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一周部署 | 美聯儲減息料無意外，人行或趁政策會議後降準

15/12/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美聯儲減息板上釘釘

 

　　美聯儲正式進入靜默期，市場已充分消化了即將減息的預期。根據期貨利率市場數據，美聯儲減息25基點的可能性幾乎達到100%。然而，這也意味著市場反應已提前體現，除非美聯儲選擇不減息或意外減息50基點，否則對資本市場的短期影響可能有限。投資者目前更多選擇觀望後市，準備在年底逐步收倉，迎接新一年的到來。

 

人行迎來政策窗口

 

　　隨著內地政治局會議和中央經濟工作會議陸續結束，人民銀行將迎來新一輪政策窗口，花旗更預測人行近期或將進行降準操作，另外，人行接下來將續做MLF，以及公布最新的LPR利率。市場認為內地進一步政策減息的機會仍然不高，因目前仍處於政策觀察期，特別是需考量特朗普即將上任後對華打壓政策的壓力。然而人行降準空間依然充足，這將為內地流動性提供支持，同時為後續政策調整預留更多彈性。

 

中國公布三駕馬車經濟數據

 

　　上面提到中國處於政策觀察期，觀察指標自然離不開中國將公布的最新「三駕馬車」經濟數據，涵蓋生產、投資和消費三大領域。市場普遍預期，受11月「救市」熱度逐漸消退影響，數據增幅可能適度放緩，這也反映出內地經濟復甦的不均衡。與此同時，重磅經濟數據將成為外界評估中國全年經濟增長是否能保5%的重要依據，若數據不及預期，市場可能進一步增加對明年政策刺激力度的預期。

 

日央或加息

 

　　相比起其他央行議息，市場更關注日本央行本月會否加息。此前部分央行官員表態對加息持開放態度，令市場對日央加息25基點的預期升溫。然而，美聯儲勢必減息和日本製造業信心的改善，一定程度上削弱了其加息的緊迫性。特別一提的是，日本企業薪酬增長是日央加息的重要理據，但有調查指日本小企業已將較大比例的利潤用於支付工資，未來進一步加薪的空間有限，這可能成為日央內部爭議的關鍵點。

 

內地提振消費擴至電子產品

 

　　江西省最近推出針對手機和平板電腦的專項補貼政策，補貼力度高達15%，成為內地第三個實施此類政策的省份，摩根士丹利在研究報告中指出，該政策可能在其他省份迅速推廣。促消費措施已從新能源汽車和家電擴展至電子產品領域。手機零件相關股出現顯著漲幅，反映出市場的正面預期。投資者應密切關注類似政策在其他省份的普及速度，相應板塊有望迎來投資機遇。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

 

一周部署 |

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

連敬涵：內地政策憧憬告一段落 恒指下周繼續悶局？

 

 

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