  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

神州經脈 | 滬指企穩四千一，CPI近三年高，新能源車全年銷量1280萬輛

09/01/2026

　　2026年新年首周，A股報捷，滬綜指今日（9日）收漲0.92%企穩四千一，收報4120.43點，全周滬綜指升3.82%，創14個月最大周線漲幅，已屬連升四周；深成指今日收升1.15%，創業板指揚0.77%。資金活躍，成交突破3萬億大關，滬深全日交易額見3.12萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3224億元或約11.5%。

 

神州經脈 | 滬指企穩四千一，CPI近三年高，新能源車全年銷量1280萬輛

2025年12月，中国CPI同比上漲0.8%，創近三年新高。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9821，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子。今日人民幣兌一美元中間價報7.0128，較上個交易日升69點子，止兩連跌，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較市場預測偏弱近300點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，2025年12月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點，符合市場預期，並創近三年新高。2025年全年，全國居民消費價格與上年持平(0.0%)，低於政府工作報告目標的增長2%左右，並創16年最低。2025年12月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.9%，降幅比上月收窄0.3個百分點，並優於預期的下降2.0%，創16個月最小降幅。全年PPI降幅則擴大0.4個百分點至2.6%，續第三年呈負值。

 

2. 美國總統特朗普接受《紐約時報》採訪時表示，應由中國領導人習近平來決定如何處理台灣問題。不過特朗普同時強調，如果北京對台動武將令他「非常不高興」，還稱「我認為他不會這麼做，我希望他不會這麼做」。中國外交部發言人毛寧回應上述涉台言論時重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。

 

3. 國務院副總理丁薛祥在北京會見美國華特迪士尼公司首席執行官艾格。丁薛祥表示，中國將堅定不移推動高質量發展，擴大高水平對外開放，持續優化營商環境。歡迎包括迪士尼在內的各國企業繼續投資中國、深耕中國，積極參與中國式現代化建設，共享中國機遇、實現更大發展。艾格表示，迪士尼公司對中國發展充滿信心，將繼續擴大在華投資，更好促進美中交流合作。

 

4. 據《財聯社》報道，多位全國性銀行業務部門負責人證實，本周監管部門對房地產融資協調機制下發了最新的政策指導。其核心在於，對已經進入融資協調機制「白名單」的項目，符合一定條件和標準的，可在原貸款銀行進行展期。這實際意味著相關貸款可展期5年。而在此前，此類貸款的展期只能是原貸款期限的一半，也就是最長兩年半，到期之後不能再展。

 

5. 萬科企業本月將再針對兩筆境內債券展期召開債權人大會，但在這關鍵時刻，公司前主席、現任執行董事及執行副總裁郁亮提出辭職。萬科指，郁亮因到齡退休，申請辭去執行董事及執行副總裁職務，辭職後將不再擔任集團任何職務。郁亮出生於1965年12月，剛年滿60周歲，達到退休年齡。過去一年，郁亮逐漸淡出萬科核心經營管理層，幾乎沒有參與萬科近期的化債工作。

 

6. 乘聯分會今日發布2025年12月全國乘用車市場分析。數據顯示，2025年12月，全國乘用車市場零售226.1萬輛，同比下降14.0%，環比增長1.6%。2025年累計零售2374.4萬輛，同比增長3.8%。12月新能源乘用車國內零售銷量達133.7萬輛，同比增長2.6%，環比增長1.2%；全年累計零售1280.9萬輛，增長17.6%。

 

7. 據《深圳特區報》報道，從深圳市房地產業協會處獲悉，2025年深圳全年一手和二手住宅合計網簽94096套，與2024年相比下降9%，其中二手住宅成交佔比首次突破60%。一手住宅市場則呈現分化勢頭，其中預售房（期房）同比大幅下降，表明購房者對於遠期交付的期房，態度更為謹慎。相比之下，現售房（現房/準現房）同比逆勢上漲28%。

 

8. 海南航空今早出現大量超低價機票，部分航線經濟艙價格稅後僅幾十元，其中上海飛廣州僅80元。「BUG價」甚至覆蓋農曆新年假期，且能夠順利完成支付。海航午後公告稱，今早10時左右，因系統臨時故障，部分航線機票價格顯示異常。海航已第一時間緊急排查處理並完成系統修復，目前均已恢復正常。已售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,758.92

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,504.07
    +237.96 (+0.483%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,966.28
    +44.82 (+0.648%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,671.35
    +191.33 (+0.815%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.899
變動率︰+3.546%
較港股︰-0.44%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升105.770
變動率︰+1.800%
較港股︰+1.51%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.126
變動率︰+0.838%
較港股︰+0.81%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.805
變動率︰-2.120%
較港股︰-4.15%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.970
變動率︰-1.868%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌139.190
變動率︰-1.889%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.150
變動率︰-1.991%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.960
變動率︰-2.272%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.640
變動率︰+13.103%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.550
變動率︰+10.800%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,273.880
變動率︰+6.662%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌131.390
變動率︰-4.395%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 16:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 16:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

愛協「全城狗狗行善日2026」：寵物狗可首度踏上港鐵＋香港迪士尼慈善步行活動＋寵物嘉年華 新文章
人氣文章

娛樂

1月電影速報｜《阿凡達3》納美族群殺到，導演棄AI代演員表情，《尋秦記》最新票房突破5400萬新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

2026年是2025年的重複平推嗎？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅
人氣文章

Beauty Feature

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？
人氣文章

Fashion Feature

萬千星輝2025紅毯造型：佘詩曼霸氣回歸！王敏奕仙氣全開、陳自瑤超性感！關嘉敏、戴祖儀成最災難造型？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
精神健康｜32歲韓國女團成員權珉娥驚傳輕生，曾遭隊友欺凌身心創傷
人氣文章
名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術新文章
人氣文章
賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/01/2026
專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區