5日）將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」，A股昨疑似出現春江鴨行情提前急跌，今早（6日）接力低開，其後中國當局公布擬放寬社保基金投資限制，午後行情一度轉好，但最終在銀行股領跌下，滬綜指全日仍低收0.11%，連續第三日下跌，報2968.93點，盤中低見2959.6點，續創超過一個月新低，深成指反彈0.66%，創業板指升0.58%。

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資金池持續收水，人民銀行今日進行2400億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨回籠1980億元，而自上周五（1日）以來連續四個交易日收水共13820億元，本月降準預期持續升溫。兩市全日成交8170億元，和上日同時段成交相若，值得留意陸股通淨流入23億元。

國有大行今日繼續在即期市場上捍衛人民幣匯價，連續第二日拋售美元。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小跌後企穩，收報7.1571，較上個交易日4時30分收盤價跌151點子，兩連跌，創11月20日以來逾半月新低，全日在7.1543至7.1600之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1140，較上個交易日跌13點子，兩連跌，創11月27日以來逾一周新低，上個交易日報7.1127。官方中間價與市場預測偏離仍超過300點，顯然監管層仍在助力穩定市場預期。

今日新聞精選

1. 穆迪將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」後，再將18家中國非金融企業的評級展望從穩定調整為負面，包括中海油集團及其子公司、中石油集團及其子公司、中石化集團及其子公司、東風集團、深投控、國家開發投資集團、中國中車、中移動、阿里巴巴和騰訊。同時將18家中國國有基建企業（及子公司）的評級展望從穩定調整為負面，包括中國廣核集團、中國華電集團、中國華能集團、昆侖能源有限公司、中國南方電網、申能股份等。

2. 針對穆迪下調中國主權信用評級展望，中國外交部今日回應稱，中國有能力深化改革並應對風險挑戰，中國經濟基本面沒有改變，有信心有能力實現長期穩定的發展。國家發改委國民經濟綜合司負責人今日亦發布答記者問，指中國經濟發展仍然具備較多有利條件和支撐因素，宏觀政策仍有較大空間，將為駕馭各種複雜困難局面打下堅實基礎。中誠信國際及大公國際則分別發表報告，維持中國主權信用等級，評級展望「穩定」。

3. 財政部聯合人力資源社會保障部對《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》進行修訂，修訂包括股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%，適度下調社保基金管理費率、託管費率上限，以及把地方政府債券、企業債、債券回購、直接股權投資、產業基金、市場化股權投資基金、優先股等納入投資範圍等。上海國家會計學院正高級會計師方國認為，這無疑是提振資本市場信心的又一重磅舉措，進一步鞏固大資金大主力對A股市場的信心。國泰君安證券首席經濟學家何海峰亦認為有利於提振資本市場信心，並指有關修訂有利於引導公募基金等其他社會資本共同發掘資本市場的投資功能。

4. 萬達集團繼續拋售資產。萬達電影間接控股股東北京萬達文化產業集團及其全資子公司、還有公司實際控制人王健林擬將其合計持有的公司控股股東北京萬達投資51%股權轉讓予上海儒意。上海儒意為中國儒意的受控制結構實體，實控人為國內知名電影投資人柯利明，上海儒意今年7月已斥資22.62億元收購北京萬達投資49%，若上述轉讓股權事項最終實施完成，上海儒意將全資擁有北京萬達投資。

5. 中國銀行董事長葛海蛟、建設銀行董事長田國立分別接受《新華社》專訪。葛海蛟稱，中行將嚴格執行各項房地產政策，一視同仁支持不同所有制房地產企業合理融資需求；持續做好保交樓信貸工作，推動行業風險市場化出清。田國立表示，建行正扎實做好保交樓金融配套服務，並已主動與國家有關部門對接，有力有序有效支持地方債務風險化解；未來將積極參與地方政府債券承銷和投資，支持地方經濟發展。另據《新華財經》引述消息稱，碧桂園進行最新組織架構調整，合併14個區域公司為7個新區域，合併完成後，公司總區域個數為21個。接近碧桂園人士回應指，本次調整旨在全力確保「保交付」目標實現。

6. 快手雙12年終好物節將於12月7日正式開啟。快手方面稱，活動期間，用戶可進入快手商城領取補貼及消費券。此次大促旨在幫助平台商家和達人實現生意增長，同時為大促後的日常經營沉澱有價值的生意模式，獲得更長期的生意增量。此前，淘寶天貓宣布今年取消雙12活動，不過會舉行年終好價節，折扣力度、商家規模、商品規模都會比往年大幅提升。年終好價節預熱時間為12月8日至12月9日19:59，正式活動時間為12月9日20:00至12月12日23:59。

7. 據外電引述消息指，中國政府正考慮明年對尿素產品實行出口配額制，應對春耕即將到來的化肥需求高峰及潛在的價格波動。此前有報道指，中國早於9月初已要求部分主要尿素出口商暫停新簽出口協議，並在上月底突暫停向南韓企業出口車用尿素溶液的通關流程。據《韓聯社》報道，南韓產業通商資源部發言人崔南浩今天在記者會上表示，經過多種渠道確認，中方推遲車用尿素溶液對韓出口通關流程是由中國國內供應緊張所致，與政治因素並無關聯。

8. 人行最新公布的數據顯示，境外機構已連續9個月淨買入中國債券，且淨買入與增持債券呈現逐月增加趨勢。其中，10月外資淨買入量超過2000億元。2023年以來，外資累計淨買入量近1萬億元。此外，三季度以來，境外機構持債量保持快速增長，其中10月份增持近400億元，預計11月增持量有望達到2500億元。

撰文：經濟通中國組

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