異動股｜萬科挫近7％，料去年虧損額擴大至最多820億元人民幣將創紀錄

萬科企業(02202)H股現價跌6.8％，報3.54元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅12.4％。該股成交約257萬股，涉資910萬元。A股(深:000002)現價4.7元人民幣，跌0.18元人民幣，或跌3.7％，成交9070萬元人民幣，涉及1930萬股。現價A股對H股呈溢價48.7％。

（官網圖片）

萬科企業公布，預期截至去年12月31日止年度虧損高達820億元人民幣，比2024年度虧損494.8億元人民幣擴大，每股虧損6.89元人民幣。該集團指，當前發展依然面臨嚴峻挑戰，經營業績也將持續承壓。

該集團指，預計虧損擴大主因房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位。去年房地產開發業務結算利潤主要對應2023年、2024年銷售的項目，以及去年消化的現房和準現房庫存。但有關項目的地價獲取成本較高，導致期內結算毛利總額大幅減少。另外，由於業務風險敞口升高，新增計提信用減值和資產減值，部分經營性業務扣除折舊攤銷後虧損，以及部分非主業財務投資虧損，加上受部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值所致。

該集團指，期內已保質交付11.7萬套房子，經營服務業務營收保持穩健；推動開發業務降本增效，如管理費用管控和優化等，令開發業務管理費用連續兩年下降。該集團將通過戰略聚焦、規範運作和科技賦能等措施，推動業務布局優化和結構調整，提升經營能力。

現時，恒生指數報27097，跌289點或跌1.1％，主板成交超過68億元。國企指數報9191，跌125點或跌1.3％。恒生科技指數報5644，跌73點或跌1.3％。即月期指新報27115，跌385點，高水18點。即月國指期貨報9211，跌140點，高水20點。即月科指期貨新報5660，跌79點，高水26點。

撰文：經濟通市場組

