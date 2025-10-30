開市Go | 習特今早十時南韓釜山會晤，美聯儲局如期減息四分一厘，比亞迪今日業績

要聞盤點

1、儘管聯儲局一如預期減息0.25厘，但主席鮑威爾言論審慎，加上內部官員對利率路徑現嚴重分歧，市場前景未明，拖累美股三大指數周三(29日)收市表現分化，盤中三大指數均觸及即市新高，惟後勁不繼，最終僅納指錄得升幅。道道指收市跌73.72點，或0.15%，報47632.65點；標普500指數跌0.17點，報6890.72點；納指升130.98點，或0.55%，報23958.47點。國金龍指數跌3點。日經期貨截至上午7時40分升5點。

2、中美元首將於今日上午在韓國釜山會晤，美國總統特朗普或降低對華芬太尼關稅，並與國家主席習近平討論英偉達晶片等問題。特朗普表示，相信美國「將與中國達成協議」

3、聯儲局連續第二個月降息25基點，理事米蘭及堪薩斯城聯儲行長提出異議。主席鮑威爾稱12月降息遠無定論，債市押注減少。

4、聯儲局將於12月1日起停止縮表，抵押貸款支持證券到期資金將再投資於國庫券。

5、七國集團計劃成立關鍵礦產生產聯盟，並於周五公布正式協議，抗衡中國在礦產領域的主導地位。

6、由中國國務院國資委發起，委託中國國新設立和管理的央企戰略性新興產業基金啟動，首期規模510億元人民幣，重點支持人工智能、航空航天、高端裝備等未來產業。

7、為推動《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，北京證監局等多部門聯合出台《北京市推動中長期資金入市實施意見》。

8、英偉達股價收市大漲2.99%，市值突破5萬億美元，成為全球首家達此里程碑的企業，超越印度、日本及德國GDP。

9、Alphabet盤後一度漲逾7%，純利大升41%，遠超預期。卡特彼勒季度業績超預期，受數據中心發電設備需求強勁推動。

10、Meta預計2026年總支出大幅增加，微軟數據中心支出激增導致市場擔憂人工智能基礎設施成本高昂，資本支出為349億美元，按年急增74.5%。兩公司盤後股價均下挫。

11、日本央行周四將公布利率決定，料按兵不動，但美國財長貝森特呼籲賦予央行應對通脹空間，12月加息預期升高。

