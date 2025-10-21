  • 會員
「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項

21/10/2025

　　本港具領導地位的財經資訊平台——經濟通繼往開來，與協辦機構香港數碼港連續第四年舉辦「智慧生活夥伴大獎」，並於今日在數碼港三座E區三樓會議廳舉行頒獎典禮，共頒發40個獎項。主辦機構很榮幸邀請到創新科技及工業局副局長張曼莉為大會題辭「廣凝智慧　博匯群英」，並撥冗出席及主禮頒獎典禮，恭賀「2025智慧生活夥伴大獎」成功舉辦，以示對大會及業界的支持。

 

「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項

 

　　當前，數碼科技已成為推動個人與企業實踐可持續生活方式的關鍵力量。企業透過提供透明資訊與創新服務，鼓勵消費者採納綠色生活，從行動到觀念逐步培養可持續的文化。隨著數碼化與可持續性成為新常態，智能科技日益融入日常，成為現代生活不可或缺的一環。今年大會以「智能城市的AI與數字轉型（AI & Digital Transformation in Smart Cities）」為主題，緊扣本地與全球發展趨勢。在香港，人工智能正深刻改變城市運作，加速智慧城市轉型。

 

　　作為國際金融與創新樞紐，香港運用AI優化交通管理與公共安全，讓城市營運更高效有序。以數據分析為例，決策者能精準疏導車流、緩解擁堵，提升市民出行體驗；同時，智能交通信號系統與能源管理等基礎設施持續升級，提供更即時便利的服務。然而，隨著技術廣泛落地，數據私隱與資安風險不容忽視；尤其對中小企而言，技術投資與人才儲備仍是數碼轉型的門檻。只有正視並克服這些挑戰，香港方能進一步鞏固其在全球智慧城市版圖中的領先地位，為市民打造更安全、可持續且宜居的城市環境。

 

　　「2025智慧生活夥伴大獎」旨在表彰及推廣致力將香港打造為智慧城市的優秀企業或組織，進一步提升社會競爭力，並加強公眾對數字化的認知。在此，特別承蒙來自創新科技及零售科技業界領袖組成的專業評審團，他們根據以下六項評分準則進行甄選：創新與創意、功能與人體工學、品質、裨益及影響、市場潛力／表現，以及生態兼容性及其對環境及／或生態的潛在影響。透過他們的專業評審，才能夠遴選出相關傑出企業，為推動香港的智慧城市發展作出貢獻。

 

「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項

 

　　評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明聯同由10位業界翹楚組成的專業評審團。橫跨12大類別，共頒發40個獎項給各專業領域中有傑出表現的企業，以肯定他們在智慧城市發展方面的成就。數碼科技的應用為企業和消費者搭建了一座通往可持續未來的橋樑。希望企業能充分利用這些工具，持續推動可持續生活的普及與實踐。

 

　　「2025智慧生活夥伴大獎」得以順利舉辦，衷心感謝各界的熱烈支持與專業協助，使本次活動得以圓滿成功，當中包括協辦機構香港數碼港；策略夥伴智慧城市聯盟；以及朝暮顧問有限公司、環社治學院、香港工業總會、大灣區碳中和協會、香港貨品編碼協會、粵港澳大灣區經貿協會、香港應用科技研究院、香港產業製造協會、香港物聯網聯盟、香港生產力促進局、香港零售科技商會、香港智慧餐飲協會、物流及供應鏈多元技術研發中心、翺寶科創有限公司、科培網絡以及雲端與流動運算專業人士協會等機構作為支持機構；另外，亦特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師擔任大會之法律顧問。

 

「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項

 

「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項

「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮，共頒發40個獎項

 

