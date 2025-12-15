內需股 | 中央出台提振消費政策，內需股續追落後可以點揀？

內地公布11月零售銷售按年僅升1.3%，低於預期的2.8%，創三年以來最低增速。不過，中央政府持續出台提振消費、刺激內需政策，繼早前中央經濟工作會議將「堅持內需主導」排在明年八大重點任務首位後，商務部、中國人民銀行及金融監管總局聯合印發通知，提出3方面11條政策措施，更大力度提振消費。今年以來一直跑輸大市的內需股今日(15日)繼續借勢追落後，其中李寧(02331)更逆市飆逾半成，內需股或可再吼，應如何選擇？

（李寧官網截圖）

商務部等三部門：加強商務和金融協同 更大力度提振消費

據商務部網站12月14日消息，商務部、中國人民銀行及金融監管總局聯合印發《關於加強商務和金融協同 更大力度提振消費的通知》，指導地方相關部門和金融機構加強協同，精準施策推動惠民生和促消費緊密結合，形成提振和擴大消費的更大工作合力。



該通知提出3方面11條政策措施，該三方面包括：1）深化商務和金融系統協作；2）加大消費重點領域金融支持；3）擴大政金企對接合作。鼓勵發揮政金企擴消費合力，開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和信息共享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體和消費者需求。

中經會列出明年重點任務 以「堅持內需主導」為首

另外，中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。會議確定，明年經濟工作抓好八項重點任務，其中排名居首任務即為「堅持內需主導，建設強大國內市場」。

會議提到，深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃。擴大優質商品和服務供給。優化「兩新」政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力。高質量推進城市更新。

內地11月零售銷售增1.3% 增速遜預期兼創三年低

值得留意，國家統計局今早公布，11月社會消費品零售總額43898億元(人民幣．下同)，同比增1.3%，增幅遜於預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。1至11月，社會消費品零售總額456067億元，同比增4%。11月，除汽車以外的消費品零售額39444億元，增長2.5%。1至11月，除汽車以外的消費品零售額411637億元，增長4.6%。按消費類型分，11月，商品零售額37841億元，同比增長1.0%；餐飲收入6057億元，增長3.2%。1至11月，商品零售額403822億元，增長4.1%；餐飲收入52245億元，增長3.3%。

另11月全國規模以上工業增加值增4.8%，增幅遜於預期的5%，並較10月收窄0.1個百分點，續創2024年8月以來最低。1至11月份，全國固定資產投資(不含農戶)444035億元，同比下降2.6%，遜於預期降2.3%，降幅為2020年6月以來最大。其中，民間固定資產投資同比下降5.3%。從環比看，11月份固定資產投資(不含農戶)下降1.03%。1至11月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。11月全國城鎮調查失業率為5.1%。與上月持平。

國家統計局表示，去年同期基數偏高使得近期消費增速有所回落；同時，居民消費的能力和信心也有待進一步提升，消費增長的內生動力仍需增強。但統計局強調，今年實現全年預期目標有較好條件。

花旗料海底撈受惠中央提振服務消費 予目標價18.5元

花旗發表研究報告指，剛閉幕的中央經濟工作會議中，政府強調計劃「清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力」。該行預期政府將在2026年放寬部分反奢華消費措施，而休閒餐飲企業如海底撈(06862)較快餐企業更能受惠。

該行預期明年首季海底撈的翻桌率將有正面勢頭，料經營利潤率壓力將於今年下半年逐步紓緩，並於明年進一步恢復，受惠於公司在今年完成店舖改造，並將於明年第一季終止部分虧損試點項目。該行指，海底撈仍然是其在中國餐飲板塊的首選，對其開啟30天正面催化觀察，現予目標價18.5元及「買入」評級。

（海底撈官網截圖）

李寧全球首家龍店開業 獲花旗升目標價至20.6元

昨日李寧品牌在北京地標性商圈北京三里屯太古里舉行全球首家龍店開業及全新榮耀金標產品系列正式發布儀式。此次以「龍」命名的新店型，將圍繞「領獎時刻」、「競技時刻」、「生活時刻」三大主題為消費者打造專屬產品與體驗，旨在為消費者提供一個融合體育精神共鳴、文化深度交流與沉浸式產品體驗的空間。分析指，榮耀金標系列的推出與全新店型龍店的落地，兩者將形成強大協同效應，這既是李寧品牌發展的重要里程碑，也是零售渠道升級的關鍵實踐。

花旗指，已更新對李寧的模型，以反映對其2026至2027年展望的預期。預計李寧收入將在2025至2027年分別按年增長0%、4%、8%，淨利潤分別按年增長18%、11%、17%，將目標價從18.1元升至20.6元，基於2026年預測17倍市盈率，維持「買入」評級。另花旗維持安踏體育(02020)「買入」評級，目標價由109.7元上調至112.7元，以2026年預測市盈率20倍計算，較Nike歷史平均估值折讓30%。花旗維持中國運動服裝股投資優先順序為：安踏體育>滔搏(06110)>李寧，均予「買入」評級。

麥嘉嘉：未來消費需靠政策拉動可吼家電股 李寧回至18元才考慮

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，剛公布的「三頭馬車」數據反映內地經濟有些降溫及有通縮壓力，最重要是消費數據反映於「雙11」促銷旺季下，居民消費意欲仍較低迷，所以現時內需不是單純消費降級，而是由預防性儲蓄主導，即居民為了儲錢而有減低消費傾向，所以預計未來消費要靠政策拉動，一些細化的政策將會陸續出台，有機會令消費板塊在資金分流科技股，找另類資產投資時，成為短線焦點，尤其今年以來此類板塊升幅都跑輸科技股，有機會追落後，但政策紅利需要時間反映，尤其內地正出現結構性消費弱勢，在消費信心較弱下，此類股份反彈力度可能較短兼較弱。

麥嘉嘉指，策略上可留意一些家電股，預計往後會推出更多細化刺激政策如補貼及以舊換新等，其中海爾智家(06690)為近期強勢股，開始有資金部署，可於25.8元買入，短期有機會上試之前浪頂27.6元。至於李寧，近期股價升了上去不宜高追，待回至18元邊才考慮，短期目標可定於19.8元。餐飲股相對家電股及體品股會較弱勢，始終消費從降級轉為預防性儲蓄，短線對餐飲股支撐力度會較弱，而啤酒及飲品股較接近餐飲股。反彈力度也較弱，不建議買入。

部分內需股今日繼續造好，李寧升5.43%收報18.64元，安踏升0.37%報82.1元，海底撈升1.25%報14.6元，九毛九(09922)升0.58%報1.73元，潤啤(00291)跌0.82%報26.72元，青啤(00168)升0.29%報51.35元，海爾智家升0.68%報26.7元，美的集團(00300)跌0.79%報88.35元，農夫山泉(09633)跌3.88%報45.12元，蒙牛乳業升1.71%報14.88元，康師傅(00322)升1.36%報11.9元，華潤飲料(02460)升0.68%報10.42元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

