兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

05/03/2026

 

　　十四屆全國人大四次會議3月5日開幕，國務院總理李強作政府工作報告，強調今年是「十五五」開局之年，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性等，實現「十五五」良好開局。

 

　　工作報告把「著力建設強大國內市場」列為今年工作任務之首，強調要著力建設強大國內市場，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮中國超大規模市場優勢。

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

國務院總理李強作政府工作報告。（AP圖片）

 

 　　工作報告先回顧2025年的政府工作，然後列出「十五五」時期主要目標和重大任務，以及今年經濟社會發展總體要求和政策取向：

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

（經濟通中國組製圖）

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

（經濟通中國組製圖）

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

（經濟通中國組製圖）

 

　　工作報告隨後再列出今年的工作任務，主要包括：

 

　　提振消費：安排超長期特別國債2500億元(人民幣．下同)支持消費品以舊換新；設立1000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需；擴大個人消費貸款和服務業經營主體貸款貼息政策支持領域，提高貼息上限，延長實施期限

 

　　促進有效投資：年擬安排中央預算內投資7550億元，安排8000億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設；發行新型政策性金融工具8000億元，帶動更多社會資本參與投資；落實促進民間投資的政策措施，完善民營企業參與重大項目建設長效機制

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

工作報告強調要堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間。（AP圖片）

 

　　培育壯大新動能：新部署一批重大技術改造升級項目，安排2000億元超長期特別國債資金支持大規模設備更新；推行普惠性「上雲用數賦智」服務，持續加大對中小企業數智化轉型的支持

 

　　新興產業和未來產業：鼓勵央企國企帶頭開放應用場景，打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業；建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業；大力發展創業投資、天使投資，推動更多初創企業加快成長為科技領軍企業

 

　　人工智能：深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用；實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展；完善人工智能治理

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

工作報告提出要培育發展量子科技、具身智能、腦機接口等未來產業。（AP圖片）

 

　　科技自立自強：加強原始創新和關鍵核心技術攻關；全鏈條推進關鍵核心技術攻關，組織實施好重大科技項目，強化戰略前沿領域布局，產出更多原創性成果

 

　　對外開放：以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，有序擴大數字領域開放，壓減跨境服務貿易負面清單

 

　　重點領域改革：完善統計、財稅、考核等制度，規範地方政府經濟促進行為，出台地方政府招商引資鼓勵和禁止事項清單，規範稅收優惠、財政補貼政策；加強反壟斷、反不正當競爭，強化公平競爭審查剛性約束；深入整治「內捲式」競爭，營造良好市場生態

 

　　財稅金融改革：調整優化消費稅徵稅範圍、稅率，並推進部分品目徵收環節後移；規範金融機構競爭秩序，深入推進地方中小金融機構減量提質；進一步健全中長期資金入市機制，完善投資者保護制度，拓展私募股權和創投基金退出渠道，提高直接融資、股權融資比重

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

工作報告要求著力穩定房地產市場。（資料圖片）

 

　　房地產：著力穩定房地產市場；因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；加快危舊房改造；有序推動安全舒適綠色智慧的「好房子」建設，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動；進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險

 

　　地方政府債務：積極有序化解地方政府債務風險；支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律；加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險

 

　　金融領域風險：充實地方中小金融機構風險處置資源和手段；多渠道加大資本補充力度，穩妥處置金融機構不良資產；強化金融風險監測預警和早期糾正，提高風險源頭防控能力

 

　　就業：構建就業友好型發展方式；進一步增加以工代賑投資規模；實施穩崗擴容提質行動，支持勞動密集型行業企業穩定崗位；圍繞發展新興產業、未來產業培育新職業新崗位，增強服務業帶動就業能力

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

工作報告稱要完善免費學前教育政策。（AP圖片）

 

　　教育：統籌義務教育優質均衡發展、學前教育優質普惠發展，完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給

 

　　醫療：強化薄弱專科建設，全方位提升急診急救、血液保障和應急能力；居民醫保人均財政補助標準提高24元；加快發展商業健康保險，推動創新藥和醫療器械高質量發展

 

　　社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元；完善並落實基本養老保險全國統籌制度；實施中度以上失能老年人養老服務消費補貼項目；完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策；加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求；完善生育保險制度和生育休假制度

　　

　　鄉村振興：加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動；鞏固提升大豆油料產能，推動棉糖膠等穩產提質；統籌生產、收儲等政策，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平；全面開展第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點；持續整治提升農村人居環境，以釘釘子精神解決好農村改廁、垃圾圍村等問題

 

兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告，首要任務「拓內需、促消費、擴投資」

工作報告稱，要科學有序推進農業轉移人口市民化。（AP圖片）

 

　　新型城鎮化：科學有序推進農業轉移人口市民化，因地制宜放寬在流入地參加中考報名條件；高質量推進城市更新，穩步實施城鎮老舊小區、城中村等改造；盤活利用存量土地和閒置房屋設施

 

　　區域發展協調：加強改革攻堅、政策賦能和要素保障，支持經濟大省挑大樑；支持京津冀、長三角、粵港澳大灣區打造世界級城市群；高標準高質量推進雄安新區建設；加強重點城市群協調聯動，健全規劃統籌、產業協作、利益共享等機制；加大差異化政策支持力度，深入推進興邊富民行動

 

　　環保：完善多元化生態補償機制，拓展生態產品價值實現渠道；加快淘汰落後產能，支持綠色低碳技術裝備創新應用；強化再生資源循環利用；加快智能電網建設，發展新型儲能，擴大綠電應用

 

撰文：經濟通中國組記者林小莉

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

返回中國故事

