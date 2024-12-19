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回顧展望－共渡時艱 | 零售短期未復常，學者倡拓國際性盛事

19/12/2024

回顧展望－共渡時艱 | 零售短期未復常，學者倡拓國際性盛事

 

　　就零售銷售貨值佔本地生產總值約兩成比例而言，本港零售不振對經濟影響顯著。及至今年首10個月，零售銷售貨值約3122.9億元，按年跌7%。就算估算今年11、12月均達363億元零售銷售貨值，即以過去3年12月最高數值估算，總計全年仍未曾回復至2018、19年4000億元水平。

 

年內力推盛事經濟，重啟一簽多行

 

　　零售銷售貨值統計範圍包括本地消費者及訪港旅客，於是私人消費開支及旅遊業就成為零售表現側面引證。不過，過去兩季私人消費開支均告下跌。對外而言，年內政府積極推出不同「概念」去刺激市民與旅客消費，繼於去年9月開展「香港夜繽紛」推動夜市，今年年初更一改口號升級為「18區日夜都繽紛」，活動包攬打卡位、各式各樣市集、無人機表演等。政府亦於年初成立跨部門「盛事統籌協調組」，力谷盛事經濟，惟有報道統計年初至11月217項盛事中，略含「水分」，部分規模小、經濟效益受限。

 

　　另一方面，為進一步吸納內地旅客，首先自2007年後，分別於今年3月、5月對內地城市開放「個人遊」計劃，所新增的10個城市大多位處內陸，計劃目前已在內地59個城市推行，涵蓋全國所有省會城市。前任文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，於今年第三季，該10個城市的訪港旅客超過14.3萬人，按年上升約16.3%。其次，時隔9年，於今年12月恢復及擴展深圳「一簽多行」安排，政府發言人指出，合資格獲簽注的深圳居民將增至過千萬名。「一簽多行」於2009年首推，但由於衍生水貨客問題，遂2015年改為「一周一行」。

 

文體旅局突換馬，本地零售受制多重結構問題

 

　　政府內外出招刺激旅業，以拉動零售銷售及整體經濟，偏偏上行卻未能下效，特首李家超於10月發表新一份《施政報告》時就點名楊潤雄，促交《文藝創意產業發展藍圖》。不出2個月，於12月5日，楊潤雄就根據行政長官李家超建議，被國務院免去其文化體育及旅遊局局長一職，由羅淑佩接任，首任文體旅局長任期白駒過隙。縱觀楊潤雄在位期間，被形容為「甩轆」不為過，包括MIRROR演唱會有大型屏幕下墮而導致舞蹈員嚴重受傷、郵輪碼頭交通配套不足、美斯訪港失場、無人機表現多次未能舉行等。

 

　　歸根究底，零售與市民生活、旅業意息息相關之餘，亦對息口、匯率敏感。市場普遍認為本港零售業面對樽頸，如內地經濟不景氣，高利率加上強港元，促使港人北上消費；內部股市、樓市不景氣，負資產宗數上升亦影響消費意欲；內地或外來旅客購奢侈品比例減少，且消費模式由門店改變為以網購為主，恰巧內地配電商平台大舉攻港宣傳及開展業務，零售業不免與經濟一同受到顯著衝擊。

 

　　因此，若說明年零售回升，相信要在前加上「祝福」兩字，皆因機構不甚樂觀，僅有低單位數增幅。總商會估算來年零售銷售料增長2%，較今年預測下跌6.9%好轉。總商會經濟師馮凱盈指出，零售數據可見開始回穩，展望明年會有全運會等大型活動，吸引旅客訪港，而面對市民外遊或北上消費的結構性轉變，她指業界有應對措施，因此料明年零售市況回升。不過，零售業人力未及回復，加上港人北上消費趨勢的結構性轉變，零售數字短期內未可「復常」，但現時政府已採取措施吸引旅客，預期之後數年數字會繼續向上，現階段持回穩觀望態度。

 

學者:啟德體育園5萬座位，起碼多了一個適當場合舉辦活動

 

　　浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受《經濟通》訪問時形容，本港零售正處於「融合」階段，主要是中、港融合。其中，較多非理性消費、消費額較高的的年輕人離港消費，令本地消費額會減少；內地網購、嚴打水貨、較以往更容易購入奢侈品等因素，亦減低了內地居民來香港購物意義。

 

　　細分零售銷貨價值，麥萃才指出，本地消費約佔八、九成，遊客消費則約佔一成多，而現時訪港旅客人次尚未回復至2018年水平；整體的人均消費金額，不論過夜、非過夜客，皆有不同程度下跌。據政府統計處數字顯示，就算去年疫後復常與經濟反彈下，訪港旅客錄得約3400萬人，仍顯著低於2018、19年分別6515萬、5591萬人水平；去年過夜旅客及不過夜旅客消費開支分別約1191、222億元，較2019年分別下跌14%、65%。但值得留意的是，旅遊業的增加價值佔本地生產總值的百分比由前年的0.4%上升至2.6%，或許歸因於政府近年力推盛事。

 

　　麥萃才相信，政府會繼續大力推動盛事經濟，除本地市民參與以外，海外旅客來港參與盛事亦有助服務業輸出，且內部不需動用大量資源，「是別人帶著錢進來香港消費」。他亦指出，特定盛事最好是國際性盛事，亦可吸引高端，例如高消費的過夜旅客，例如演唱會，通常於晚上開場，至晚上11時許散場，觀眾亦可能選擇在港宵夜及留宿，整體上要視乎「搞的盛事有多『盛事』」。

 

　　啟德體育園現正如火如荼進行測試賽，料於明年首季開幕，麥萃才指出，體育園一定會利好盛事經濟，因為相較以往紅磡體育館、亞博只能容納1萬至2萬多名觀眾，體育園可容納5萬名觀眾，起碼多了一個適當場合舉辦活動，由於國際性的演唱會要收支平衡，最低限度要數萬個座位場地才有利可圖，亦有利贊助商將品牌折射至國際。

 

　　對於近期文化體育及旅遊局局長人事調動，會否影響整體香港旅遊業，甚至零售業轉型，麥萃才則認為不會有所影響，因為政府有既定政策，整體支援香港經濟方向仍是一致，僅換馬後，可能會有些微調。他認為，新任局長曾任職旅遊事務副專員，相信亦對於旅遊業發展有一定優勢。

 

長途客上升會利好零售

 

　　雖然預期對外旅遊業GDP佔比上升，但麥萃才不預期有顯著升幅。而內部面對零售業轉型，例如市民消費模式網購習慣與環球產業鏈的改變，麥萃才反問，以往零售集中銷售方式是否需要改變，香港或許可以透過將公司「出海」，讓本地銷售變為國際性銷售。此外，他亦建議內部考慮發展本土紀念品產業等。麥萃才指出，本港零售整體基本面，例如日常消費穩定，僅奢侈品變動較大，加上機場「三跑」開通，有利長途客量上升，一旦運力恢復後，對本港零售將有正面幫助。

 

撰文：經濟通通訊社記者許英略

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