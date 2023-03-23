騰訊業績對辦增派息大行紛升目標 股價再飆逾半成應如何部署？

騰訊(00700)昨日(22日)收市後公布業績，雖然去年少賺16%，上季經調整純利增19%也略遜預期，但廣告收入連跌四季後上季首度回升，遊戲行業亦正穩步復甦，且派息增50%，績後獲多間大行上調目標價，其中花旗最牛看520元，今日(23日)承接前兩日升勢再飆逾半成，往後應如何部署？

(截自騰訊官網媒體資料庫)

去年少賺16%派息增50% 上季經調整純利增19%



騰訊去年純利為1882.43人民幣，按年跌16.3%；派末期股息2.4港元，按年增50%。按非國際財務報告準則計，全年盈利為1156.49億人民幣，按年跌6.6%。收入5545.52億人民幣，按年跌1%。全年增值服務業務收入按年跌1%至2876億人民幣，當中本土市場遊戲收入按年跌4%至1239億人民幣，這是由於未成年人保護措施實施以及較少新遊戲發布，行業經歷了一段調整期；國際市場遊戲收入則增3%至468億人民幣。網絡廣告業務收入按年下降7%至827億人民幣，社交及其他廣告收入下降4%至720億人民幣，媒體廣告收入下降20%至107億人民幣，金融科技及企業服務業務收入增3%至1771億人民幣。



單計第四季，集團純利達1062.68億人民幣，按年升11.9%；非國際財務報告準則純利297.11億人民幣，按年增長19.4%，略遜預期。增值服務收入按年下降2%至704億人民幣，當中本土市場遊戲收入下降6%至279億人民幣，國際市場遊戲收入增長5%至139億人民幣。網絡廣告收入按年增長15%至247億人民幣，得益於視頻號及小程序廣告的強勁需求以及移動廣告聯盟復甦。金融科技及企業服務業務收入為472.44億人民幣，按年跌1.5%。

騰訊：遊戲行業正穩步復甦 AI是未來增長擴大器

騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，去年遊戲行業經歷了較困難的轉型期，但今年整個行業正穩步復甦，未成年人保護措施落實後行業正往更健康和可持續的方向發展，而隨著版號恢復發放以及線上線下消費復甦，料行業將迎來較好機會。騰訊遊戲業務的流水於去年第四季開始錄得上漲，而今年第一季整個遊戲流水也有較好增長，隨著集團在去年底取得版號，今年將發布一系列新作。

劉熾平又形容，人工智能(AI)是騰訊未來增長的「擴大器」，集團在AI技術已有長期經驗，並應用於廣告、遊戲、短視頻、零計算等業務，近期基礎模型上也迎來突破。騰訊正開發自己的技術模型，計劃逐步在後端(back-end)投入應用，以提升旗下產品的營運效率以及市場化程度，相信騰訊在整體AI價值鏈中具有優勢。



主席兼首席執行官馬化騰表示，降本增效為集團長期習慣，未來將更聚焦於核心業務，並會將更多的人力和資源投入到新且有效的領域上，而非進行重複性的紅海競爭「消耗戰」。集團亦不斷思考如何發揮自身的優勢響應國家號召，以促進數字經濟和實體經濟的高質量發展。





花旗：未來幾季有望更強勁增長 目標價升至520元

花旗發表研究報告指，儘管騰訊去年第四季充滿挑戰，但去年趨勢有所好轉，利潤按年錄19%增長及具健康的成本結構。而今年隨著重新開放後中國宏觀環境的逐步改善、監管政策的正常化以及遊戲業務復甦等多重增長動力，騰訊有望在未來幾個季度實現更強勁和可持續的增長前景。另管理層對內地消費趨勢也持樂觀態度，並將戰略性地投資於國內初創企業，亦把基礎模型和生成人工智能進步方面的突破視為增長機會，當準備就緒後將推出聊天機器人服務或併入微信及QQ，目標價由496元上調4.8%至520元，重申「買入」評級。



高盛指，騰訊去年第四季收入及線上廣告收入增長優於該行預期，受益於有利的收入結構和持續的成本控制，預計今年或會繼續幫助帶動公司利潤率。騰訊又將受惠廣告復甦，而今年淨利潤增長加速的可見度將較高，其利潤增長業務的收入貢獻將增加，自去年下半年以來實施的成本控制措施將帶來持久效益，目標價由434元上調至447元，維持「買入」評級。

摩通：現價為長期投資入市機會 美銀：將重振收入增長

摩通則予騰訊「增持」評級，目標價由410元調升約4.9%至430元，指騰訊現時股價為2023年預測市盈率的20倍，為長期投資者提供良好的入市機會。騰訊的本地數碼娛樂業務將無可避免地成熟且增長放緩，預料騰訊的金融科技、雲、廣告和國際遊戲等長期增長動力，將帶動未來5年收入錄逾10%、純利錄20%的年複合增長率。預期騰訊的長期增長動力的盈利貢獻將由去年的40%提升至2027年的70%。騰訊去年約40%的收入來自網上廣告和金融科技業務，預料中國重新開放將帶動相關業務在今年強勁復甦。此外，視頻號的變現將加快騰訊在今明兩年於中國網上廣告市場中獲取份額。

美銀證券料騰訊將重振收入增長並擴大多個業務線的利潤率。在重新開放和宏觀復甦帶來的有利環境下，年初至今的日均商業支付量已經按年反彈雙位數。監管環境亦趨於常態化，管理層對廣告商情緒謹慎樂觀。另最近主要遊戲趨勢良好，預計新遊戲的推出將為集團增加上行空間。公司管理層又預期生成人工智能將成為業務的長期增長動力，重申「買入」評級，目標價由474元升至496元。



海通國際亦料騰訊今年業務可重新加速，今年首季經調整盈利可按年升46%至373億人民幣，今年經調整盈利可按年升36%至1570億人民幣，重申「優於大市」評級及目標價487元。中金維持騰訊「跑贏行業」評級，目標價475元，指宏觀復甦背景下今年首季利潤端同比增速將優於上季；展望全年，騰訊體系中遊戲、廣告、支付等確定性較強的高毛利業務將持續助力利潤端的增長。大摩亦維持騰訊「增持」評級及450元目標價；富瑞則將目標價由456元升至460元，維持「買入」評級；中銀國際將目標價由361.87元升至402元，維持「買入」評級。



林家亨：短線料可持續反彈 惟升至369元不妨先食胡

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指騰訊業績略好過市場預期，去年收入比上一年增加，但其大股東仍揸重貨，趁股價升至高位就不斷沽售，此為一大中長線隱憂，短線則料可受惠業績持續反彈。而在內地經濟復常下，料騰訊今年業績會進一步好轉，作為龍頭網絡廣告業務會愈趨穩固，其他業務即使有倒退幅度也很小。至於內地對未成年玩家的「限玩令」是國家政策，應不會撤銷，但遊戲手機收益只佔騰訊收入一部分，當中更只有逾1%來自未成年玩家，對整體收入影響不大。

林家亨又指，派息能證明公司賺的是「真錢」，故騰訊增加派息應受投資者歡迎，而派京東(09618)及美團(03690)股票作股息，沽出後也是實錢，如所派股票股價上升，派息更比預期多，派息增加亦反映未來業務收益趨向穩定。股價方面，雖可因應業績上升，但動力受制保歷加通道頂線約369元，若有貨升至該處不妨先食胡，而保歷加通道底線暫處約330元，若跌穿可再買入。

騰訊半日升5.59%收報366.6元，連升3日，累升9.5%，成交81.04億元。其他科技股亦普遍上升，阿里(09988)升1.81%報84.35元，京東升0.46%報153.6元，美團升1.46%報132.2元，百度(09888)升0.34%報147.3元，網易(09999)升1.64%報136.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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