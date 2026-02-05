  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

神州經脈 | 字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升

05/02/2026

　　滬綜指今日（5日）縮量收跌0.64%，報4075.92點，兩連升斷纜，深成指亦跌1.44%，創業板指跌1.55%。兩市全日成交2.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減3047億元或12.3%。分析人士稱，春節前較難有大的行情，市場料震盪結構性為主。

 

神州經脈 | 「國家隊」對A股賣壓料趨緩，馬斯克團隊秘訪光伏企業

外電指字節跳動買英偉達H200芯片有阻滯。圖為去年6月字節火山引擎FORCE原動力大會上展示豆包大模型。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9408，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子，全日在6.9386至6.9497之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9570，較上個交易日跌37點子，止兩連升，較市場預期偏弱102點子，表明監管仍在過濾單邊預期釋放維穩訊號。

 

今日新聞精選

 

1. 中國與美俄元首在4日同日溝通，國家主席習近平先和俄羅斯總統普京視頻會晤，再與美國總統特朗普通話。事後俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，應習近平邀請，普京計劃在2026上半年對中國進行訪問。特朗普則在事後表示，在通話中談到自己4月訪問中國的行程，還稱習近平將於今年年底訪問美國。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上，未有正面回應相關訪華和訪美事宜，僅稱「中俄兩國元首一直通過各種方式保持戰略溝通」、「中美兩國元首保持著溝通和互動」。

 

2. 就美國組建關鍵礦產貿易集團，中國外交部發言人林劍下午表示，反對任何國家以小圈子的規則破壞國際經貿秩序。美國副總統萬斯周三（4日）公布計劃，擬聯合盟友組建一個關鍵礦產優惠貿易集團，並提議協調設定價格下限，華盛頓正加大力度，試圖削弱中國對先進製造業關鍵材料的掌控。去年中國限制向美國供應稀土後，特朗普政府已加緊努力確保美國關鍵礦產的供應。

 

3. 美俄之間的《新削減戰略武器條約》今日失效，有日媒今日在中國外交部例行記者會上提問，對於美方稱有必要在推進核軍控問題上建立一個包括中國在內的框架，中方立場為何？中國外交部發言人林劍強調，中國的核力量與美俄完全不在一個量級，現階段不會參加核裁軍談判；中國一直堅持自衛防禦的核戰略，並始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意與任何國家進行軍備競賽。

 

4. 據《路透》引述知情人士透露，特朗普政府願意允許字節跳動購買英偉達的H200芯片，但英偉達尚未接受美國政府現行草案中的「了解你的客戶」（KYC）要求以及其他若干條件。KYC規定旨在確保中國軍方無法獲取這些芯片。英偉達正就相關條款與美國政府進行更廣泛的磋商。英偉達稱，公司必須遵守美國的管制措施，無法自行接受或拒絕許可條件，「雖然KYC很重要，但這並非核心問題。美國企業要實現銷售，條件必須具有商業可行性，否則市場將持續轉向外國替代品」。

 

5. 市場傳出馬斯克團隊秘密走訪了中國多家光伏企業，考察項目涉及設備、硅片、電池組件等環節。晶科能源昨晚發布股票異動公告稱，市場傳聞馬斯克團隊走訪多家光伏企業，公司與馬斯克考察團接觸，但截至目前，公司未與相關團隊開展任何合作，亦未簽署任何框架性協議或正式協議，未有在手訂單。

 

6. 據《第一財經》報道，繼微信封殺自家騰訊元寶紅包鏈接之後，百度文心助手的紅包分享鏈接亦被微信屏蔽，頁面顯示網頁存在誘導或誤導下載／跳轉的內容，需要跳轉第三方瀏覽器訪問。目前，百度已調整為「口令紅包」形式發放，用戶需手動複製口令至百度App內參與活動。百度文心官方曾調侃騰訊「對文心比對元寶還好呢」。

 

7. 財政部、海關總署、稅務總局聯合印發《關於海南自由貿易港島內居民消費的進境商品「零關稅」政策的通知》，自公布之日起實施。政策規定，對海南自由貿易港島內居民在指定經營場所購買的進境商品，在免稅額度和商品清單範圍內免徵進口關稅、進口環節以及國內環節增值稅和消費稅。免稅額度為每人每年1萬元人民幣，不限購買次數。免稅商品主要包括部分食品飲料、日化用品、家居百貨、母嬰用品等。

 

8. 胡潤研究院今日發布《2025胡潤中國500強》，按照企業價值排名。榜單顯示，台積電價值增長3.5萬億元，以10.5萬億元蟬聯中國價值最高的民營企業；騰訊價值增長1.9萬億元，以5.3萬億元穩居第二；字節跳動價值增長1.8萬億元，以3.4萬億元保持第三，漲幅達109%；小米新進前十，價值增長3570億元，以1萬億元位列第八。美團則跌出前十，位列第17位。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,670.42

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

561.990

最大成交額股票

滬511360

短融ETF海富通

112.989

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06883 穎通控股
  • 2.050
  • 01797 東方甄選
  • 31.700
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 452.600
  • 00322 康師傅控股
  • 12.710
  • 02629 MIRXES-B
  • 27.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.310
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 437.200
  • 目標︰$420.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.780
  • 目標︰--
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 86.500
  • 目標︰$100.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 00700 騰訊控股
  • 558.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.000
  • 00388 香港交易所
  • 414.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 242.400
報章貼士
  • 03759 康龍化成
  • 20.880
  • 目標︰$27.00
  • 00382 中滙集團
  • 1.520
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 89.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2026 17:02  《盤後部署》北水爆買250億元低撈港股，美高梅許可費升亦無礙前景預期

05/02/2026 16:13  恒指全日升37點收報26885，騰訊見半年低後止跌回穩，百勝中國績優股價急升

05/02/2026 17:11  美團(03690)收購內地生鮮電商企業「叮咚」附屬公司，初始代價7.17億美元

05/02/2026 16:21  金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣

05/02/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交縮量一成

05/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近２５０億元，買騰訊沽長飛光纖光纜

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 失守7.2萬美元創15個月低，相關ETF齊破底可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：「置易付」將於2月28日擴展至二手住宅物業買賣新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜AI概念戰略大爆發！｜遊戲股重創都關內地上調增值稅事？｜電訊三巨頭現價可部署？
人氣文章

金融新法現．陳政匡

香港虛擬資產交易法規的諮詢結果與未來展望（上）
人氣文章

容我世說．張翠容

美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

本地氈酒蒸餾酒廠 x 插畫家黑山 Kathy Lam：貓茶氈酒《鴛鴦》 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胃癌警示｜13歲少女末期胃癌，腹腔腫瘤遍佈揭父親習慣成致病元兇
人氣文章
周潤發養生秘訣｜70歲靠5大保養術，做1件事回春兼長高2cm
人氣文章
情人節給女生的健康心意，5種護心食物推介新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 18:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/02/2026
神州經脈 | 字節買H200芯片現阻滯，中美領導人或年內互訪，滬指止兩連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦...

05/02/2026 13:32

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區