兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

今年全國兩會在一場罕見的三月大雪中拉開帷幕， 成為獨特的開幕記憶。

3月4日，政協開幕日，北京突降大雪，從零星飄雪轉為鵝毛大雪，覆蓋天安門廣場與人民大會堂。3月 5日，人大開幕日，降雪持續，京城銀裝素裹，這樣的大雪在3月的北京較為少見。（黃燕明攝）

3月4日，大雪之中的人民大會堂，記者們都穿上了厚厚的羽绒服。（黃燕明攝）

兩會開幕，記者坐到了人民大會堂三樓文字記者席的最高一排。三樓的視野比較遠，但看台上的視野受限，只能看到半個國徽。（黃燕明攝）

人民大會堂裏的《報春圖》在東門進入迎面可見的核心位置，每年這裏都會裝扮得花團錦簇，是委員和代表們喜愛的合照背景。（黃燕明攝）

天安門廣場上，身穿少數民族服飾的代表與委員們合照，色彩斑斕的服飾在莊重的廣場背景中格外醒目。（黃燕明攝）

在人民大會堂東門，記者和工作人員只能從左邊的通道進入。今年仍然是不能攜帶充電寶進入，只能帶一部手機。（黃燕明攝）

3月9日，在梅地亞新聞中心，全國人大外交主題記者會後，不少記者準備在藍色背景板前做出鏡報道。（黃燕明攝）

梅地亞新聞中心的郵局櫃枱人氣很旺，前來選購兩會專屬郵品的記者絡繹不絕。（黃燕明攝）

首日封、紀念文創是熱門選擇。有記者表示，每年都會買不少郵品回去收藏紀念。（黃燕明攝）

在梅地亞中心，一台能打印帶個人照片明信片的自助機器前，不少記者排隊等候，打印帶全國大人或全國政協會議文字的邊框，每張價格10元人民幣。（黃燕明攝）

3月8日是婦女節，梅地亞中心的記者茶歇處擺出了玫瑰花和康乃馨，給忙碌工作中的記者添上了一抹暖心的節日亮色。（黃燕明攝）

3月8日是婦女節，梅地亞中心的記者茶歇處特意為女記者們準備了脆皮巧克力咖啡，既好看又提神。（黃燕明攝）

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

