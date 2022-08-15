大灣區金融互通 效果加倍共建繁榮





安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒（左）及安永1華南區金融服務合夥人張秉賢（右）皆認為，大灣區金融與貨幣互通後，對香港必然有更大的益處。



粵港澳大灣區（「大灣區」）的「9+2」城市對金融業需求殷切，且覆蓋面甚廣。普羅大眾需要創新的金融產品及跨境金融產品；而商界對金融服務的要求則拓展至綠色金融和碳排放交易等。安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，香港作為國際金融中心，金融市場已有穩固基礎和架構，以及成熟的條件，可為中國華南區的金融市場發展帶來一些啟發，希望兩地市場更密切的交流，可帶來一加一大於二的效果。





大灣區金融互聯互通不僅高速發展，在廣度、深度方面皆有進展，有很多金融機構加入市場，覆蓋更多元化的產品，而且接觸到的客戶利基正在不斷擴大，從大型集團、企業、高淨值個人到零售投資者等。大灣區的金融互通，涉及到港澳與內地城市之間的多方面跨境合作。去年推出的大灣區跨境理財通，首次允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，安永華南區金融服務合夥人張秉賢認為，這為兩地的投資者提供一個更方便、合法、並受監管機構保障的正式跨境投資渠道，他指：「當中牽涉到科技、貨幣及法律監管等配合，惟有三地合作及監督，才可創出好成績。」目前兩地的銷售人員，在現行牌照的規定之下，不可主動對跨境投資者推銷理財產品。李舜兒認為，繼續深入探討以及優化大灣區執業資格的互認方案，不但可以促進「9+2」城市的人才流通，同時也為大灣區內的投資者提供更準確的產品資訊，幫助行業的融合發展。





聯繫六大領域 拉近十一城市





為幫助客戶把握大灣區發展機遇，安永成立了大灣區業務發展中心，以「六通」及「十一城」的架構，透過其跨地域、跨業務線的靈活及緊密聯繫的大灣區團隊，提供一整套端到端專業服務，實現金融及貨幣、科技及數據、醫療、基建、人才及創業和ESG六個領域的互聯互通。李舜兒表示，「金融通」的地位毋庸置疑，打通後便可借助「金融通」幅射至其他通。例如保險產品互通將有助推進「醫療通」，綠色金融產品互通則有助推進「ESG通」。





香港企業期待大灣區可作為打入中國市場的重要門戶，同時有很多內地機構希望來港發展，下一步是跳進國際市場，但李舜兒指出，香港金融客戶走進大灣區仍非容易。例如很多銀行集團一早在內地設有分行，但正式進駐大灣區時，才發覺跟想像中有很大的落差，必須花大量時間研究如何磨合。李舜兒指：「他們最大的困難是適應內地法規、做生意的規則，以及應付監管機構的實際要求等。」





安永服務大中華區將踏入第55個年頭，於內地及香港有十足的實戰經驗，結合其全球網絡的資源，可幫助粵港澳企業解讀跨境監管及法規架構、申請相關牌照及招聘人才等，反之亦然。香港企業走進大灣區，也需要熟悉內地市場環境，安永能為客戶在各個重點領域中，提供一個最「通」的專家。張秉賢補充，由於每個客戶都有獨特需求，故必須為他們度身訂造全盤計劃，才可結合「9+2」城市的力量，建構理想的跨境營商環境。





安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒剛於7月1日履新，過去曾於安永大中華區多個地點任職，服務多個香港、內地及跨國集團客戶。

資金流通更便利 大增合作機會





李舜兒深信，將來金融政策更為開放時，資本流通就更為順暢，為粵港澳金融機構打開方便之門，並寄望日後可放寬各種理財產品的種類，例如「跨境保險通」，為三地人民帶來更豐富的金融選擇。「中國有龐大的老年人口，對保險產品有巨大需求，而保險通與跨境健康產業連接，將會是實現大灣區發展願景的一大重點。」她期待在大灣區跨境保險領域，將出現市場領導者和行業之間的更多合作項目。



談及資金往來，張秉賢認為電子貨幣將會是全球的趨勢。目前仍在定點試行的數字人民幣一旦全面應用，將為企業及個人帶來更多便利和保障。作為點對點的法定貨幣，電子貨幣的應用不但可加快結算，降低交易成本，其可追溯的特性也有效打擊洗錢。期望日後數字人民幣和數碼港元可跳過第三方平台直接兌換，進一步打通大灣區的資金流動。





李舜兒及張秉賢均擔任不少大灣區內的公職，擔當業界和監管機構間的溝通橋樑。

1. 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

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