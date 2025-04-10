預算案 | 黃俊碩：立法會議員如何審議財政預算案

《金碩良言》立法會在審議及制定法律、監察特區政府日常施政之餘，審批特區政府的開支、確保公帑用得其所，亦屬立法會議員的憲制責任。除了在立法會財務委員會審批政府提出的新增開支要求，審議由財政司司長在每個財政年度提出的《財政預算案》，更是議員們每年度審批政府開支的重要工作之一。

財政司司長在每年2月底發表新一年度的《財政預算案》之後，立法會議員們就會馬不停蹄就《財政預算案》中提出的政策措施、政府各部門及資助機構的開支預算，在一個星期內向立法會秘書處提交大量書面跟進問題，即是俗稱的「Budget Q」，要求政府當局作出初步的書面回覆，以備在4月初立法會舉行有關審議《財政預算案》的「特別財委會」之用。今年立法會議員合共提出3890條「Budget Q」，而根據有關規定，政府會在舉行「特別財委會」之前，就最少3300條「Budget Q」作出書面回覆。

由本周一開始，立法會連開5日「特別財委會」，就《財政預算案》進行馬拉松式審議。（資料圖片）

踏入本周一（7日），立法會舉行一連5日的「特別財委會」，開展對《財政預算案》的馬拉松式審議工作。「特別財委會」會按不同政策範疇分開八次會議，每次會議歷時超過3小時以上。會上，各位議員均會按照「Budget Q」內的政府回覆，作出針對性質詢，務求令有關當局詳盡交代政策措施的成效，以及各部門開支預算是否合理，從而有效監督公帑是否用得其所。

由於特區政府接連出現巨額財赤，其中，2024/25財政年度的財赤為872億元，而2025/26財政年度的財赤預計為670億元，因此，在今年「Budget Q」及「特別財委會」的跟進質詢方面，議員們的著重點由過往偏向跟進《財政預算案》所推出政策措施的成效，改為集中跟進各政府部門及資助機構的開支預算是否合理，以及有否進一步提升行政效率及削減開支的空間。其中，在第一次「特別財委會」會議中，不少議員向審計署追問如何協助各政府部門節省行政開支，這反映出議員由過去傾向審視《財政預算案》的政策成效，轉為以「衡工量值」的角度審議《財政預算案》。

毫無疑問，削減財赤作為新一年度《財政預算案》和特區政府最重要及關鍵的工作，如何有效提升政府行政效率、減省行政開支，亦成為議員們審批《財政預算案》的最重要準則。筆者作為會計界的議會代表，定必會以務實及專業的角度審議《財政預算案》，務求令特區政府各部門做到「應使則使、應慳則慳」，確保公帑用得其所，使特區政府早日擺脫財赤。

立法會會計界議員 黃俊碩

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