神州經脈 | RD製造業PMI回落，英偉達聯手宇樹等打造人形機器人

滬綜指小幅收跌0.27%，兩連跌，收報4057.74點，深成指跌1.51%，創業板大跌2.15%，科創50更挫5%。滬深兩市全天成交額近2.88萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量4416億元或13%。分析人士表示，近期中港股市缺乏明確方向，落後美股表現，因AI（人工智能）及半導體相關的科技股走勢分化，且中國4-5月經濟數據未給予市場足夠信心。

內地5月RatingDog製造業PMI回落至51.8，略勝預期，連續第六個月保持在榮枯線上方。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7650，較上個交易日4時30分收盤價升35點子，四連升，創2023年2月3日以來逾三年新高，全日在6.7648至6.7699之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8167，較上個交易日升9點子，三連升，創2023年2月14日以來逾三年新高，較市場預測偏弱水平則擴至逾520點。

今日新聞精選

1. 應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，英國外交大臣顧綺慧(Yvette Cooper)6月1日至3日訪華並舉行第十一次中英戰略對話。中國外交部發言人林劍今天介紹，中英戰略對話是中英雙方重要的高級別對話機制，在變亂交織的國際形勢下，中英加強戰略溝通更具現實意義。此次對話期間雙方將圍繞落實兩國領導人重要共識，拓展務實合作，以及國際和地區熱點問題進行深入交流，共同推動中英長期穩定的全面戰略夥伴關係深入發展，讓合作成果更好的惠及兩國和世界。

2. RatingDog/標普全球今日聯合公布，5月經季節性調整的中國製造業採購經理人指數(PMI)從4月的52.2小降至51.8，略高於市場調查預估中值51.6，連續第六個月保持在榮枯線上方。周日（31日）公布的中國5月官方製造業PMI連續第二個月回落，降至榮枯分界點50.0，為三個月最低，其中新訂單及新出口訂單指數均再陷收縮區。RatingDog創始人姚煜表示，整體來看，5月製造業擴張態勢延續，但步伐有所放緩。通脹壓力的緩解為企業的成本與定價環境帶來了喘息空間，但需求端增長的放緩與外部訂單的收縮仍是需要關注的風險點。

3. 高盛表示，隨著主要股指將於本月下旬進行半年度調整，中國指數樣本定期調整方案預計將引發約480億美元的雙向被動投資資金流動。潛在淨流入的受益者包括華工科技(深:000988)、源杰科技(滬:688498)和華虹公司(滬:688347)。本次樣本調整後，信息技術、通信服務與工業等行業樣本數量及權重普遍上升，A系列指數較傳統寬基指數行業配比更加均衡，新質生產力含量進一步提升，有助於指數發揮服務國家戰略、引導資源配置的作用。

4. 國務院發布《國務院關於對外投資的規定》，自今年7月1日起施行。其中提到，投資者開展對外投資活動，不得出口、使用國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或者未經許可出口、使用國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。不得以跨境派遣技術人員、組織人員赴其他國家（地區）工作、跨境提供技術指導、安排人員跨境培訓等方式向其他國家（地區）轉移國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或者未經許可向其他國家（地區）轉移國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。

5. 英偉達今起一連四天在台北國際會議中心舉辦GTC Taipei 2026。英偉達行政總裁黃仁勳打頭陣，今日上午11時於台北流行音樂中心發表GTC主題演講。黃仁勳於會上宣布推出全球首款專為個人AI代理打造的Windows PC芯片「RTX Spark」，這款芯片由英偉達與聯發科攜手設計，並採用台積電的3納米先進製程打造。英偉達並宣布，已安排宇樹科技為公司出售首個機械人系統NVIDIA Isaac GR00T，該系統將出售予包括史丹福大學等的研究人員。英偉達Isaac GR00T參考人形機器人將於2026年底由宇樹推出。

6. 據《藍鯨新聞》引述知情人士報道，內地智能家電企業追覓科技(Dreame)近期開放直接融資窗口，計劃釋放部分Pre-IPO份額。本輪投前估值或鎖定約700億元，單筆投資最低門檻高達3.5億元，整個融資窗口預計於7月初關閉。據悉，此次整體釋放的份額區間為5%至10%，若按700億元估值計算，對應融資規模約在35億至70億元之間。關於估值，知情人士透露：「700億元為投前估值，最終正式估值需與領投機構共同敲定，當前可視作談判基準。」

7. 華為今日在成都舉行nova 16系列及全場景新品發布會，正式發布面向年輕消費群體的nova 16系列，4個版本16、16z、16Pro、16Ultra根據配置不同，售價介乎2699元至5799元，6月5日上午10時08分開售。nova16系列號稱「nova史上最強數字版」，16、16Pro、16Ultra版本搭載麒麟9010S旗艦芯片和HarmonyOS6.1操作系統，內置nova史上最大7000mAh電池，支持華為100W超級快充，支持北斗衛星消息。16z版本搭載麒麟8020芯片、鴻蒙6.1操作系統，配備6000mAh硅負極大電池，支持100W有線快充。

8. 賽力斯和字節跳動旗下火山引擎深度合作的新汽車品牌據報即將推出。據《藍鯨新聞》今日報道，從知情人士處獲悉，賽力斯全新汽車品牌運營主體賽豆科技的旗下首款車型預計今年內推出，或為跨界車，即介於SUV和轎車之間，並預計將推純電+增程雙動力版本。該車預計將在賽力斯鳳凰工廠生產，工廠目前已處於改線階段；賽豆科技相關車型主要與火山引擎合作車機交互大模型等，雙方會定期交流等，智駕方案預計不會用華為乾崑。

撰文：經濟通中國組

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