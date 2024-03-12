小米汽車月底上市交付股價飆一成，AI手機或成另一催化劑，現價追入仲有水位？

內地智能手機龍頭小米集團(01810)此前投入逾百億人民幣打造新時代智能電動車，集團創辦人兼董事長雷軍今日(12日)終於在微博宣布，本月28日小米SU7正式上市並交付，正式進軍電動車市場，小米近日才獲高盛唱好，予目標價18.1元，今早股價飆近一成，為表現最佳藍籌。另方面，近期關於AI手機的討論引發市場關注，有人預測今年將是「AI手機元年」，可能會成為小米股價另一催化劑，現價追入還有多少水位呢？

（Shutterstock）

小米汽車：SU7本月28日上市並交付 全國門店同步開啟預約



小米汽車宣布，首款汽車SU7將於3月28日正式上市，而且「上市即交付，交付即上量」。小米汽車表示，北京、上海、廣州、深圳等全國29城共59家門店同步開啟預約，在3月25日率先品鑑新車。 小米創辦人兼董事長雷軍亦在微博宣布，將於3月28日舉行小米汽車發布會，稱「這是我們的三年之約」。對於當前新能源車價格戰愈演愈烈，競爭加劇，公司回應稱，已做好了充分的各方面準備。小米汽車的從0到1與小米手機不完全相同，需要做出點更不一樣的東西，最重要的是真正的智慧科技，滿足大眾對小米、對新能源車的真正期待。

而雷軍早前出席兩會期間已預告，會於稍後公布小米汽車上市時間，強調集團已做好準備，不擔心競爭。另內媒《財聯社》日前引述消息指，位於北京王府井東方新天地的小米之家將成為首家小米汽車直營門店，目前門店裝修接近完成，預計4月份正式開業，已可預約試駕小米SU7。

（雷軍微博截圖）



雷軍：目標媲美保時捷及特斯拉 冀15至20年成全球前五車廠





值得一提，去年12月底雷軍在小米汽車技術發布會上表示，小米汽車的目標是媲美保時捷和特斯拉，打造汽車工業新時代的「夢想之車」。雷軍又指，小米汽車將通過15到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商。據此前報道，小米SU7定位C級高性能超跑，小米也發布了3項「硬核」技術，包括小米超級電機、CTB一體化電池技術以及9100噸一體化大壓鑄設備集群系統。

另雷軍在該次發布會上透露，小米汽車的研發投入超過了100億元(人民幣，下同)，而智慧駕駛是小米重點投入的新興賽道，目標在2024年進入行業第一陣營。對於定價，雷軍表示，擁有這樣的配置不可能是9.9萬、14.9萬的定價，「但凡有這種表現和配置的，都得40萬以上！」

Canalys料今年AI手機出貨達6千萬部 小米14 Ultra拍照加入AI大模型





另方面，2024年儼然成了AI手機元年，先是韓國手機品牌三星(Samsung)1月底推出S24系列，展示AI功能，接著於2月底舉行的世界移動通訊大會(MWC)，包括小米、榮耀、OPPO等內地手機大廠爭相推出附有AI功能的手機新品，其中小米秀出小米14 Ultra，搭載了全新的「全明星」四鏡頭，並加入小米首個 AI大模型計算攝影平台「Xiaomi AISP」，透過AI大模型進行光學、影像調整、色彩與人像AI的演算。



據Canalys預測，2024年出貨的手機約有5%會支援AI，以2023年手機全球出貨量12億部推算，估約有6000萬部AI手機出貨，2027年AI手機滲透率將提升到全球手機銷售的45%。Counterpoint更預測，2024年生成式AI手機出貨量初估將超過一億部。







高盛：推首款電動車為市場提供重估窗口 予目標價18.1元

另高盛近日發表研報指，小米的收入和手機出貨量有望於今年持續復甦，這受益於庫存補貨的恢復和中國以外市場的出貨增長，小米核心業務能夠持續擴大利潤率。小米核心業務的估值有獲重新評級的潛力，隨著出貨量增長勢頭的加強，市盈率或能從13倍上升到15至20倍。

高盛又認為，小米推出首款智能電動車將為市場提供一個重新評估小米的窗口。從長遠來看，相信小米的強勁財務狀況，軟硬件、智能手機、人工智能物聯網和汽車之間強大的整合能力，及具規模和深度參與電動車供應鏈而帶來的成本優勢，將可能增加其在電動汽車領域的成功機會，予「買入」評級，目標價18.1元。

黃瑋傑：AI手機更值得憧憬 若企穩14.3元上望15.5元



（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米股價已整固3個月，去年11月最高升至16.98元，升不穿17元後回落，最低今年2月初跌至11.84元，由高位計差不多調整了三成，無論調整時間及幅度都相當足夠，相信今次重拾升勢機會大，但料未必與推出新車有關，因現時車企之間競爭很大，反而AI手機更值得憧憬。今年市場料開始炒作AI PC及AI手機，AI手機推出將帶動換機潮，利好手機製造商，可以留意有否這方面消息。小米若能突破並企穩100天線約14.3元，下一目標可看15.5元。

小米半日升9.55%收報14.68元，連升3日，累升14.69%，成交19.49億元。其他科技股亦普遍造好，其中京東(09618)升6.24%報104.7元，騰訊(00700)升3.16%報287.4元，阿里巴巴(09988)升1.58%報73.95元，美團(03690)升2.19%報91.15元，百度(09888)升2.72%報100.2元，惟網易(09999)跌0.12%報168.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

其他小米相關新聞：

《Ａ股焦點》小米汽車終上市，概念股乘勢揚，中捷精工升14%

小米SU7即將發布，稱對新能源車價格戰已作好充份準備

《外資精點》大和:百度AI商業潛力備受關注，升目標至153元

雷軍：3月28日正式發布小米汽車

《Ａ股焦點》李雲澤預告乘用車貸款首付比有望降，北汽藍谷漲4%

《汽車新勢力》小米汽車宣布SU7於3月28日正式上市並交付

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解