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《午市前瞻》市況改善可部署油股等中特估 港交所領展可入手

01/06/2023

　　恒生指數半日收報18383，升149點或0.82%，主板成交757.12億元。恒生中國企業指數報6220，升56點或0.92%。恒生科技指數報3698，升71點或1.97%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報320.8元，升10.2元或3.28%，成交44.69億元;阿里巴巴-SW收報78.85元，升0.95元或1.22%，成交37.47億元;美團收報115.8元，升5.6元或5.08%，成交28.71億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(港交所網頁截圖)

 

李偉傑：美匯回至103.5有利港股

 

　　港股渡過「五窮月」後，六月首個交易日一洗頹風，受美國眾議院通過暫停債務上限法案帶動，恒指輕微低開後倒升，科技股領彈下最多升超過200點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，除美債上限法案獲眾院通過外，內地5月財新製造業PMI重返50以上亦好過市場預期，進一步支撐港股反彈。


　　不過他提到，短線不宜過分樂觀，始終市場早前氣氛向淡，恢復程度有待觀察，但仍可趁機吼入早前正在觀察的股份。當中不少中特估概念股回調，目前亦可以開始入手，例如油股。


　　大市方面，李偉傑指上日恒指亦曾跌近18000大關，故18000未必非常「硬淨」，料較大支持水平會在17700水平。此外，有美國聯儲局官員放風或於6月暫停加息，美元或因而受影響，若美匯因此而回落至103.5附近，將有望進一步提升港股吸引力。

 

領展45元附近可部署

 

　　市況有改善跡象，港交所(00388)今日表現理想，上午曾升近3%逼近10天線。李偉傑指股價今日為超賣後反彈，加上大市回升，投資期望轉趨樂觀帶動今早回升。但港交所今日於10天線前有回吐壓力，料需依賴大市氣氛進一步轉好才能帶動股價，包括雙櫃檯成交活躍，以及大市日均成交重回1000億至1100億元水平。


　　另外，領展(00823)公布業績後股價受壓，但於45元略見支持，李偉傑指近期股份績後都有回吐壓力，領展昨日低見44.35元已接近供股價44.2元，全年可分派收入下跌主要因為供股影響，業績整體不算太差。目前股價已回落至供股價附近，投資吸引力較高，可於45元附近收集，觀望第二、三季居民消費力提升帶動業績表現。

 

港交所5月中跌穿大型雙頂頸線，近日在280元水平回穩。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

領展宣布公布後，股價持續下跌，昨天低見44.35元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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