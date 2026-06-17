神州經脈 | 陸家嘴論壇開幕，上海7月舉辦世界人工智能大會，股匯齊升

2026陸家嘴論壇正在上海舉辦，人行、中證監和金管總局等金融監管部門一把手均出席並發表講話。滬綜指小幅收升0.4%，報4108.08點，重回4100點，深成指漲1.31%，創業板指揚1.56%。滬深兩市全日成交3.09萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增270億元或0.9%。板塊再度衝高，整體漲5.3%，玻璃基板、MLCC等硬件概念股升幅靠前。

為期兩天的2026陸家嘴論壇今日上午開幕。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7569，較上個交易日4時30分收盤價升5點子，創2023年2月3日以來逾40個月新高，全日在6.7554至6.7583之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8096，較上個交易日升12點子，較市場預測偏弱約530點。

今日新聞精選

1. 為期兩天的2026陸家嘴論壇今日開幕。國務院副總理何立峰在開幕式上表示，將加強金融監管，推進金融市場和機構健康平穩地發展，並穩步推進金融領域的制度型開放。另外，中國人民銀行、金管總局、中證監、外匯局等金融監管部門一把手出席會議並發表主題演講。人行行長潘功勝表示，將完善短端利率調控機制，優化臨時隔夜正/逆回購工具，適時增加隔夜逆回購操作品種，並研究設立特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具，創設境外央行回購工具。隨後央行網站先後同步落實相關政策細則。人行等多部門並發布上海國際金融中心發展離岸金融行動方案，稱要為「走出去」企業打造安全可靠的「金融避風港」。

2. 據《路透》引述知情人士報道，為了避免與中國之間的緊張局勢升級，美國已暫緩將中國AI初創公司DeepSeek、芯片製造商長鑫科技以及另外100多家被認為構成國家安全風險的企業列入貿易黑名單。上述公司去年經跨部門委員會批準加入美國商務部的實體清單，但商務部遲遲未公布這批名單。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用實體清單等出口管制的工具，遏制打壓中方企業，美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。

3. 國新辦舉行發布會，發布《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書。國家發改委副主任周海兵表示，中國秉持多邊主義和開放包容理念，積極推動人工智能全球治理和國際合作，持續為智能時代全球發展貢獻中國方案。今年7月，中國將在上海舉辦2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議，期待以本次大會為契機，同各方進一步加強國際人工智能合作。

4. 上交所發布《上海證券交易所發行上市審核規則適用指引第10號--人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準》。《指引》遵循科創板第五套上市標準相關要求，結合人工智能大模型領域科技創新實際情況，對明顯技術優勢、階段性成果、取得國家有關部門批準以及市場空間大等四方面作出具體規定。其中，將適用科創板第五套上市標準的階段性成果明確為「在申報時至少有一個大模型產品已完成上線發布並實現規模化應用」。模型上線發布及實現規模化應用是大模型產品商業模式可行、具備商業化落地能力的有力驗證。

5. 高盛發表研究報告指出，中國家庭資產負債表正日益成為宏觀前景的重要變量。隨著房地產這一主要財富載體的影響力逐步減弱，住戶資產與負債的變化已成為左右信心、消費以及資本市場表現的關鍵驅動因素。高盛經濟學家Yuting Yang表示，據測算，中國居民總資產在2023年初見頂，此後持續約六個季度下行，近幾個季度大體穩定在約730萬億元。高盛預計，儲蓄料逐步向更廣泛的金融資產遷移，其中，股票和保險有望成為中期最主要的受益領域。

6. 據《21財經》，每年一度的新財富500創富榜今日發布。榜單顯示，43歲的字節跳動創始人張一鳴繼去年登頂之後，今年以5439億元繼續衛冕。前十中幾乎都是去年的熟悉面孔，且他們的持股市值全部實現正增長。中國宏橋的張波家族，持股市值大幅上漲165%，以1888億元重回前十。至此，百億級企業家已達464位，比去年增加了123位，且已追平2022年的最高紀錄。從創富行業看，受科技引擎與大國紅利影響，芯片、AI、新能源汽車等產業鏈強勢崛起。地域創富格局也進一步分化，廣東、浙江、北京、上海四地上榜人數佔全國六成以上。

7. 微信支付正式發布「AI專屬卡」，用戶可以在與智能體的對話中提出消費需求，體驗從智能推薦到下單支付的自動化消費。目前，微信支付AI專屬卡已接入騰訊桌面辦公效率智能體WorkBuddy，未來將面向更多符合接入規範的智能體平台開放。在安全性方面，AI專屬卡並非通過獲取帳戶密碼等信息直接提款，而是由用戶為AI智能體在微信零錢中單獨開通一張「專屬卡」，並自行將資金轉入其中，AI智能體將在用戶設定的範圍內、經用戶許可後完成購買與消費。此外，AI專屬卡與微信支付主帳戶完全隔離，Agent中的所有消費僅能使用專屬卡餘額。

8. 據內媒報道，在歐洲科技創業博覽會VivaTech期間，阿里雲宣布法國巴黎、馬來西亞柔佛地域正式啟動服務，同時擴建日本東京和墨西哥的數據中心，以滿足AI出海與全球市場激增的Token調用需求。據悉，本輪擴張完成後，阿里雲的全球布局將增加至32個地域、105個可用區。

撰文：經濟通中國組

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