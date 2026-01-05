  • 會員
異動股｜歌禮升4％，口服GLP-1二期治糖尿病臨床試驗獲FDA批准

05/01/2026

　　歌禮製藥(01672)現價升4.1％，報11.99元，該股成交約13萬股，涉資157萬元，最高見11.99元，最低見11.65元。

 

異動股｜歌禮升4％，口服GLP-1二期治糖尿病臨床試驗獲FDA批准

（官網圖片）

 

　　集團公布，其自主研發的口服小分子GLP-1受體激動劑ASC30，用於2型糖尿病受試者的13周II期臨床研究的新藥臨床試驗(IND)已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准。該研究為隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心試驗，將評估ASC30在糖尿病患者中的療效、安全性及耐受性，預計於2026年第一季度開始受試者入組，計劃納入約100名患者。

 

　　集團指，近期完成的13周II期肥胖或超重受試者研究顯示，ASC30每日一次給藥可實現經安慰劑校正後平均體重下降7.7％，胃腸耐受性良好，未觀察到肝臟安全性問題。ASC30是首款同時支持每日口服及每月至每季度皮下注射的小分子GLP-1R完全偏向激動劑，用於肥胖、糖尿病及其他代謝疾病治療。

 

　　現時，恒生指數報26298，跌39點或跌0.2％，主板成交超過251億元。國企指數報9130，跌38點或跌0.4％。恒生科技指數報5746，升10點或升0.2％。

 

撰文：經濟通市場組

 

