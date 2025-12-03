  • 會員
銀行股｜滙控渣打通過英倫銀行壓力測試，股價逆市走強應如何部署？

03/12/2025

　　英倫銀行公布最新主要銀行資本壓力測試結果，顯示滙控(00005)及渣打(02888)等英國大型銀行成功通過測試，另惠譽認為香港銀行擁有較強勁的資本緩衝，可助其應對商業地產資產質素問題。滙控及渣打股價近日穩步上升，今日(3日)亦逆市向上，其中滙控今日正式委任利伯特為集團主席，並獲摩通上調目標價至138元，渣打股價則高見175.5元破頂，兩者應如何部署？

 

滙控渣打通過英倫銀行壓力測試，股價逆市走強應如何部署？

（Shutterstock圖片）

 

滙控渣打巴克萊等英國七大銀行通過英倫銀行壓力測試

 

　　英倫銀行公布，英國七間大型銀行全數成功通過壓力測試，資本足夠抵禦全球經濟衰退、金融市場大跌和利率飆升等極端事件。受測試銀行包括滙控、渣打、巴克萊、萊斯銀行集團、Nationwide Building Society、國民西敏寺銀行(NatWest)、桑坦德銀行英國分行，七間銀行合共佔英國經濟貸款總量約75%。


　　報告指，在測試所假設的極端情境下，全部七間銀行均被預期能夠保持高於監管最低要求的資本水平，沒有任何一家銀行需要因應測試結果而加強資本狀況。英倫銀行認為結果反映即使經濟狀況較預期顯著惡化，英國銀行體系仍能持續支持經濟運轉。

 

惠譽：商業地產市道或令港銀評級受壓　惟港銀擁強勁資本緩衝


　　不過，本港商業房地產市道(CRE)低迷，對提供貸款予發展商的銀行面臨資產質素壓力。惠譽表示，香港銀行擁有較強勁的資本緩衝，可於短期內助其應對CRE壓力產生不同資產質素情況，並支持其生存能力評級。惟該行指一旦市場復甦進程緩慢，引發資產質素持續惡化，香港本地銀行或面臨降級壓力。


　　惠譽指，長期的CRE壓力所引致的貸款資產質素惡化程度，在不同港銀之間存在差異，預期走勢個別的情況會在短期內持續。惠譽又指，由於低利率無法解決寫字樓及零售物業空置的結構性問題，對風險較高的中小型商業房地產發展商，提供的風險敞口較高的銀行，出現貸款質素惡化的情況將維持較長時間。不過，在過去一年在巴塞爾協議III最終方案實施下，各銀行的資本緩衝普遍增強。得益於持續的存款流入和溫和的貸款增長，流動性依然充足。同時，來自中國的強勁離岸投資持續推升銀行的財富管理費用收入，並緩解利率差收窄帶來的盈利壓力問題。

 

摩通升滙控目標價至138元　指香港商業地產風險或已見頂

 

　　摩根大通發表最新研報，重申對滙控正面展望，理由是該行近期的香港金融考察之旅顯示，滙控財富增長強勁及管理層相信與恒生銀行(00011)有潛在的協同效應；香港及英國市場的經營環境正在改善，當中包括香港住宅市場復甦及英國市場的整合；香港商業地產狀況略有改善，予滙控「增持」評級，2026年12月目標價由132元上調至138元。

 

滙控渣打通過英倫銀行壓力測試，股價逆市走強應如何部署？

（Shutterstock圖片）

 

　　摩通表示，雖然對中國商業地產風險存在部分擔憂，但滙控在中國商業房地產的風險敞口僅佔其貸款總額的0.7%，且貸款損失撥備率(LLR)達15%，因此認為其盈利風險可控。而相較於香港本地銀行，摩通更看好滙控及渣打。摩通又認為，香港商業地產的風險可能已經見頂，2026年香港商業房地產預期信貸損失率(ECL)可能低於2025年，但看到中國商業地產風險正在上升，預計滙控在2026年就中國商業地產敞口計提一些預期信貸損失率，因此維持滙控2026年及2027年信用成本假設在45個基點 。

 

　　摩通又將滙控2026至2027財年每股盈利預測上調3%至4%；預測2025財年平均有形股本回報率為16.6%，但在2026年呈現下降趨勢至15.8%，2027、2028年則分別為15.9%及15.8%，但摩通認為，其預測存在上行風險。

 

利伯特獲委任為滙控主席　稱將與團隊合作達成財務目標

 

　　值得一提，滙豐今日委任利伯特為集團主席。滙豐稱，利伯特於2023年9月加入董事會，並自2025年10月1日起擔任臨時集團主席，擁有豐富的金融服務行業經驗，包括在KPMG領導全球金融服務業務，為國際銀行提供顧問及審計服務，以及在BP、蘇格蘭皇家銀行和滙豐董事會任職。

 

　　利伯特表示，期待繼續與董事會、艾橋智和更廣泛的管理團隊攜手合作，達成集團的策略和財務目標。利伯特將繼續擔任集團監察委員會主席一職，直至2026年2月發布2025年業績之時。

 

滙控渣打通過英倫銀行壓力測試，股價逆市走強應如何部署？

滙控新任主席利伯特（滙控網頁截圖）

 

黃偉豪：滙控現價偏貴宜分注入　渣打160元以下才較吸引

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，滙控現價不太建議買入，不是看淡滙控，最大問題是現水平估值不吸引，且已較貴，特別是市帳率(PB)。雖然滙控股價仍頗強，但往後仍有一些不確定因素，一來集團對恒生私有化未有進一步處理方向，若真的進行，無論對其一級資本比率或回購都有影響；二來集團之前有些按揭訴訟，相關撥備可能會進一步增加，相信對其基本面也有些影響。雖然滙控最新業績整體不太差，但若計PB仍較貴，當然其股價強也因港股整體表現不算差，且大家都去買較穩陣又可收息的股份，惟純從投資價值來看，滙控現價暫宜觀望，若作為中長線收息，分注吸納較佳，若心急現價也可小量買入，待回落約5至10%才慢慢加注。

 

　　至於渣打，黃偉豪指，其股價比滙控更強，雖然兩者同為國際銀行股，但渣打部署策略有些不同，渣打股息率不高，不太適合中長線持有，若兩者比較，寧吼股價回落後的滙控。買渣打既非為了收息，現水平估值也不便宜，起碼回至160元以下才較吸引，反而中銀香港(02388)屬收息之選，業務上以穩健為主，現價已可中線吸納，但也宜分注。若現時為三隻銀行股排序，中銀香港可秤先一些，其次滙控，最後渣打。

 

　　滙控今日升0.18%收報111.2元，成交12.14億元，渣打則升1.04%報174.5元，成交1.11億元。其他本地銀行股普遍偏軟，中銀香港跌0.75%報36.9元，恒生跌0.13%報152.3元，東亞(00023)跌0.45%報13.28元，大新銀行(02356)跌1.35%報10.98元。

 

滙控渣打通過英倫銀行壓力測試，股價逆市走強應如何部署？

 

滙控渣打通過英倫銀行壓力測試，股價逆市走強應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

大行報告 | 阿里健康、聯想、快手、中興通訊及內房股最新評級/目標價，滙控牛看$138
滙控艾橋智：將加倍投入中東和亞洲的併購諮詢及股票資本市場業務
《Ａ股焦點》工行A股微跌，三年期個人大額存單購買門檻升至100萬 
滙豐控股(00005)今委任利伯特為集團主席
滙豐、渣打等英國七大金融機構通過英倫銀行壓力測試
《本港樓市》惠譽︰若CRE市場復甦進程緩慢，香港本地銀行或面臨降級壓力

 

