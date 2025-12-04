神州經脈 | 中法元首會談，東航全球最長航線首航，寒武紀擬搶佔中國市場

A股三大指數走勢分化，滬綜指今日（4日）盤中升轉跌、收低0.06%，報3875.79點，深成指則升0.4%，創業板指漲1.01%；成交萎縮，兩市全日交易額僅約1.55萬億元（人民幣．下同），創四個月低，較上個交易日減少1211億元或7.3%。

國家主席習近平今日和法國總統馬克龍舉行會談。（中國外交部網站圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0690，較上個交易日4時30分收盤價跌29點子，止四連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0733，較上個交易日升21點子，兩連升，續創2024年10月14日以來近14個月新高，較市場預測偏弱水平擴至近180點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平今日上午同法國總統馬克龍會談後共同會見記者。習近平表示，與馬克龍進行了友好坦誠、富有成果的會談。雙方一致同意做好四個方面工作，一是增進政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持；二是拓展務實合作，拓展綠色經濟、數字經濟、生物醫藥、人工智能等新興領域合作；三是促進人文交流，開展新一輪大熊貓保護合作；四是推動改革完善全球治理，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

2. 據《彭博》報道，寒武紀計劃在2026年將其人工智能芯片產量提高兩倍以上，旨在從華為手中搶佔中國市場份額，並填補英偉達被迫退出後留下的空白。據知情人士透露，寒武紀正準備在2026年交付50萬顆AI加速器，其中包括多達30萬顆最先進的「思元590」和「思元690」芯片。知情人士稱，寒武紀將主要依賴中芯國際的最新生產工藝，即「N+2」7納米製程。

3. 商務部今日召開例行新聞發布會。受中日關係變化的影響，一些日本企業在考慮縮減在華業務。對於日企來華投資是否依然重要的問題，商務部發言人何亞東在會上表示，中方已多次闡明嚴正立場；敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。

4. 商務部發言人何亞東今日在商務部例行記者會上表示，歲末年初是傳統的消費旺季，商務部將堅持惠民生和促消費緊密結合，擴大優質商品和服務供給，創新消費場景。他表示，商務部將指導各地打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景，包括服務消費、數字消費、綠色消費、人工智能＋消費等領域。

5. 國家市場監管總局表示，針對近年來外賣行業存在的「幽靈外賣」、非理性競爭以及外賣配送員權益保障不足等問題，市監總局近日發布實施推薦性國家標準《外賣平台服務管理基本要求》，推動引導外賣平台同步深化整改。《基本要求》其中提出，支持鼓勵商戶積極響應「互聯網＋明廚亮灶」有關要求，嚴守食品安全底線；明確平台收費規則及促銷活動管理要求，督促引導外賣平台簡化收費項目、規範促銷行為，推動各類收費信息透明化、促銷規則合理化。

6. 易居研究院發布數據顯示，11月一線城市二手住宅成交套數達49033套，創下7個月新高，環比大幅增長20%，甚至超過傳統旺季9月的成交水平。今年前11個月，一線城市二手住宅累計成交519021套，同比增長約5%，為近四年來首次突破51萬套大關。

7. 據內媒報道，東航上海-奧克蘭-布宜諾斯艾利斯全球最長單程航線，於今日凌晨2時19分首航。這條跨越2萬公里的新航線，將中國至南美的航程縮短四小時以上，即從原來的近30小時縮減至25小時左右，是全球首條連接對跖點城市間的商業航線，也成功刷新了全球最長單程航線的紀錄。這條新航線每周計劃執行兩班往返航班。

8. 字節豆包周一（1日）發布豆包手機助手技術預覽版，並與中興通訊合作，首發搭載於工程樣機中興nubia M153。該款手機以3499元少量發售，一天內已售罄。據《藍鯨科技》報道，一名供應鏈人士記者證實，字節跳動此次確實是試水市場，手機備貨量不多，首批產品約3萬台的備貨。字節跳動與中興通訊第二代產品已啟動研發，預計於2026年底出貨。

撰文：經濟通中國組

