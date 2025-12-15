  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

內需股 | 中央出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？

15/12/2025

　　內地公布11月零售銷售按年僅升1.3%，低於預期的2.8%，創三年以來最低增速。不過，中央政府持續出台提振消費、刺激內需政策，繼早前中央經濟工作會議將「堅持內需主導」排在明年八大重點任務首位後，商務部、中國人民銀行及金融監管總局聯合印發通知，提出3方面11條政策措施，更大力度提振消費。今年以來一直跑輸大市的內需股今日(15日)繼續借勢追落後，其中李寧(02331)更逆市飆逾半成，內需股或可再吼，應如何選擇？

 

內需股 | 內地出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？

（李寧官網截圖）

 

商務部等三部門：加強商務和金融協同　更大力度提振消費

 

　　據商務部網站12月14日消息，商務部、中國人民銀行及金融監管總局聯合印發《關於加強商務和金融協同　更大力度提振消費的通知》，指導地方相關部門和金融機構加強協同，精準施策推動惠民生和促消費緊密結合，形成提振和擴大消費的更大工作合力。


　　該通知提出3方面11條政策措施，該三方面包括：1）深化商務和金融系統協作；2）加大消費重點領域金融支持；3）擴大政金企對接合作。鼓勵發揮政金企擴消費合力，開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和信息共享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體和消費者需求。

 

中經會列出明年重點任務　以「堅持內需主導」為首

 

　　另外，中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。會議確定，明年經濟工作抓好八項重點任務，其中排名居首任務即為「堅持內需主導，建設強大國內市場」。

 

　　會議提到，深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃。擴大優質商品和服務供給。優化「兩新」政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力。高質量推進城市更新。

 

內地11月零售銷售增1.3%　增速遜預期兼創三年低

 

　　值得留意，國家統計局今早公布，11月社會消費品零售總額43898億元(人民幣．下同)，同比增1.3%，增幅遜於預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。1至11月，社會消費品零售總額456067億元，同比增4%。11月，除汽車以外的消費品零售額39444億元，增長2.5%。1至11月，除汽車以外的消費品零售額411637億元，增長4.6%。按消費類型分，11月，商品零售額37841億元，同比增長1.0%；餐飲收入6057億元，增長3.2%。1至11月，商品零售額403822億元，增長4.1%；餐飲收入52245億元，增長3.3%。

 

　　另11月全國規模以上工業增加值增4.8%，增幅遜於預期的5%，並較10月收窄0.1個百分點，續創2024年8月以來最低。1至11月份，全國固定資產投資(不含農戶)444035億元，同比下降2.6%，遜於預期降2.3%，降幅為2020年6月以來最大。其中，民間固定資產投資同比下降5.3%。從環比看，11月份固定資產投資(不含農戶)下降1.03%。1至11月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。11月全國城鎮調查失業率為5.1%。與上月持平。

 

　　國家統計局表示，去年同期基數偏高使得近期消費增速有所回落；同時，居民消費的能力和信心也有待進一步提升，消費增長的內生動力仍需增強。但統計局強調，今年實現全年預期目標有較好條件。

 

花旗料海底撈受惠中央提振服務消費　予目標價18.5元

 

　　花旗發表研究報告指，剛閉幕的中央經濟工作會議中，政府強調計劃「清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力」。該行預期政府將在2026年放寬部分反奢華消費措施，而休閒餐飲企業如海底撈(06862)較快餐企業更能受惠。

 

　　該行預期明年首季海底撈的翻桌率將有正面勢頭，料經營利潤率壓力將於今年下半年逐步紓緩，並於明年進一步恢復，受惠於公司在今年完成店舖改造，並將於明年第一季終止部分虧損試點項目。該行指，海底撈仍然是其在中國餐飲板塊的首選，對其開啟30天正面催化觀察，現予目標價18.5元及「買入」評級。

 

內需股 | 內地出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？

（海底撈官網截圖）

 

李寧全球首家龍店開業　獲花旗升目標價至20.6元

 

　　昨日李寧品牌在北京地標性商圈北京三里屯太古里舉行全球首家龍店開業及全新榮耀金標產品系列正式發布儀式。此次以「龍」命名的新店型，將圍繞「領獎時刻」、「競技時刻」、「生活時刻」三大主題為消費者打造專屬產品與體驗，旨在為消費者提供一個融合體育精神共鳴、文化深度交流與沉浸式產品體驗的空間。分析指，榮耀金標系列的推出與全新店型龍店的落地，兩者將形成強大協同效應，這既是李寧品牌發展的重要里程碑，也是零售渠道升級的關鍵實踐。

 

　　花旗指，已更新對李寧的模型，以反映對其2026至2027年展望的預期。預計李寧收入將在2025至2027年分別按年增長0%、4%、8%，淨利潤分別按年增長18%、11%、17%，將目標價從18.1元升至20.6元，基於2026年預測17倍市盈率，維持「買入」評級。另花旗維持安踏體育(02020)「買入」評級，目標價由109.7元上調至112.7元，以2026年預測市盈率20倍計算，較Nike歷史平均估值折讓30%。花旗維持中國運動服裝股投資優先順序為：安踏體育>滔搏(06110)>李寧，均予「買入」評級。

 

麥嘉嘉：未來消費需靠政策拉動可吼家電股　李寧回至18元才考慮

 

內需股 | 中央出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，剛公布的「三頭馬車」數據反映內地經濟有些降溫及有通縮壓力，最重要是消費數據反映於「雙11」促銷旺季下，居民消費意欲仍較低迷，所以現時內需不是單純消費降級，而是由預防性儲蓄主導，即居民為了儲錢而有減低消費傾向，所以預計未來消費要靠政策拉動，一些細化的政策將會陸續出台，有機會令消費板塊在資金分流科技股，找另類資產投資時，成為短線焦點，尤其今年以來此類板塊升幅都跑輸科技股，有機會追落後，但政策紅利需要時間反映，尤其內地正出現結構性消費弱勢，在消費信心較弱下，此類股份反彈力度可能較短兼較弱。

 

　　麥嘉嘉指，策略上可留意一些家電股，預計往後會推出更多細化刺激政策如補貼及以舊換新等，其中海爾智家(06690)為近期強勢股，開始有資金部署，可於25.8元買入，短期有機會上試之前浪頂27.6元。至於李寧，近期股價升了上去不宜高追，待回至18元邊才考慮，短期目標可定於19.8元。餐飲股相對家電股及體品股會較弱勢，始終消費從降級轉為預防性儲蓄，短線對餐飲股支撐力度會較弱，而啤酒及飲品股較接近餐飲股。反彈力度也較弱，不建議買入。

 

　　部分內需股今日繼續造好，李寧升5.43%收報18.64元，安踏升0.37%報82.1元，海底撈升1.25%報14.6元，九毛九(09922)升0.58%報1.73元，潤啤(00291)跌0.82%報26.72元，青啤(00168)升0.29%報51.35元，海爾智家升0.68%報26.7元，美的集團(00300)跌0.79%報88.35元，農夫山泉(09633)跌3.88%報45.12元，蒙牛乳業升1.71%報14.88元，康師傅(00322)升1.36%報11.9元，華潤飲料(02460)升0.68%報10.42元。

 

內需股 | 內地出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？

 

內需股 | 內地出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他內需股相關新聞：
大行報告 | 內需股、資源股及地產股最新評級/目標價，花旗牛看安踏$112.70
港股午後跌幅擴，恒指收跌347點報25628，科技股集體遭拋內需內險撐市
11月內地經濟數據乏力考驗全年保5目標，恒指半日跌240點報25736
《外資精點》花旗上調安踏體育目標價至112.7元，維持「買入」評級
《外資精點》摩通下調農夫山泉目標價至55元，維持「增持」評級
《異動股》內地出台提振消費政策，內需股普遍逆市升李寧領漲4%

 

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06979

珍酒李渡

7.910

異動股

00753

中國國航

6.370

異動股

02592

撥康視雲－Ｂ

5.610

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,586.14
    +128.09 (+0.264%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,848.27
    +20.86 (+0.306%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,270.22
    +75.05 (+0.324%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升65.368
變動率︰+4.154%
較港股︰+0.18%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升80.951
變動率︰+3.766%
較港股︰+0.37%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升404.970
變動率︰+2.240%
較港股︰+0.29%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌11.673
變動率︰-6.483%
較港股︰-6.62%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.353
變動率︰-1.368%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌152.495
變動率︰-2.046%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.920
變動率︰-2.425%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌121.300
變動率︰-2.968%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升475.920
變動率︰+3.695%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升167.490
變動率︰+2.010%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌82.797
變動率︰-2.718%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.045
變動率︰-3.538%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 09:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 09:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09858 優然牧業
  • 4.630
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.800
  • 08311 圓美光電
  • 0.110
  • 08227 海天天綫
  • 0.190
  • 08603 亮晴控股
  • 4.000
股份推介
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,105.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.950
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.400
  • 目標︰$84.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 190.700
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00358 江西銅業股份
  • 34.660
報章貼士
  • 02193 萬景控股
  • 0.224
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 24.200
  • 目標︰$26.50
  • 01347 華虹半導體
  • 67.300
  • 目標︰$80.35
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2025 16:50  《盤後部署》內地「三頭馬車」遜預期恒指急吐，提振內需九毛九搏反彈

15/12/2025 18:01  騰訊(00700)今斥6.4億元回購105.1萬股

15/12/2025 18:35  《新股上市》果下科技暗盤收高逾88%，每手賺1770元

15/12/2025 16:18  《強積金》積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入

15/12/2025 13:38  【新股上市】集成電路龍頭豪威傳預路演，集資10億美元

15/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５４億元，買小米沽騰訊

15/12/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】花旗上調安踏李寧目標價，高盛恢復點評本地地產股

15/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速近三年低，70城樓價降幅三個月大，股跌匯漲新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場
人氣文章

玩樂假期

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

冬日藝文指南：港芭《胡桃夾子》、楊詩敏 x 黃智雯《天下無不西之閨蜜》、法國馬戲《反轉人生》 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

PUA精神控制：口裡說愛，卻處處貶損你！被操控的人只會愈愛愈卑微？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
聖誕大餐後脹氣、胃悶？推薦5款去脹飲品，幫助消化及紓緩腸胃壓力
人氣文章
如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享
人氣文章
簡易素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 22:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/12/2025
強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區