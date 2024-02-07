恒指公司：今年或見歷來表現最差的兔年，龍年歷來平均回報14%

不過，歷史數據顯示，龍年在過往生肖周期中皆能錄得正回報，平均升幅更達14%，在12生肖當中排行第7名。更重要的是恒指在過往4次龍年皆錄得正回報，介乎最低0.5%至最高33.4%。在最近一次龍年(2012年)，由於全球主要央行放寬幣策帶動市場氣氛，恒指當年錄得15%的升幅。

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鼠年表現最勁





另一方面，在12個生肖之中，鼠年的表現最為強勁，平均回報達46%，但主要是由70年代時的一次極高回報年份所帶動。恒指在1972年的鼠年急升221%，主要是受惠「73股災」前的狂熱投機氣氛，惟市場在其後的牛年(1973年)及虎年(1974年)分別下跌57%及49%。值得一提的是，1972 年的鼠年同樣亦是有紀錄以來最佳表現農曆年，其後則是1993年的雞年(+94.5%)，當時恒指首次升逾1萬點水平，恒指期權亦於當年推出。





蛇年回報最差



至於在12生肖中表現最差的生肖年份，則是蛇年，錄得13.9%的平均跌幅，跌幅遠大於表現第二差的牛年(平均跌幅5.7%)。過往全部4次蛇年均告下跌，其中，2001年蛇年大跌32%，主要是由科網泡沫爆破所致。

撰文:經濟通採訪組

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