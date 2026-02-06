  • 會員
盤前攻略 | 美國就業憂慮美股三指全線跌 環球資產風暴恒指考驗26500

06/02/2026

　　美國最新一周首次申領失業救濟人數增加2.2萬人，報23.1萬人，高於預期的21.2萬人；而美企1月份裁減職位數目按年急增118%至10.84萬個，創2009年有記錄以來1月份最高。另外，去年12月職位空缺由11月的692.8萬個急跌至654.2萬個，遠低過預期的725萬個。就業憂慮加上AI替代恐慌拖累美股，隔夜美股三大指數全線跌，道指跌592點或1.2%，報48908點；納指收跌363點或1.6%，報22540點；標指跌84點或1.2%，報6798點。不但如此，隔晚貴金屬獲利潮致價格下挫、比特幣急瀉，形成「黑色星期四」資產風暴。

 

（Shutterstock圖片）

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數0.9%。阿里巴巴跌0.87%，報157.76美元；京東跌0.83%，報27.32美元；百度升0.73%，報138.96美元；理想升2.60%，報17.79美元；小鵬升0.66%，報16.88美元；蔚來升5.86%，報4.70美元；嗶哩嗶哩升1.51%，報30.20美元。

 

夜期急跌低水逾300點，港股ADR全線低走

 

　　恒指夜期跌371點，報26510，低水375點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.17%，折合92.7港元；長和(00001)ADR較港股低1.73%，折合64.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低2.27%，折合545.8港元；小米(01810)ADR較港股低1.87%，折合34.3港元；港交所(00388)ADR較港股低0.72%，折合411.4港元；滙控(00005)ADR較港股低1.99%，折合135.7港元。

 

風險資產急瀉，恒指26500受考驗

 

　　恒指昨日走勢反覆，盤中曾挫逾400點，數百張牛證跌入被收回範圍。不過，由於低位未跌穿26400點，部分好友預料該水平有支持，積極加倉。牛證街貨最新總數不跌反升數百張至15854張，牛證重貨區集中在26200至26399區間，合共2666張，而距離恒指現價約500點，即使淡友下殺，預料只有部分受影響。熊證方面，總數略減數百張至5201張，重貨區下移至27300至27399區間，但重貨區不重，該區僅有644張，熊證在線水平持倉偏低，淡友態度維持審慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌415點，報26426，低水459點，預料恒指低開數百點。隔夜美國科技股跌勢未止，微軟(MSFT.US)急挫5%，於收市後公布業績的亞馬遜(AMZN.US)跌4.4%，特斯拉(TSLA.US)跌2.2%，英偉達(NVDA.US)續跌1.3%。高通(QCOM.US)上財季業績勝預期惟指引遜色，股價跌8.5%。貴金屬再度逾壓，現貨銀價插水最多18.1%，每盎斯低見72.208美元，現貨金價曾跌3.5%至每盎斯4790.01美元。比特幣低位跌至62353美元，跌幅達到15.2%，至少為2024年11月以來低位。在眾多利淡消息影響下，預料恒指將再試低位，近期低位26500或遇考驗。

 

