神州經脈 | 傳收緊國企海外發債，新能源車銷量首超新車總銷量五成

11/11/2025

　　滬深股市今日（11日）走勢反覆，滬綜指四千關徘徊，全日收跌0.39%報4002.76點，險守4000點；深成指跌1.03%，創業板指收低1.4%。兩市全日成交額1.99萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1809億元或8%。星石投資首席策略投資官方磊稱，市場對今年年內經濟表現的預期相對穩定，預計本周後續中國宏觀數據公布對市場的影響不大。

 

中汽協的數據顯示，10月新能源汽車銷量首超新車總銷量的50%，達51.6%。（資料圖片）

中汽協的數據顯示，10月新能源汽車銷量首超新車總銷量的50%，達51.6%。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1207，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子。今日人民幣兌一美元中間價報7.0866，較上個交易日跌10點子，兩連跌，創11月5日以來近一周新低，較市場預測偏強約340點。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局委員、外交部長王毅今日應約同加拿大外長阿南德通電話。王毅指出，中方願同加方加強溝通，採取有效行動，加快恢復各領域交流合作，以務實和建設性方式鞏固中加關係進一步改善發展勢頭。阿南德表示，加方願同中方把握契機，重振加中戰略夥伴關係，在貿易、領事、禁毒、能源等領域達成更多互利成果，共同落實好兩國領導人重要共識。

 

2. 據《彭博》報道稱，中國收緊對部分國有企業在海外借款的規定，進一步加大力度控制地方政府債務風險。報道引述知情人士表示，國家發改委最近幾周對地方國企獲得新增外債額度設定了更加嚴格標準，包括盈利能力和業務範圍等。知情人士說，這些國企必須證明自身盈利能力，以及經營明確的核心業務，例如製造業或採礦業，才能獲得在海外發行新債的許可。

 

3. 今日是解放軍空軍成立76周年紀念日，空軍主題微電影《夢遠》發布。值得關注的是，微電影中一款代號為「玄龍」的新型無人機「攻擊-11」亮相，首次與殲-20（代號「威龍」）戰鬥機、殲-16D(代號「咆哮狼」電子戰機編隊飛行、協同作戰。攻擊-11是中國自主研發的飛翼式隱身無人戰鬥機，首次亮相於2019年70周年國慶閱兵。

 

4. 中國汽車工業協會今日發布的最新數據顯示，今年1至10月份，中國新能源汽車產銷量繼續實現較高增長。其中，10月份新能源汽車月度新車銷量首次超過了汽車新車總銷量的50%，達到51.6%。在出口方面，今年1至10月份，新能源汽車出口201.4萬輛，同比增長90.4%。今年1至10月份，中國汽車產銷量分別完成2769.2萬輛和2768.7萬輛，同比增長均超過10%。

 

5. 外電引述消息指歐盟委員會正考慮迫使歐盟成員國逐步從其電信網絡中剔除華為和中興公司的設備。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會回應稱，在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。而事實證明，將經貿問題泛安全化、政治化將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己。中方敦促歐盟為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

 

6. 今日是騰訊成立27周年，騰訊在官方社交平台發布《騰訊，請回答1998》的文章，回顧騰訊創立以來的點滴，透露了初代辦公室天花板有Disco燈球、馬化騰曾做客服、員工最愛樓下燒鵝快餐等。另外騰訊還發布了《騰訊27歲，生日快樂！》一文，坐實了公司幾項有趣的傳聞，如QQ在消息通知時發出的「滴滴滴」提示音是馬化騰親自錄製，「QQ群」這一功能的誕生是為了「員工約飯」等。

 

7. 今日上午，全國首家人形機器人7S店在武漢光谷創新天地正式開業，店裏產品包括湖北自研人形機器人家族--格藍若的「勞動者」、手智創新的「遠游」、湖北啟靈的「神農」、荊楚機器人的「精靈」、光谷東智的「光子」、光谷華匯的特種機器人，還有來自華科HRT團隊的小人形機器人。據介紹，人形機器人的「7S」涵蓋銷售（Sale）、配件（Spare parts）、服務（Service）、信息反饋（Survey）、解決方案（Solution）、展示（Show）、培訓（School）七大功能。

 

8. 自10月以來，曾深陷「預製菜風波」的西貝在全國多地已累計閉店近10家。西貝今日在官方微博帳號上發布聲明稱：開店、閉店屬於餐飲行業正常的經營行為，西貝每年都會基於經營情況對門店數量進行動態調整。近期包括深圳、汕頭、義烏等地門店閉店，均屬於正常調整範疇。近期也陸續有新店開業，同時在年底前將新開8家門店，主要集中在一二線城市。

 

撰文：經濟通中國組

 

