  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 習特今早十時南韓釜山會晤，美聯儲局如期減息四分一厘，比亞迪今日業績

30/10/2025

要聞盤點

 

1、儘管聯儲局一如預期減息0.25厘，但主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，拖累美股三大指數周三(29日)收市表現分化，盤中三大指數均觸及即市新高，惟後勁不繼，最終僅納指錄得升幅。道道指收市跌73.72點，或0.15%，報47632.65點；標普500指數跌0.17點，報6890.72點；納指升130.98點，或0.55%，報23958.47點。國金龍指數跌3點。日經期貨截至上午7時40分升5點。

 

2、中美元首將於今日上午在韓國釜山會晤，美國總統特朗普或降低對華芬太尼關稅，並與國家主席習近平討論英偉達晶片等問題。特朗普表示，相信美國「將與中國達成協議」

 

3、聯儲局連續第二個月降息25基點，理事米蘭及堪薩斯城聯儲行長提出異議。主席鮑威爾稱12月降息遠無定論，債市押注減少。

 

4、聯儲局將於12月1日起停止縮表，抵押貸款支持證券到期資金將再投資於國庫券。

 

5、七國集團計劃成立關鍵礦產生產聯盟，並於周五公布正式協議，抗衡中國在礦產領域的主導地位。

 

6、由中國國務院國資委發起，委託中國國新設立和管理的央企戰略性新興產業基金啟動，首期規模510億元人民幣，重點支持人工智能、航空航天、高端裝備等未來產業。

 

7、為推動《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，北京證監局等多部門聯合出台《北京市推動中長期資金入市實施意見》。

 

8、英偉達股價收市大漲2.99%，市值突破5萬億美元，成為全球首家達此里程碑的企業，超越印度、日本及德國GDP。

 

9、Alphabet盤後一度漲逾7%，純利大升41%，遠超預期。卡特彼勒季度業績超預期，受數據中心發電設備需求強勁推動。

 

10、Meta預計2026年總支出大幅增加，微軟數據中心支出激增導致市場擔憂人工智能基礎設施成本高昂，資本支出為349億美元，按年急增74.5%。兩公司盤後股價均下挫。

 

11、日本央行周四將公布利率決定，料按兵不動，但美國財長貝森特呼籲賦予央行應對通脹空間，12月加息預期升高。

 

開市Go | 習特今早十時南韓釜山會晤，美聯儲局如期減息四分一厘，比亞迪今日業績

 

開市Go | 習特今早十時南韓釜山會晤，美聯儲局如期減息四分一厘，比亞迪今日業績

 

開市Go | 習特今早十時南韓釜山會晤，美聯儲局如期減息四分一厘，比亞迪今日業績

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03639

億達中國

0.051

異動股

01332

透雲生物

0.126

異動股

00836

華潤電力

18.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03639 億達中國
  • 0.051
  • 01332 透雲生物
  • 0.126
  • 00836 華潤電力
  • 18.750
  • 02828 恒生中國企業
  • 95.440
  • 00522 ASMPT
  • 83.850
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 83.150
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.740
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 574.500
  • 目標︰$614.00
  • 02359 藥明康德
  • 108.500
  • 目標︰$132.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.430
  • 目標︰--
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00981 中芯國際
  • 79.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.650
報章貼士
  • 03988 中國銀行
  • 4.450
  • 目標︰$5.50
  • 02318 中國平安
  • 57.100
  • 目標︰$64.00
  • 01801 信達生物
  • 80.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/10/2025 16:40  《盤後部署》本港減息幅度小恒指反覆收跌，樓價租金齊升新地跌後料有支持

30/10/2025 16:35  恒指全日升轉跌63點收報26282，地產股跟隨最優惠利率走勢下跌

30/10/2025 16:39  中海油(00883)第三季少賺12%至324.4億人幣

30/10/2025 15:39  【關稅戰】美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年

30/10/2025 15:31  【關稅戰】美方出口管制50%穿透性規則，中方稀土出口管制，齊暫停實施一年

30/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５８億元，買中移動沽阿里

30/10/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾一成

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣進行自動駕駛車跨區測試，年內四度擴區新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國減息 | 本港三大發鈔行下調最優惠利率八分一厘，經絡稱港P重回加息周期前水平新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美國減息 | 一文看清大行對於美國減息看法(不斷更新)新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

上金鎊了
人氣文章

玩樂 What’s On

咖啡界盛事「PMQ Coffee Agenda」10月31日起一連三日舉行！專訪新生代「Gen C」咖啡師Penny Pang
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

臉型五官美學分析｜掌握「幼態化」與「平衡感」 、 3招發揮輪廓優點
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性親密不一定要在床上！從接吻到親暱，皮膚才是最大的性器官
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當出軌成為情感需要：總有人會低估感情拉力，同時又高估自己的定力
人氣文章

港女講男．妮洛

是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
個人化創意花藝，療癒離別之痛 殯葬花選須知
人氣文章
乳癌｜廿多歲港媽患乳癌為3歲兒拒切全乳，醫生拆解新式乳房保留術、適用條件須知
人氣文章
乳癌 │ 早期乳癌不痛不癢難察覺，醫生揭1徵兆最危險，6類高危族致癌率達70%新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2025 17:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/10/2025
百度蘿蔔快跑獲批在啟德及九龍灣進行自動駕駛車跨區測試，年內四度擴區
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處