陸家嘴論壇｜一文看懂2026陸家嘴論壇重磅金融政策

為期兩天的2026陸家嘴論壇今日開幕，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。國務院副總理何立峰在開幕式上表示，將加強金融監管，推進金融市場和機構健康平穩地發展，並穩步推進金融領域的制度型開放。

何立峰指出，上海匯聚全球金融要素資源，將支持上海先行先試發展離岸金融，加快建設人民幣資產全球配置中心和風險管理中心，提升跨境貿易投資便利化水平。

另外，中國人民銀行、金管總局、中證監、外匯局等金融監管部門一把手出席會議並發表主題演講。具體釋放了哪些金融領域的政策信號？經濟通進行了梳理。

2026陸家嘴論壇今日開幕，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。(AP圖片)

潘功勝：完善短端利率調控機制，增隔夜逆回購操作品種

中國人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，完善短端利率調控機制。在2024年7月設立臨時隔夜正/逆回購工具的基礎上，完善工具使用機制，並將操作利率調整為7天期逆回購操作利率加、減25個基點，區間由70個基點收窄為50個基點。進一步豐富公開市場操作工具箱，適時增加隔夜逆回購操作品種，更好地匹配銀行體系短期的流動性需求。

創設境外央行回購工具(RMB Repo Facility for Foreign and International Monetary Authorities，FIMA RMB Repo)。境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金，都可以用中國國債等高等級債券回購的方式，從人民銀行獲得人民幣流動性，便利境外央行類機構的人民幣流動性管理和人民幣資產配置。隨後，人行網站先後同步落實了上述相關政策細則。

中國人民銀行行長潘功勝表示，完善短端利率調控機制，增隔夜逆回購操作品種。(AP圖片)

潘功勝：創設境外央行回購工具，上海開展離岸人幣外匯交易試點

潘功勝還指出，將授權工行、農行、中行、建行、交行、中信等6家銀行，利用中國外匯交易中心平台在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易。將根據試點情況，進一步推動離岸人民幣外匯交易市場發展。

另外，會同上海市政府和有關部門發布上海國際金融中心發展離岸金融行動方案，在上海率先構建與國際金融中心相匹配的離岸金融體系，穩步試點自貿離岸債、離岸再保險、人民幣離岸交易等業務，逐步豐富離岸金融產品和服務，建立並不斷完善離岸金融制度體系。

《上海國際金融中心發展離岸金融行動方案》正式發佈。(AP圖片)

研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具。當債券等市場出現系統性壓力，正常流動性渠道受阻，機構群體性面臨流動性危機且可能引發系統性風險時，通過互換方式向非銀機構提供緊急流動性。此外，潘功勝宣布，銀行間市場數據報告庫正式掛牌。通過集中收集交易、托管、結算等數據信息，提升對金融市場的穿透監測能力，服務於監管，服務於市場。

吳清：嚴查借科技之名操縱市場，支持推出主動ETF

中證監主席吳清在論壇上表示，會持續提升監管效能和適應性。完善市場准入、持續監管、退出等各環節監管機制。嚴查嚴處借科技之名蹭熱點、炒概念甚至操縱市場，內幕交易等違法違規行為。擴大第五套標準使用範圍至人工智能領域。有序推進深化科創板改革，加大對新型消費和現代服務業的支持力度，更好服務成長型創新創業企業發展。他還表示，要主動擁抱新一輪科技革命和產業革命，持續增強資本市場制度包容性、適應性。

吳清指出，大力支持上市公司併購及再融資。進一步激發併購重組活力，深化再融資改革，支持符合條件的港股上市公司境內上市。抓緊修訂《上市公司證券發行註冊管理辦法》等制度規則。

中證監主席吳清表示，嚴查借科技之名操縱市場，支持推出主動ETF。(AP圖片)

另外，進一步豐富投資產品和工具，包括：支持在滬深交易所推出主動ETF；推出商業不動產REITs試點，4單首批項目18日將在上交所掛牌上市；推出支持中小基金公司規範健康發展的一攬子措施，堅持分類監管、突出特色，在產品布局、業務准入等方面給予適當傾斜，支持中小基金公司差異化發展。會同人民銀行研究推進人民幣外匯期貨試點。支持外資在華新設獨資或合資證券基金期貨機構，鼓勵外資持牌機構參與基金投顧業務擴大試點等。

丁向群：支持新型金融業務在上海先行先試

國家金融監督管理總局局長丁向群在論壇上表示，將健全審慎包容的監管機制，加快完善離岸金融監管制度，支持新型金融業務在上海先行先試，聯合出台加快上海國際再保險中心建設若干舉措，大力推進國際航運保險合作。

另外，將強化監管準則，聚力攻堅，防範發展風險，堅持目標導向、問題導向，堅決守住不發生系統性金融風險底線，有力有序處置中小金融機構風險，支持配合化解房地產、地方政府債務風險。

要加快推動銀監法、保險法修訂出台，有針對性地完善監管規制，不斷增強金融法治以及實踐的適應性。金融監管要恪守監管定位，較真碰硬，嚴監管、強監管，全面強化五大監管，切實做到長牙帶刺。

朱鶴新：將推一攬子增量政策，發放新一批QDII額度

國家外匯管理局局長朱鶴新在論壇上表示，近期將新增推出「一攬子」增量政策，全面改革FDI跨境政策，進一步簡化ODI、外債等匯兌管理，優化外匯貸款、跨境股權激勵等制度，發放新一批QDII額度。

朱鶴新介紹，2025年，中國實際使用外資超1000億美元，其中，高技術產業佔比約1/3，醫療器械、航空航天業利用外資增速分別達42%和23%。2026年一季度末，境外投資者持有境內股票市值約6000億美元，其中，持有信息技術行業市值超過900億美元。

朱鶴新還指出，下一步將進一步從單項業務便利向經營主體便利轉變，對經營穩健、信用優良的主體給予更高便利度。

撰文：經濟通中國組

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