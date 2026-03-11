  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

11/03/2026

 

　　今年全國兩會在一場罕見的三月大雪中拉開帷幕， 成為獨特的開幕記憶。

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

3月4日，政協開幕日，北京突降大雪，從零星飄雪轉為鵝毛大雪，覆蓋天安門廣場與人民大會堂。3月 5日，人大開幕日，降雪持續，京城銀裝素裹，這樣的大雪在3月的北京較為少見。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

3月4日，大雪之中的人民大會堂，記者們都穿上了厚厚的羽绒服。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

兩會開幕，記者坐到了人民大會堂三樓文字記者席的最高一排。三樓的視野比較遠，但看台上的視野受限，只能看到半個國徽。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

人民大會堂裏的《報春圖》在東門進入迎面可見的核心位置，每年這裏都會裝扮得花團錦簇，是委員和代表們喜愛的合照背景。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

天安門廣場上，身穿少數民族服飾的代表與委員們合照，色彩斑斕的服飾在莊重的廣場背景中格外醒目。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

在人民大會堂東門，記者和工作人員只能從左邊的通道進入。今年仍然是不能攜帶充電寶進入，只能帶一部手機。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

3月9日，在梅地亞新聞中心，全國人大外交主題記者會後，不少記者準備在藍色背景板前做出鏡報道。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

梅地亞新聞中心的郵局櫃枱人氣很旺，前來選購兩會專屬郵品的記者絡繹不絕。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

首日封、紀念文創是熱門選擇。有記者表示，每年都會買不少郵品回去收藏紀念。（黃燕明攝）

 

　　

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

在梅地亞中心，一台能打印帶個人照片明信片的自助機器前，不少記者排隊等候，打印帶全國大人或全國政協會議文字的邊框，每張價格10元人民幣。（黃燕明攝）

　　

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

3月8日是婦女節，梅地亞中心的記者茶歇處擺出了玫瑰花和康乃馨，給忙碌工作中的記者添上了一抹暖心的節日亮色。（黃燕明攝）

 

 

兩會圖輯｜銀裝素裹迎開幕，紀念文創獲青睞

3月8日是婦女節，梅地亞中心的記者茶歇處特意為女記者們準備了脆皮巧克力咖啡，既好看又提神。（黃燕明攝）

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

 

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02665

圖達通

11.030

異動股

00924

坤集團

0.212

異動股

00001

長和

60.050

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02665 圖達通
  • 11.030
  • 00924 坤集團
  • 0.212
  • 00001 長和
  • 60.050
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.044
  • 02025 瑞豐動力
  • 15.750
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 599.500
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.620
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 42.000
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.880
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 11.070
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 552.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.340
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 00005 滙豐控股
  • 133.000
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 30.300
  • 目標︰$36.00
  • 00763 中興通訊
  • 25.160
  • 目標︰$33.60
  • 02858 易鑫集團
  • 2.450
  • 目標︰$2.90
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2026 17:00  《盤後部署》地緣政局未穩恒指二萬六得而復失，長汽成功出海股價見支持

11/03/2026 18:44  毛記葵涌(01716)賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元

11/03/2026 16:28  國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

11/03/2026 13:51  【ＡＩ】彭博：中國限制銀行、國企和政府機關等使用OpenClaw

11/03/2026 16:22  中遠據報暫停巴拿馬運河港口運營，外交部回應：不了解有關情況

11/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊

11/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊…

11/03/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８２７４，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

毛記葵涌賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股｜潤啤料去年少賺最多39%，仍獲大行力撐曾升近4%，內需股可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

海洋公園周年優惠︱身份證含4、9號碼門票51折最平$137＋樂園櫻花熱點指南新文章
人氣文章

風水蔣知識

2026年赤馬年日食月食解析｜8月日食影響美國＋特朗普，揭天文現象與術數關係，哪幾個月不宜旅遊？
人氣文章

搵食地圖

IKEA早餐優惠︱最平$16.9！銅鑼灣店限定蒸腸粉／燒賣咖喱魚蛋餐＋咖啡免費添飲＋沙嗲牛肉麵＋鬆餅牛角酥
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

闊少的二次元求婚：誰不想找到一個能陪你傻笑、發瘋的終身伴侶？ 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

穿上能傳承30年的溫柔：為何在講求快時尚的時代，我們依然鍾情 minä perhonen？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從明清時代到今日：黃金工藝首飾的新潮流！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物百科｜直滴眼球恐刺激角膜，眨眼或致藥效流失
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
家事百科｜網民奇招實測5日滅曱甴，但1類家庭不適用新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/03/2026
毛記葵涌賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，...

11/03/2026 11:07

聚焦兩會2026

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區